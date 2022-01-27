«Помощь даёт высокую эмоциональную отдачу»: как обучают на курсах больничных добровольцев

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне ситуации с «омикроном» врачи в больницах испытывают запредельные нагрузки. Больницы нуждаются в помощи волонтёров. На базе учебного центра больницы Святителя Алексия готовят волонтёров для работы в «красных зонах». По призыву епископа Верейского Пантелеимона курс прошли уже около 500 человек. Корреспондент RT посетил одно из таких занятий.

«Я обращаюсь ко всем, у кого есть хотя бы четыре часа времени в неделю, чтобы помочь другим. Я призываю вас присоединиться к нашим добровольцам не только потому, что больным нужна наша с вами помощь. Нам самим очень нужно такое служение. Когда ты помогаешь другому, у тебя душа становится светлее, становится радостнее жить. Ты понимаешь, что самое главное — жить для кого-то, что это и есть любовь. Помощь другому преображает твою жизнь. Я бы хотел попросить всех, кто хочет приобщиться к радости любви, кто неравнодушен к страданию других, помочь в это трудное для всех нас время. Мы устроили краткосрочные курсы, чтобы за несколько занятий человек мог научиться ухаживать за больными, и главное — чтобы он делал это с любовью, сочувствием. Я хотел бы попросить всех, кто хочет помогать страдающим людям, записаться на курсы добровольцев «красных зон». Там очень нужна наша помощь» — это обращение епископа Верейского Пантелеимона массово разошлось в cети.

Архиерей поясняет, что идёт новый подъём заболеваемости из-за очень заразного штамма «омикрон»: врачи просят о помощи, а добровольцев не хватает.

Для подготовки волонтёров специально организованы курсы (два занятия по три часа) на базе учебного центра московской больницы Святителя Алексия.

Третье занятие, которое проводит лично епископ Пантелеимон, касается духовных основ милосердия.

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«Мы с владыкой Пантелеимоном в декабре 2020-го — январе 2021 года ходили по больницам — поздравляли пациентов с Новым годом и Рождеством. Заметили, что больным это поднимает настроение, повышает тонус, бодрит. Предложили больницам, что можем приходить регулярно — беседовать, утешать, держать за руку. Оказывать психологическую помощь, — рассказала RT Наталья Шакуро, координатор епархиальной комиссии Москвы по больничному служению. — Начали ходить. И заметили, что разговариваешь с лежачим больным, а у него мокрый подгузник. Или он пить хочет. Мы — те, кто приходит подержать за руку, — могли бы всё это делать. Но нужно знать, как правильно перевернуть, подложить судно, напоить, накормить обедом, чтобы не навредить. И тогда мы организовали эти курсы».

Первый набор на обучение объявили в июне 2021 года. По словам Натальи Шакуро, за полгода записались примерно 1100 человек. Из них после собеседования со священниками для прохождения обучения были отобраны около 500.

Формальные критерии — 18—55 лет, отсутствие хронических заболеваний. «Собеседования проводят священники, они могут отказать и по каким-то иным причинам, — объясняет Наталья Шакуро. — Но хоть мы действуем от имени РПЦ, православная вера в данном случае критерием не является. Мы не отказываем и атеистам, и представителям иных конфессий. На курсы приходили и мусульмане».

Елена Буковская — домохозяйка. На общественных началах работает психологом в храме Вознесения Господня — специализируется на поддержке беременных. Курсы по уходу прошла в прошлом году. Теперь она два раза в неделю ходит ухаживать за больными в ковидный госпиталь ГКБ им. Ф.И. Иноземцева в Сокольниках.

Елена Буковская

© RT / Алексей Боярский

«Смена 3,5 часа, — рассказывает RT Буковская. — Обычно за это время успеваешь что-то сделать для 10—15 человек».

Понятно, что у волонтёров меняются жизненные обстоятельства: сейчас из прежних 500 осталось 300. И начат новый цикл набора-обучения.

«Нагрузки лучше избегать — есть риск резкого падения сатурации»

Учебный класс в больнице Святителя Алексия выглядит как обычная палата: стоят четыре застеленные койки. На специфику учреждения указывает икона на стене и костюм преподавателя Яны Филипповой, напоминающий наряд сестры милосердия начала XX века.

Яна Филиппова

© RT / Алексей Боярский

Впрочем, Яна — практикующая медсестра больницы, а её одежда — принятая тут форма.

На занятие 26 января пришли шесть женщин. По словам Яны, это всего вторая чисто женская группа, обычно хотя бы один мужчина да присутствует. В качестве подтверждения меня знакомят с уже опытным волонтёром.

Волонтёр Пётр

© RT / Алексей Боярский

Пётр, 39 лет, занимается торговлей портативной электроникой. В «красную зону» ходит с августа. Втянулся настолько, что даже дополнительно окончил 72-часовые курсы и получил сертификат младшего медперсонала — это нечто вроде продвинутого санитара. В частности, может делать уколы.

И Пётр, и все шесть пришедших на обучение женщин оказались в той или иной степени воцерковленными — кто-то постоянно работает в храме, иные — постоянные прихожане.

«Ну, это вам опять сегодня повезло, — комментирует Яна. — Стандартное распределение воцерковленных и невоцерковленных 50 на 50».

Одну из женщин назначают пациентом — укладывают на койку, накрывают одеялом. «Прежде чем что-то делать с новым пациентом, необходимо ему представиться», — начинает занятие Яна.

В этот день она показала, как правильно переворачивать лежачего больного, менять подгузник, подкладывать судно, протирать тело и менять постельное бельё.

«В палате интенсивного наблюдения, ПИНе, а тем более реанимации, нужно быть особенно внимательными. Даже если человек подвижен, может сам приподнять таз на кровати, этой нагрузки ему лучше избегать — есть риск резкого падения сатурации», — предупреждают будущих волонтёров.

Моральная компенсация

Обучаемые разбиваются на пары — одна ложится на кровать, вторая отрабатывает манипуляции. Переворачивает, приподнимает. «Да, хорошая нагрузка — укрепляет все группы мышц, — весело замечает одна из женщин. — Будет вместо фитнеса». Впрочем, если прилагать усилия под правильными углами, то нагрузку можно минимизировать — этому тоже учат.

© RT / Алексей Боярский

Всё, что здесь выполняют в обычной одежде, в «красной зоне» придётся делать в средствах защиты: «скафандре» и перчатках.

На следующем занятии Яна расскажет, как правильно кормить, поить лежачего, проводить санпроцедуры вроде промывания носа, стрижки ногтей. «А если останется время, в качестве бонуса покажу, как поднимать упавшего на пол, задействуя минимум участников», — обещает она.

Завершается занятие молитвой. По наблюдениям Яны, уже пришедшие на курсы от своих намерений не отказываются до конца — доучиваются и выходят в больницы. И чтобы кто-то сломался уже после первой смены, тоже не бывало.

«Помощь больным даёт высокую эмоциональную отдачу, — рассказывает Яна. — Осознание, что тебя ждут, что ты приносишь радость, пользу, — вдохновляет. Это является мотивацией для большинства. Многие в обычной жизни, на работе не чувствуют себя нужными. И здесь получают некую моральную компенсацию».