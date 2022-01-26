«Удалось сохранить»: Путин об экономическом сотрудничестве России и Италии в период пандемии

В среду, 26 января, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с руководителями ведущих итальянских компаний. Обсуждалось торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран. RT вёл трансляцию.