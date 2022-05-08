Иммунолог Крючков предупредил о риске нового всплеска COVID-19 в России

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik заявил, что косвенные признаки указывают на угрозу нового всплеска коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

«В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России», — заявил он.

Вместе с этим эксперт подчеркнул, что данный всплеск не сопоставим с теми, которые были до этого при штаммах «дельта» и «омикрон».

«Но тем не менее косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций», — сказал Крючков.

Он также предположил, что в России осенью может быть зафиксирован сильный и заметный всплеск в связи с новой волной.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вариант коронавируса «стелс-омикрон» не приводит к росту заболеваемости коронавирусом в России.