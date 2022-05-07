Губернатор Курской области заявил об отсутствии боевых действий на территории региона

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об отсутствии боевых действий на территории региона. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Губернатор Курской области заявил об отсутствии боевых действий на территории региона
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Старовойт отметил, что жители приграничных районов были «взволнованы выстрелами», в связи с чем он «спешит успокоить» их.

«Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории», — сказал он.

По его словам, на территории региона боевые действия не ведутся, угроз для жителей Курской области нет.

1 мая СК возбудил дело о теракте после диверсии на железнодорожном мосту в Курской области.

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