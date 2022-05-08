ВС России уничтожили две пусковые установки С-300 ВСУ в Харьковской области

Короткая ссылка
В Харьковской области в районе населённого пункта Коротыч российские ракетные войска и артиллерия уничтожили две пусковые установки С-300 Вооружённых сил Украины.
ВС России уничтожили две пусковые установки С-300 ВСУ в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом проинформировал в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, также на Украине были поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Кроме того, российские вооружённые силы уничтожили узел связи военного аэродрома Червоноглинское, а также корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить