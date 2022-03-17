«Дети не должны страдать»: что происходит с ценами и поставками лекарств на фоне антироссийских санкций

Фонд «Круг добра» в ближайшее время с запасом до середины следующего года закупит лекарства для детей с орфанными заболеваниями. Также глава фонда Александр Ткаченко обратился к участникам фармрынка с просьбой сохранить прежние цены на препараты для тяжелобольных пациентов. Кроме того, в Госдуму внесён законопроект, допускающий ввоз недавно зарегистрированных в РФ лекарств в иностранных упаковках и запрещающий производителям и дистрибьюторам прекращать поставки, если они не предупредили об этом за полгода. Что сейчас происходит на рынке лекарств — в материале RT.

Фонд поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями «Круг добра» призвал поставщиков лекарственных препаратов сохранить прежние цены на лекарства для детей.

«В сложившейся экономической ситуации тяжелобольные дети — одна из самых уязвимых категорий, для которых непрерывность терапии и стабильность поставок лекарственных препаратов без преувеличения — вопрос жизни», — отмечается в сообщении фонда.

Руководитель фонда Александр Ткаченко обратился к ведущим участникам фармацевтического рынка с письмом, в котором сообщил, что экспертный совет «Круга добра» решил «незамедлительно организовать закупки на период до II квартала 2023 года включительно».

«Это решение открывает возможность для срочных переговоров с фармкомпаниями и оперативного заключения контрактов без дополнительных согласований. Понимаем всю сложность ситуации на фармацевтическом рынке, но в данном случае просим вас проявить социальную ответственность и учесть социальную значимость данного вопроса и остроту обеспокоенности семей, затронутых проблемой тяжёлого заболевания ребёнка», — подчёркивает Александр Ткаченко.

«Дети не должны страдать из-за сложной международной обстановки. Право ребёнка на жизнь и здоровье должно быть выше других соображений», — добавил он.

Ранее в «Круге добра» заявили, что никто из поставщиков, с которыми у фонда есть договорённости, не отказывается от исполнения своих контрактных обязательств. Кроме того, участники фармрынка ищут альтернативные варианты доставки препаратов из-за ограничений на авиасообщение, от наземного транспорта до новых самолётных маршрутов, чтобы уложиться в сроки поставки.

Это не единственное решение, которое позволит стабильно обеспечивать россиян иностранными лекарствами. Так, в начале марта была упрощена процедура госзакупок медицинских изделий (оборудования, расходных материалов и технических средств реабилитации): организации могут приобретать их через электронный запрос котировок. Подписано постановление о временном запрете на вывоз иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям против России. Впрочем, физических лиц, которые хотят вывезти изделия, купленные для личных нужд, это изменение не касается.

Среди принятых антисанкционных мер — закон, позволяющий учитывать курс валют при установке предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, и постановление, согласно которому можно не компенсировать потери от принудительного лицензирования лекарств, патенты на которые принадлежат компаниям из «недружественных» стран.

Кроме того, в Госдуму внесён законопроект, по которому до конца 2022 года допускается ввоз и обращение в РФ зарегистрированных лекарств в «иностранных» упаковках, но с самоклеящейся этикеткой на русском. Такая мера предусмотрена для случаев, если наблюдается нехватка препаратов или появляется риск её возникновения. До сих пор для ввоза зарубежных препаратов в РФ требовалось перевести не только упаковку, но и инструкцию, из-за чего перерыв между лицензированием лекарства и его вводом в гражданский оборот мог занимать до полугода.

Также в документе отмечается, что производители и поставщики медицинских изделий не вправе приостанавливать или прекращать производство и ввоз товаров в Россию без предварительного, как минимум за шесть месяцев, уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Если законопроект будет одобрен, то этот пункт вступит в силу с 10 апреля 2022 года. «Данная норма направлена на минимизацию вероятности несвоевременного оказания медицинской помощи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Запасные пути

По данным Минпромторга, запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП, цены на них фиксируются государством) и сырья для них в России хватит на срок до года. Запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше четверти от продаж за 2021 год.

Как объясняет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, никто из фармпроизводителей не собирается прекращать поставки лекарств в Россию. Единственное на данный момент исключение — компания Eli Lilly, которая сообщила об уходе трёх не жизненно важных препаратов, к тому же имеющих аналоги. При этом все остальные препараты, необходимые при тяжёлых заболеваниях, будут продолжать поступать на рынок РФ.

«Очень многие препараты из ассортимента важнейших, как минимум 80% препаратов повседневного спроса, по моим оценкам, уже локализованы либо благодаря проекту по локализации технологии уже переданы, и поэтому нам ничего не грозит в плане недостатка производства», — отмечает она.

Эксперт приводит в пример выпущенный в России препарат эскулизумаб, аналог солириса, помогающий при ночной гемоглобинурии, тяжёлом орфанном заболевании: «Это уникальная разработка, он существенно дешевле одного из самых дорогих препаратов, который использовался до сих пор».

Кроме того, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ говорит, что сгладить ситуацию позволит ряд принятых правительством решений: «Например, теперь можно очень быстро менять цены в зависимости от ситуации, колебаний валют — не один раз в год, а чаще. Если исчезновение лекарств вызвано злонамеренными действиями производителя, то определён порядок принудительного лицензирования. А то, что собираются разрешить ввоз товаров в иностранных упаковках, с инструкцией не на русском языке, значительно упростит параллельный импорт через третьи страны».

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То, что вызывает опасения участников рынка, — логистические проблемы, возможные в ближайшие две-три недели, но и в этой сфере ведётся поиск решений, включая упрощения таможенных процедур для лекарств. Рост цен на препараты возможен: в ретейле в большей степени, в сфере госзакупок — в меньшей, продолжает Лариса Попович, однако наличие достаточно больших запасов на складах, а также принятие мер поддержки дистрибьюторов и производителей позволит сгладить подорожание из-за валютных скачков.

«Проблемы, конечно, будут, это надо понимать, — добавляет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ. — На мой взгляд, государству стоит подумать о введении системы компенсации или того, что мы называем лекарственным страхованием. Это один из вариантов социального страхования, когда государство компенсирует препарат по некой референтной цене, а если лекарство стоит дороже либо у него другие потребительские свойства, не связанные с этиотропными свойствами, то доплачивает разницу сам пациент. То есть если вы планируете брать какой-нибудь шипучий ароматизированный аспирин, то вам будет возмещаться стоимость парацетамола, а за, условно говоря, вкус лимона будете доплачивать самостоятельно. Это позволило бы уменьшить нагрузку на население в случае получения рецептурных лекарственных препаратов любого сегмента».

Вместе с тем ажиотажный спрос, по словам эксперта, давит на аптечные продажи значительно сильнее, чем даже курс доллара. «На складах всё есть, а ажиотажный спрос быстрее «вымывает» продукцию из магазинов, чем успевают доставить эти препараты. Это как раз говорит о том, что мы мало продвинулись с информационной политикой. Нужно активнее работать с населением, развивать то, что называется психологической защитой и стрессоустойчивостью», — заключила она.