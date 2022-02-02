Опорочили честь мундира: СК возбудил уголовное дело после драки полицейских в Санкт-Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль расследование конфликта с участием полицейских в Санкт-Петербурге. Там в ночь на 1 февраля сотрудники ДПС попытались задержать оперуполномоченную угрозыска прямо в дежурной части и сломали ей руку. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В ГУ МВД по Санкт-Петербургу заявили, что после проведённой проверки все участники конфликта были уволены из органов по дискредитирующим основаниям.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 34-летнего сотрудника ДПС после конфликта полицейских в Санкт-Петербурге.

«По версии следствия, подозреваемый в ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года в помещении отдела полиции, превышая свои должностные полномочия, в ходе конфликта причинил оперуполномоченному уголовного розыска данного отдела закрытый перелом плеча. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В отношении инспектора ДПС было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями).

Не поделили парковку

По данным СМИ, конфликт между сотрудниками МВД произошёл около 23:00 на служебной парковке 37-го отдела полиции Василеостровского района.

24-летняя оперуполномоченная Алёна Юдина сделала замечание сотрудникам ДПС 34-летнему Александру Колесникову и 25-летнему Дмитрию Перенюку по поводу неудачно припаркованной служебной машины. После этого между ними началась перепалка.

В итоге сотрудники ДПС попытались задержать коллегу прямо на входе в отделение полиции. Поводом для этого послужил табельный пистолет, который выпирал у Юдиной из-под пуховика.

Видеозапись с конфликтом правоохранителей попала в сеть. На кадрах видно, как Юдина пытается пройти на работу, а сотрудник ДПС преграждает ей дорогу.

«Вы находитесь с оружием в помещении полиции, предъявите удостоверение!» — говорит он, добавляя, что сотрудница его только что оскорбила и он должен написать рапорт, задержать её и вызвать подкрепление.

Девушка в этот момент начинает звонить своему руководству, а после того как она отталкивает сотрудника ДПС со словами: «Ты что! Пошёл сам отсюда! Я дежурный опер», гаишники начинают проводить силовое задержание — толкают её в стену, затем валят на пол, заламывают руки и пытаются заковать в наручники, Юдина сильно кричит.

По данным СМИ, инспекторов разоружили только после прибытия в дежурную часть руководства, а Юдину отвезли в Мариинскую больницу, где диагностировали перелом и наложили гипс.

Взаимные обвинения

Как только стало известно о конфликте, произошедшем в 37-м отделении полиции, руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области инициировало служебную проверку для всесторонней и объективной оценки действий полицейских.

«По результатам проверки было установлено, что действия всех троих участников драки несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Руководством принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», — сообщили RT в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу.

Как рассказал RT источник в силовых структурах, все участники конфликта достаточно долгое время работали в органах. Так, Юдина служила в полиции с 2015 года, Перенюк и Колесников — с 2016-го.

RT попытался связаться с участниками конфликта, однако они оказались недоступны для комментариев.

По данным СМИ, Александр Колесников написал в СК заявление на Алёну Юдину. Он просит привлечь её к ответственности за публичное оскорбление представителя власти. В рапорте он рассказал, что Юдина ругалась матом в общественном месте, грубо разговаривала с задержанным им гражданином Узбекистана, а потом применила физическую силу в отношении него с напарником, ударив в грудь и по лицу.

Аналогичное заявление в СК написал его коллега Дмитрий Перенюк, которого Юдина якобы ударила по голове и нанесла ему черепно-мозговую травму.

Стоит отметить, что ранее Колесников становился героем новостей со знаком плюс. Летом 2020 года «Комсомольская правда» рассказывала, как автоинспектор зашёл в магазин и обнаружил 150 тыс. рублей у банкомата. Мужчина решил вернуть найденные деньги законному владельцу. С помощью охранника и камер видеонаблюдения удалось оперативно разыскать хозяина банкнот.

«Александр вообще у нас хороший парень, — отзывался о нём тогда начальник отдела ГИБДД УМВД по Василеостровскому району Андрей Невмержицкий. — Мы в нём, честно говоря, никогда и не сомневались. Работящий, добросовестный».

Кроме того, летом 2021 года Колесников, по данным КП, спас от суицида молодого петербуржца.