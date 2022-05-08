В Краснодаре более 2 тысяч человек остались без света из-за аварии

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Аварийное отключение электроэнергии произошло в Краснодаре, в зоне отключения находятся 2,1 тыс. потребителей. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.
В Краснодаре более 2 тысяч человек остались без света из-за аварии
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«В 14:10 8 мая... поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по адресам: улицы Приморская, Радужная, Быкова, Пластунская, Шереметьевская, Лукьяненко, Наримановская, Огородная, Тупиковая, Карасунский ВО», — приводит ТАСС сообщение.

В результате аварийного отключения около 2,1 тыс. человек находятся без света, в том числе 700 детей.

В марте в Министерстве энергетики России сообщили, что почти 100 тыс. человек в Краснодарском крае и Адыгее остались без света из-за непогоды.

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