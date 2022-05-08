Эксперт Роспотребнадзора высказался о ситуации с заболеваемостью из-за «стелс-омикрона»

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вариант коронавируса «стелс-омикрон» не приводит к росту заболеваемости коронавирусом в России.

«BA.2 не приводит к росту заболеваемости в России, наоборот, она держится на низких уровнях, что обусловлено хорошей «иммунной прослойкой», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Хафизов отметил, что считает, что «стелс-омикрон» вполне заслуживал своей собственной буквы греческого алфавита, так как сильно отличается от варианта BA.1.

Ранее Хафизов заявил, что в России доминирует «стелс-омикрон», новых вариантов COVID-19 за последнее время не выявлено.

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