Губернатор Курской области заявил об отсутствии боевых действий на территории региона
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Старовойт отметил, что жители приграничных районов были «взволнованы выстрелами», в связи с чем он «спешит успокоить» их.
«Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории», — сказал он.
По его словам, на территории региона боевые действия не ведутся, угроз для жителей Курской области нет.
1 мая СК возбудил дело о теракте после диверсии на железнодорожном мосту в Курской области.