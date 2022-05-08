Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе в Кемеровской области
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«Предварительно установлено, что водитель Volvo XC90 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail», — приводит РИА Новости сообщение.
В результате столкновения водитель и пассажир Nissan, а также пассажир автомобиля Volvo скончались на месте происшествия.
Как уточняется, водитель и два пассажира Volvo получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Один из пассажиров впоследствии скончался.
Ранее в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, 11 человек пострадали в результате столкновения двух маршруток.