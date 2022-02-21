«Всё зависит от совести инспектора»: почему родителям детей с инвалидностью приходится нарушать закон при их перевозке

В редакцию RT обратились родители детей с инвалидностью, которые рассказывают, что не могут возить своих детей в автомобилях, соблюдая правила дорожного движения. По закону, чтобы не получить штраф, ребёнка следует перевозить в автокресле и пристегивать ремнём безопасности. При этом ПДД рассчитаны на здоровых пассажиров и не учитывают права тех, кто не может их соблюдать по медицинским показаниям. Некоторых детей и вовсе можно перевозить только в лежачем положении в специальном инвалидном кресле, габариты которого не позволяют поместить его в небольшой автомобиль. Шесть лет назад в Совете Федерации обещали разработать правила перевозки детей с инвалидностью, однако соответствующие изменения в закон до сих пор не внесены.

Родителям детей с инвалидностью нередко приходится нарушать правила дорожного движения при поездках на личном автотранспорте. По их словам, в законе нет правил перевозки инвалидов.

В соответствии с п.22.9 ПДД, детей младше 7 лет можно перевозить в автомобиле, оснащённом ремнями безопасности либо ремнями безопасности и детской удерживающей системой ISOFIX, на которую крепится автокресло. А с 7 до 11 лет — допускается перевозка с использованием детских удерживающих систем или ремней безопасности, а на переднем сиденье — только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребёнка. Дети старше 12 лет могут ездить на переднем сиденье, пристёгнутые ремнем безопасности, если их рост выше 150 см.

Согласно памятке Росстандарта, опубликованной на сайте Госавтоинспекции, детские удерживающие устройства подразделяют на 5 весовых групп: автокресло группы 0 «люлька» для детей массой менее 10 кг, автокресло группы 0+ (менее 13 кг), автокресло группы I (9-18 кг), автокресло группы II (15-25 кг), автокресло группы III(22-36 кг). При этом в ведомстве подчёркивают, что «направляющая лямка», «адаптер», «фиксатор» и «треугольник» не являются детскими удерживающими устройствами.

За нарушение правил перевозки детей на водителя накладывается штраф в размере 3 тыс. рублей, на должностных лиц — 25 тыс. рублей, на юридические лица — 100 тыс. рублей.

Проблемы не решаются

Житель города Трёхгорный Челябинской области Александр С. рассказывает RT, что столкнулся с проблемой перевозки своей несовершеннолетней дочери Анны. У девочки детский церебральный паралич (ДЦП), она не может самостоятельно сидеть. Мужчина усовершенствовал салон своего автомобиля, чтобы появилась возможность раскладывать сидения в лежачее положение и перевозить ребёнка.

«Есть инспекторы, которые понимают нашу ситуацию, — говорит Александр. — Но есть и те, кто могут формально выписать штраф, потому что я нарушаю правила дорожного движения, ведь ребёнок не пристёгнут и лежит. При этом нигде не прописано, как в личном транспорте перевозить ребёнка, который не может сидеть. Специальные автокресла для инвалидов стоят дороже обычных, мы не можем позволить себе такую покупку. В перечень технических средств реабилитации они не входят».

По словам Александра, его дочери выделяют путёвки на лечение в санатории. Билеты до здравницы оплачивает государство, но, чтобы получить их, нужно съездить с ребёнком на автомобиле в местное Министерство здравоохранения, которое находится в Челябинске.

Оксана С. из Архангельской области воспитывает 10-летнего сына Савелия, страдающего тяжёлой формой эпилепсии. Ей также не раз приходилось оплачивать штраф за перевозку ребёнка без автокресла.

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«Когда ребёнок был совсем маленький, он не мог сидеть. К тому же специальное автокресло нам не по карману. Однажды нас за это оштрафовали, хотя мы говорили инспектору, что везём сына в больницу. Теперь Савелий подрос и может недолго сидеть в кресле, поэтому, когда нас останавливают, то не штрафуют. Но мы сейчас и не так часто куда-то ездим», — рассказывает Оксана.

У жительницы города Лысьва Пермского края Анфисы С. двое детей с инвалидностью. При этом, по словам женщины, она ни разу не получала штраф за их перевозку в лежачем положении.

«У нас нет проблем с дорожно-патрульной службой (ДПС), — рассказывает Анфиса. — Мы ездим на заднем сидении лёжа, смотрим мультики. Я специально спрашивала у инспекторов, можно ли так перевозить ребёнка, учитывая, что он лежачий. Мне разрешили, только попросили пристёгивать. На лобовом стекле у нас знак «инвалид», с собой справка. И ещё ни разу нас никто не оштрафовал. Ни один инспектор, увидев лежачего ребёнка, ничего не спрашивал. Мы всегда ездим по правилам и аккуратно. Но это не отменяет проблемы. В законе нет пункта, что, если ребёнок инвалид, то его можно перевозить лежа. А штрафуют или нет — зависит от инспектора, точнее от его совести».

Обстоятельства решают всё

Разработку правил перевозки детей с инвалидность активно начали обсуждать в 2016 году после резонансного случая, произошедшего в городе Ульяновск с семьёй Кастолиных.

Супруги Александр и Светлана воспитывают 11-летнего сына Мишу, у которого диагностирован ДЦП. Их остановил сотрудник ДПС, когда они выезжали из больницы на личном автомобиле. Мальчик находился в машине без автомобильного кресла. Глава семейства пытался доказать, что ребёнок не может сидеть в кресле по медицинским показаниям, но ему всё равно выписали штраф в размере 3 тыс. рублей.

После огласки в СМИ в Совете Федерации РФ пообещали разработать правила перевозки детей с инвалидностью, однако, по словам родителей, никаких изменений в закон не внесено до сих пор.

Как рассказала RT Светлана Кастолина, обсуждения длились три-четыре месяца, но решение не было принято.

«Видимо, пришли к выводу, что вред превышает пользу, — комментирует Светлана. — И если не пристёгивать, то это гораздо опаснее. Хотя есть дети, которых по медицинским показаниям нельзя пристёгивать. Например, ребёнок с аутизмом начинает из-за этого кричать, и родителю морально и физически тяжело соблюдать правила дорожного движения в такой ситуации. Им приходится нарушать закон, потому что в законодательстве нет того самого окна, которое бы разрешало им при определённых условиях перевозить ребёнка непристёгнутым».

В качестве альтернативы личным автомобилям власти регионов стараются расширять парк общественного транспорта для маломобильных граждан. Однако, как отмечает Светлана, некоторые семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, не могут им пользоваться по состоянию здоровья.

«В нашем городе появились трамваи, которые имеют низкую площадку, но по факту поднять коляску на неё одному физически тяжело, — приводит пример Светлана. — Дети с аутизмом очень громкие и общественность их не понимает — родителям часто делают замечания, от чего дети пугаются и начинают кричать сильнее. При постановке диагноза эпилепсия делают отвод от прививок и ездить в общественном транспорте детям с этим заболеванием опасно для их здоровья».

По мнению Светланы, в законе можно было бы закрепить определённые диагнозы или состояние детей, при которых их допускалось бы перевозить лёжа или без использования ремня безопасности.

«Родители понимают, что нарушают закон, но у них есть обстоятельства, которые перевешивают всё, — объясняет мама Миши. — Например, надо с ребёнком доехать до поликлиники. К детям с ДЦП врачи придут на дом, а к аутистам — нет. В нашем регионе инспекторы стали добрее. Про штрафы не слышно. Но пока вживую не столкнешься с этой проблемой, понять её сложно».

Светлана считает, что частично проблему перевозки детей с инвалидностью в соответствии с ПДД может решить социальное такси. При этом она говорит, что на сегодняшний день в регионе, где проживает её семья, есть нехватка машин. В месяц Миша может воспользоваться социальным такси всего три раза, тогда как любая реабилитация в медицинском центре длится не менее 10 дней, утверждает женщина.

«Нам очень нужно соцтакси, которое бы могло возить нас регулярно, но в регионе мало машин, — рассуждает Светлана. — Мы были на реабилитации в Санкт-Петербурге. Там социальным такси можно пользоваться без ограничений. Если машин не хватает, договариваются с перевозчиками и доплачивают им. В зависимости от тяжести заболевания для инвалидов есть тарифы на поездки. Это удобно. Ребёнка можно загрузить в машину в коляске. Они, как правило, с высокой крышей. Он едет сидя, пристёгнутый. Ему спокойно. Но не все регионы, видимо, могут справиться с такой нагрузкой на бюджет».

Координатор Общества синих ведерок Петр Шкуматов

РИА Новости

© Александр Натрускин

Координатор движения Синие ведёрки Пётр Шкуматов считает, что в регионах не хватает специальных автомобилей для перевозки инвалидов из-за того, что два разных типа перевозок смешаны.

«Для услуги социального такси регионы закупают как специальные автомобили, так и обычные, потому как ей пользуются не только инвалиды, но и другие социально незащищённые группы граждан: ветераны, многодетные семьи, — рассуждает эксперт. — Но на месте государства я бы сосредоточился именно на перевозках инвалидов, которые не могут воспользоваться обычным автомобилем, так как это более сложный сервис, а остальные перевозки перевёл бы на действующие агрегаторы такси. Люди бы получали коды на бесплатные или льготные поездки и пользовались услугой. А высвободившиеся средства можно было бы направить на закупку специальных машин и увеличение автопарка именно под нужды маломобильных граждан. Пока что в большинстве регионов социальное такси существует скорее для галочки, так как этой темой никто не занимается».

Повторно обратить внимание

Как сообщили RT в МВД, законодательных инициатив, касающихся перевозки детей с инвалидностью на рассмотрение в ведомство не поступало.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT пообещал повторно обратить внимание МВД на существующую проблему.

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«Не первый раз этот вопрос поднимается, и проблема действительно есть, — комментирует парламентарий. — Полагаю, что сотрудники ДПС с пониманием относятся к происходящему. Конечно, такие случаи должны решаться индивидуально без административных последствий для водителя, перевозящего ребёнка с инвалидностью. Мы надеемся, что в свете возможных корректировок понятия «опасное вождение» и других изменений ПДД этот вопрос будет урегулирован. В своё время благодаря нашему обращению были внесены изменения, в соответствии с которыми маломобильные граждане, пользующиеся электрическими колясками, получили право без наказания ездить по тротуарам. Ранее подобное считалось нарушением ПДД».

При этом, по мнению Петра Шкуматова, внесение изменений в ПДД повлечет за собой большое количество правок в действующие нормативные правовые акты.

«Так как ПДД — это постановление правительства, для внесения в него изменений нужно принять новое, — объясняет эксперт. — Технически это непросто, так как влечёт сложности в плане бюрократической и юридической работы. На ПДД есть огромное количество ссылок в самых разных документах. Новое постановление будет иметь новый номер, а это означает, что ссылки во всех федеральных законах, постановлениях, правовых актах министерств и ведомств нужно будет изменить. Логичнее было бы подобную инициативу провести через поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас как раз заканчивается обсуждение КоАП 2.0. Это по-новому написанный кодекс, и я думаю, что штрафы за перевозку инвалидов можно было бы отменить именно в этом документе».