В Краснодаре более 2 тысяч человек остались без света из-за аварии
- РИА Новости
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«В 14:10 8 мая... поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по адресам: улицы Приморская, Радужная, Быкова, Пластунская, Шереметьевская, Лукьяненко, Наримановская, Огородная, Тупиковая, Карасунский ВО», — приводит ТАСС сообщение.
В результате аварийного отключения около 2,1 тыс. человек находятся без света, в том числе 700 детей.
В марте в Министерстве энергетики России сообщили, что почти 100 тыс. человек в Краснодарском крае и Адыгее остались без света из-за непогоды.