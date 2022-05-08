Губернатор Иркутской области сообщил о ситуации с природными пожарами в регионе

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о ситуации с природными пожарами в регионе. По его словам, в регионе действуют восемь пожаров на площади 741 га, ещё восемь пожаров на площади 423 га локализованы.
Губернатор Иркутской области сообщил о ситуации с природными пожарами в регионе
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Отмечается, что в течение дня было ликвидировано 16 пожаров на площади 821,5 га.

Он добавил, что задача всех служб заключается в недопущении появления и распространения новых пожаров.

«Введённый режим ЧС уже показал свою эффективность. Если вчера было 26 новых пожаров, то за сегодняшний день — только семь», — цитирует его Интерфакс.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где бушуют лесные пожары. 

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