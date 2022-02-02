«Защитить права»: 17-летняя девушка оспорила приказ Минздрава об обязательном согласии родителей на прививку от COVID-19

17-летняя Джессика Ахтариева хочет вакцинироваться от COVID-19, но, согласно приказу Минздрава РФ, от неё как от несовершеннолетней требуют нотариально заверенное согласие родителей, которые живут в другом городе. При этом другие прививки подросток старше 15 лет может делать, самостоятельно давая на них разрешение. Девушка считает, что требование об обязательном согласии родителей именно на вакцину от коронавируса нарушает её права, и хочет добиться его отмены в Верховном суде. Ахтариева также рассчитывает, что этот иск поможет подросткам, которые хотят сделать прививку, но чьи родители выступают против вакцинации.

Живущая в Москве 17-летняя Джессика Ахтариева из Уфы добивается разрешения сделать прививку от коронавируса COVID-19 без согласия родителей и пытается оспорить в суде приказ Министерства здравоохранения, ограничивающий её в этом праве.

«Нужен законный представитель»

«Я приняла решение привиться достаточно давно, — рассказывает RT Джессика. — Мои родители привились и убедили привиться всех родственников ещё год назад, ведь, как показывает практика, побочные эффекты от прививки не идут ни в какое сравнение с последствиями перенесённого коронавируса, которые могут длиться много месяцев».

Однако, по словам девушки, реализовать сразу своё решение она не могла, поскольку вакцинация несовершеннолетних от COVID-19 стартовала лишь на прошлой неделе.

«Я записалась через сервис mos.ru в 94-ю детскую поликлинику, но, когда я пришла туда на прививку, мне сказали, что со мной рядом должен сидеть мой законный представитель или должно быть нотариально заверенное согласие. Потом я обзвонила детские поликлиники №105, №39, №32 и №7, и мне сказали то же самое, — говорит Джессика. — Мои родители живут в Уфе, я — в Москве, и получение нотариально заверенного согласия займёт время, а до этого мне откажут в прививке».

Девушка отмечает, что, согласно федеральным законам «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», начиная с 15 лет не лишённый дееспособности подросток имеет право самостоятельно подписывать согласие на прививку.

Однако именно по прививке от коронавируса это право ограничено приказом Министерства здравоохранения. В итоге Ахтариева решила оспорить этот приказ.

«В моём случае было бы приемлемо получение дистанционного согласия родителей, но что делать подросткам, которые хотят сделать прививку, но чьи родители являются противниками вакцинации?» — так объясняет Джессика своё решение подать административный иск в суд с целью признания приказа Минздрава незаконным.

Административный иск, обжалующий нормативный правовой акт правительства, будет рассматривать Верховный суд, пояснил RT юрист Пётр Карманов, представляющий интересы девушки в суде.

«Нам важно защитить не только право самой Джессики, но и права всех, кого затрагивает этот приказ, который мы считаем незаконным», — пояснил Карманов.

Добровольная вакцинация

По его словам, речь идёт о приказе Министерства здравоохранения от 6 декабря 2021 года №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Согласно пункту 14 приложения №3 этого приказа, «вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иного законного представителя)».

Также Минздрав выпустил официальное разъяснение этого приказа от 22 декабря 2021 года за подписью замминистра Олега Гриднева.

«Отмечаем, что внесение вакцинации детей в возрасте 12—17 лет (включительно) от новой коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям не устанавливает, что данная прививка для указанной возрастной группы является обязательной. В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина, одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, законного представителя лица, признанного недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — говорится в разъяснении.

«Таким образом, вакцинация детей против новой коронавирусной инфекции проводится добровольно. В целях установления дополнительной гарантии добровольности указанной вакцинации упомянутым выше приказом Минздрава России от 6 декабря 2021 г. №1122н установлено, что вакцинация детей против новой коронавирусной инфекции проводится при наличии письменного заявления одного из родителей (или иного законного представителя), составленного в произвольной форме», — отмечается в документе.

Позиция Джессики, изложенная в административном иске (есть в распоряжении RT), основывается на законах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в которых говорится, что родители дают согласие на медицинское вмешательство только в отношении детей до 15 лет, а граждане от 15 лет и старше принимают решения самостоятельно.

«Права граждан могут быть ограничены только федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Между тем оспариваемой нормой установлено дополнительное ограничение моего права, не предусмотренное федеральным законом. Минздрав России не имеет таких полномочий, и оспариваемая норма незаконна», — говорится в иске Джессики.

В связи с этим девушка и её адвокат просят признать приказ недействительным. Также они настаивают на применении нормы предварительной защиты в виде запрета применения по отношению к Ахтариевой нормы, которую она оспаривает, и дать ей сделать прививку от COVID-19.

RT направил официальные запросы в Минздрав и Департамент здравоохранения Москвы с просьбой разъяснить ситуацию. Оперативного ответа от представителей министерства не удалось получить, а в столичном депздраве пояснили, что вакцинация подростков от коронавируса идёт в соответствии с приказами Минздрава.

«21 января 2022 г. Минздрав России выпустил методические рекомендации в соответствии с приказом, в которых говорится, что письменное заявление одного из родителей должно быть составлено в произвольной форме, дополнительно к подписываемому самим подростком 15—17 лет добровольному информированному согласию на медицинское вмешательство. Такое согласие подросток старше 15 лет подписывает самостоятельно непосредственно перед проведением процедуры вакцинации. При этом заявление у родителей подросток может подписать заранее и принести его, личное присутствие родителей в этом случае необязательно», — пояснили в Депздраве Москвы.