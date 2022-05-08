Эксперт Роспотребнадзора высказался о ситуации с заболеваемостью из-за «стелс-омикрона»
«BA.2 не приводит к росту заболеваемости в России, наоборот, она держится на низких уровнях, что обусловлено хорошей «иммунной прослойкой», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Хафизов отметил, что считает, что «стелс-омикрон» вполне заслуживал своей собственной буквы греческого алфавита, так как сильно отличается от варианта BA.1.
Ранее Хафизов заявил, что в России доминирует «стелс-омикрон», новых вариантов COVID-19 за последнее время не выявлено.