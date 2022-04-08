«Их отцы сражались за нашу общую Родину»: генерал Борис Громов предложил открыть суворовские училища для сирот Донбасса

Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Герой Советского Союза генерал-полковник Борис Громов предложил открыть в России суворовские военные училища для детей погибших защитников Донбасса. По его словам, такой шаг стал бы знаком признательности потомкам героев за подвиги их отцов, которые «боролись с фашизмом на Украине». Подробнее об этой инициативе Громов рассказал в интервью RT.

— Борис Всеволодович, как вы оцениваете ход спецоперации Вооружённых сил России по денацификации и демилитаризации Украины?

— Действия нашего военного командования обсуждать не буду. Поэтому ограничусь тем, что верю в способности российского военного руководства и мужество всех наших военнослужащих. Принятое президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным решение защитить людей на Донбассе, покончить с фашизмом на Украине было своевременным. Вскрываются всё новые факты преступлений, совершённых украинскими нацистами в отношении мирных граждан после 2014 года, а таких зверств, которые они творят сейчас с нашими попавшими в плен солдатами, даже афганские душманы себе не позволяли.

Возродившийся фашизм должен быть уничтожен. Это находит широкую поддержку в многонациональном российском народе. Чётко обозначили свою позицию и ветераны войн и вооружённых конфликтов: надо добить нацизм окончательно, чтобы новой его реинкарнации не могло произойти больше никогда и нигде. Уверен, что армия России решит эту задачу. Но одновременно с военными проблемами сейчас надо решать и другие.

— Какие?

— Гуманитарные. В Донбассе и в освобождённых районах Украины десятки тысяч людей лишились жилья, нуждаются в медицинской помощи, голодают. Первоочередные меры принимаются. Мы, ветераны войн, не остались в стороне. Сейчас в ещё не до конца очищенном от нацистов Мариуполе гуманитарным центром руководит мой первый заместитель в «Боевом братстве», депутат Государственной думы России Дмитрий Саблин. 5 апреля в Донбасс уехала очередная группа добровольцев из «Волонтёрской роты «Боевого братства». Вместе с активистами «Молодой гвардии» они будут выполнять различные гуманитарные задачи. Многие региональные организации ветеранов отправляют в зону конфликта продукты, медикаменты, товары первой необходимости для попавших в беду людей. Всё это — экстренные меры, как «скорая помощь». Но у меня есть предложение организовать и провести в России гуманную акцию, которая нацелена на будущее.

— Что вы предлагаете?

— Давно известно, что не бывает войны, к сожалению, без убитых, раненых и пленных. Добавлю: и без осиротевших детей погибших солдат. Народные милиции республик Донбасса сегодня сражаются против Вооружённых сил Украины и нацбатов плечом к плечу с российскими военнослужащими. Восемь лет они воевали против «майданного» киевского режима. Сотни донецких и луганских мужчин погибли, мы не знаем, сколько бойцов погибает сейчас при штурме Мариуполя, Рубежного и Попасной. Считаю, что для сирот Донбасса надо открыть суворовские военные училища в России. Их отцы сражались за нашу общую Родину.

— Основные боевые действия впереди, десятки населённых пунктов в руинах. До этого ли сейчас?

— Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин приказал открыть в Советском Союзе суворовские военные училища в 1943 году. Шла война, самое переломное время Великой Отечественной, а воюющая страна стала собирать под своё крыло мальчишек, чьи отцы погибли на фронтах. Были созданы сразу девять таких училищ, до 1945-го открылись ещё семь. Там кормили, одевали и хорошо учили. Страна в итоге получила вместо беспризорников достойных, грамотных людей.

— Вы же сами из суворовцев?

— Да, и горжусь этим. Мой отец погиб на передовой в 1943-м, в год моего рождения. 30 августа 1955 года, 12 лет от роду, я по его примеру и примеру старшего брата Алексея стал военным человеком: был зачислен суворовцем в 5-ю роту Саратовского суворовского военного училища. Его затем расформировали, и я завершал начальный курс военных наук уже в Калинине, нынешней Твери. Суворовская школа — закалка на всю жизнь, и учили нас замечательно, лучше, чем в обычных школах. Оба моих сына тоже учились в суворовских военных училищах. Кстати, по окончании СВУ юноша не обязан поступать в военное училище и непременно становиться офицером. Выпускник волен распоряжаться своей судьбой, а полученные знания позволяют добиться успеха в различных сферах. Среди прошедших обучение в суворовских военных училищах не только сотни генералов разных поколений. Это и музыкант Стас Намин, и чемпион-тяжелоатлет Юрий Власов, и актёр Александр Пашутин, и много других известных в нашей стране и во всём мире людей.

У детей погибших при исполнении служебных обязанностей российских военнослужащих есть льготы при поступлении в СВУ. Я предлагаю взять на обучение в российских начальных военных образовательных учреждениях и сыновей наших боевых товарищей из вооружённых формирований ДНР и ЛНР. Возможно, даже создать для них новые суворовские военные училища. С кадрами воспитателей и учителей, несомненно, помогут российские ветеранские организации. В масштабах страны это будет наш знак признательности потомкам героев за подвиги их отцов, много лет стойко и неуклонно противостоявших фашистской нечисти.

— Но теперь Донецкая и Луганская народные республики стали самостоятельными государствами, признанными Россией и рядом других стран. Возможно, училища организуют сами ДНР и ЛНР?

— Ежедневно на телеэкранах нам показывают масштабы разрушений в Донбассе. Отступая, Вооружённые силы Украины и батальоны националистов уничтожают всю инфраструктуру: от заводов до электроподстанций, от мостов до школ. Взяв часть детей на российское обеспечение, мы поможем властям народных республик в решении задач восстановления.

— Другой вопрос: у многих из этих ребят есть матери, бабушки, другие родственники. Согласятся ли они?

— Да они только рады будут! Дать ребёнку среднее образование с военным уклоном на полном государственном обеспечении России — это не жить и учиться на руинах.

— При этом Россию со всех сторон обкладывают санкциями…

— Мы всё переживём. Мы победим. По-другому быть не может. А воспитание нового поколения — это наш вклад в будущее братских молодых государств Донбасса и самой России.