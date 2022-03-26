«Однополярному миру пришёл конец»: Медведев — об отношениях с Западом, санкциях и спецоперации на Украине

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RT
Соединённые Штаты больше не хозяева планеты. Об этом в интервью RT и РИА Новости заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, «однополярному миру пришёл конец». Он также отметил рост русофобии на Западе и обратил внимание на консолидацию российского общества, подчеркнув, что три четверти населения страны поддерживают проведение специальной операции на Украине. Также Медведев отметил, что введённые против России санкции не достигнут цели.

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