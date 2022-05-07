Рогозин сообщил, что на Байконуре задержаны граждане Белоруссии и Великобритании

Гражданин Великобритании и гражданка Белоруссии задержаны у стартовой площадки 112 на Байконуре, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий Казахстану комплекс «Буран») гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины», — говорится в сообщении в Telegram-канале Рогозина.

По его словам, задержанные находятся в УВД городе Байконура.

Рогозин отметил, что ведутся следственные действия.

Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании в Херсоне мужчины, который планировал совершить 9 мая теракт в городе.