Губернатор Иркутской области сообщил о ситуации с природными пожарами в регионе
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Отмечается, что в течение дня было ликвидировано 16 пожаров на площади 821,5 га.
Он добавил, что задача всех служб заключается в недопущении появления и распространения новых пожаров.
«Введённый режим ЧС уже показал свою эффективность. Если вчера было 26 новых пожаров, то за сегодняшний день — только семь», — цитирует его Интерфакс.
Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян вылетели в Красноярский край, где бушуют лесные пожары.