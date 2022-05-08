ВС России уничтожили две пусковые установки С-300 ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области в районе населённого пункта Коротыч российские ракетные войска и артиллерия уничтожили две пусковые установки С-300 Вооружённых сил Украины.

Об этом проинформировал в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, также на Украине были поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Кроме того, российские вооружённые силы уничтожили узел связи военного аэродрома Червоноглинское, а также корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы.