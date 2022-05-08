Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе в Кемеровской области

Короткая ссылка
В результате ДТП на территории Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области четыре человека погибли, ещё двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе в Кемеровской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Предварительно установлено, что водитель Volvo XC90 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail», — приводит РИА Новости сообщение.

В результате столкновения водитель и пассажир Nissan, а также пассажир автомобиля Volvo скончались на месте происшествия.

Как уточняется, водитель и два пассажира Volvo получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Один из пассажиров впоследствии скончался.

Ранее в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, 11 человек пострадали в результате столкновения двух маршруток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить