ВС России уничтожили две пусковые установки С-300 ВСУ в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом проинформировал в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
По его словам, также на Украине были поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Кроме того, российские вооружённые силы уничтожили узел связи военного аэродрома Червоноглинское, а также корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы.