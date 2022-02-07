«Оформляйте жалобы аргументированно»: почему ковид-сертификаты не появляются на «Госуслугах»

Не получили вовремя результат ПЦР-теста, сделали прививку, а электронный сертификат не был оформлен, коронавирусом болела вся семья, а сертификат переболевшего есть только у одного её члена — с такими жалобами россияне обращаются на «Госуслуги». RT выяснил, почему данные о прививках, тестах и больничных иногда не доходят до официального портала и что делают люди, чтобы получить нужные документы.

«Дыра в программе»

Москвичка Елена Кабанова и её семья прошлым летом перенесли коронавирус. По словам женщины, в августе ей пришло смс-сообщение об отрицательном результате ПЦР-теста, но документ, подтверждающий, что она и её родные переболели, Елена не могла получить до декабря.

«Оборвала номер техподдержки «Госуслуг», горячие линии Роспотребнадзора, Минздрава. Сходила в поликлинику — правильные данные при мне были отправлены трижды. Я сама над душой стояла, — вспоминает москвичка. — Поговорила в поликлинике — все там стонут: куча народу приходит ругаться, что нет кода, хотя всё заполнено правильно».

Со слов Кабановой, в технической поддержке «Госуслуг» сослались на высокую загруженность и предложили обратиться позже, а Минздрав в ответ на жалобу прислал стандартную инструкцию по получению QR-кода.

«Так как болели мы в Московской области, я решила написать жалобу в «Добродел» (интернет-сервис на портале правительства Подмосковья. — RT). Ответ пришёл через неделю, прислали QR-код и мне, и мужу. В обещанные порталом сроки», — добавила она.

Москвичка Лариса Чкалова перенесла коронавирус в октябре на даче в Сергиевом Посаде. После выписки и закрытия больничного она столкнулась с тем, что система портала её не видит.

«Такое чувство, что какая-то дыра в программе, — говорит она. — Сначала списала это на то, что болела не по месту жительства в Москве, а в области. Но почитала отзывы и поняла, что от места сбой не зависит».

Женщине пришлось идти со СНИЛСом, паспортом и выпиской из больницы в МФЦ, оформлять жалобу уже на месте, а параллельно — обращаться в техническую поддержку «Госуслуг» и звонить на горячую линию портала.

«Сканируйте, фотографируйте выписку как доказательство болезни, сроков и диагноза. Прикрепляйте её к жалобам на «Госуслугах», там есть такая возможность. Оформляйте жалобу аргументированно: болела в такие-то сроки, выписку прилагаю, писала вам в таких-то числах, номер обращения был таким-то, — советует Лариса. — Если звоните на горячие линии, то спрашивайте имя оператора, с которым говорите, фиксируйте время и требуйте номер вашего обращения. Без регистрации жалобы никто ничего делать не будет».

«Данные с ошибками»

Житель подмосковного Щёлкова Алексей Банченков получил первую дозу «Спутник V» в пункте вакцинации в торговом центре. Вторую прививку мужчина сделал уже в филиале областной больницы.

«Информация по прививкам отображалась в «Госуслугах». Но электронный сертификат и QR-код не приходили, — пояснил он. — Я обратился в техподдержку «Госуслуг», где мне сказали, что не совпали уникальные номера регистровой записи (УНРЗ) первой и второй прививок».

С этой проблемой Банченков обратился в Министерство здравоохранения Московской области и написал в Telegram-чат Общественной палаты Подмосковья по вопросам здравоохранения. Со слов мужчины, примерно через месяц после второй прививки сертификат наконец появился в личном кабинете «Госуслуг».

«В моём случае указали разные коды прививок. Возможно, потому что первую прививку мне сделала частная клиника, а вторую — уже государственная», — добавил он.

Москвичка Юлия Басманова привилась вторым компонентом «Спутника» в конце июня, но никаких отметок ни о первой, ни о второй дозе вакцины, со слов девушки, в положенные сроки на портале так и не отобразилось, нет и сертификатов о вакцинации.

«Мне был нужен сертификат, потому что в начале августа я должна была лететь на Кипр, а в ответ на мои жалобы в техподдержке «Госуслуг» сообщили, что у меня не активирован аккаунт, хотя в самом личном кабинете об этом не было ни слова», — вспоминает Юлия.

Через техподдержку девушка активировала аккаунт и пошла в поликлинику, где делала прививку. Там выяснилось, что в её адресе и номере страховки допустили несколько ошибок, данные внесли неправильно.

«У меня в адресе проспект, а написали площадь. Неправильно списали номер дома, СНИЛС с ошибками, — пояснила москвичка. — Когда данные перебили заново, появилась запись, что я привита первым компонентом, но почему-то 30 июня, когда мне ставили уже второй».

Басманова пошла к главврачу и только после повторного визита с требованием дать официальное подтверждение о наличии прививки девушка получила распечатанный скриншот из ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы), заверенный печатью и подписью главного врача.

«Эти скриншоты я загрузила в техподдержку «Госуслуг», и через несколько дней, буквально накануне вылета на Кипр, мне наконец-то выдали сертификат», — добавила она.

Что делать, если кода нет

Как рассказали RT в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, «Госуслуги» — это лишь витрина данных. Портал генерирует сертификаты с QR-кодом на основе данных переболевшего или привитого гражданина. Эти данные из больниц и поликлиник передают в федеральный реестр Минздрава, и уже оттуда они попадают на портал.

«В подавляющем большинстве случаев гражданину нужно обратиться в медицинское учреждение, где был оформлен больничный или получена прививка, чтобы там проверили корректность информации, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Что касается «Госуслуг» и ЕМИАС, то это две разные системы, между собой не связанные. Чтобы сертификат отразился именно на портале, нужно обратиться в медицинское учреждение, где заполнялись ваши данные».

RT также направил официальный запрос в Министерство здравоохранения, однако ответа на момент публикации не получил.

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