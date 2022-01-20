«Каждый день пробивают колёса»: автовладельцы массово жалуются на глубокие ямы на бесплатном участке ЦКАД

Автовладельцы жалуются на неогороженные выбоины на отдельных участках ЦКАД, которые часто не видно из-за отсутствия освещения. По словам водителей, на шиномонтажах в районе трассы — очереди из пострадавших, меняющих испорченные колёса. Вместе с тем глубокие выбоины на скоростной дороге могут приводить к серьёзным авариям и угрожают жизни участников дорожного движения. Эксперты предлагают в качестве решения проблемы приравнять инцидент с пробитием колеса в яме к дорожно-транспортному происшествию и производить по нему выплату по ОСАГО.

В редакцию RT обратились автовладельцы, которые пожаловались на качество дорожного покрытия на некоторых участках центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), проходящей по территории Московской области. В частности, по их словам, на бесплатном участке ЦКАД-5 есть глубокие ямы с острыми краями, которые приводят к серьёзным повреждениям автомобилей. Выбоины не огорожены, часто не освещены и долгое время не ремонтируются. На ближайших к таким местам шиномонтажах очереди из пострадавших автовладельцев с пробитыми шинами и погнутыми дисками.

Всё могло закончиться печально

Житель Одинцова Даниил М. пробил сразу два колеса в районе 265-го км ЦКАД недалеко от деревни Юшково Наро-Фоминского района Московской области.

«В конце декабря я ехал по ЦКАД — двигался по внутренней дороге до съезда на Минское шоссе, — рассказывает RT мужчина. — В районе деревни Юшково дорога делает поворот направо. Я ехал в правой полосе. Передо мной была фура, которая стала сильно замедлять ход. Я стал перестраиваться, и в этот момент вдруг увидел дыру в асфальтовом покрытии. Среагировать на неё я уже не успел и попал обоими левыми колёсами в яму. После двух сильных ударов стало сразу ясно, что покрышки пробило. Так как поток был достаточно плотный, я включил аварийный сигнал и перестроился обратно в правый ряд. Оставаться в повороте на обочине, которая в том месте и так узкая, было опасно. Пришлось проехать несколько десятков метров до съезда с трассы на спущенных колёсах. У переднего колеса оказалось два пробоя, в каждом помещается большой палец руки, а у заднего — один пробой размером с ноготь».

По словам Даниила, добираться до ближайшего шиномонтажа пришлось на эвакуаторе. Из разговоров с водителем эвакуатора и рабочим шиномонтажа он узнал, что далеко не единственный, кто попал в такую ситуацию.

«Днём ранее сюда же обратилось порядка шести человек, а машина в очереди до меня тоже пробила переднее левое колесо на ЦКАД в том же месте, — продолжает он. — Пока я ждал ремонта одной шины, в этот же шиномонтаж обратились ещё три человека, которые тоже пробили левые колеса на ЦКАД».

Даниил говорит, что в общей сложности потратил около 14 тыс. рублей на эвакуатор, исправление искривившихся дисков и покупку новой шины.

«Мне повезло, что машину не повело в сторону, иначе всё могло бы закончиться намного печальней, — объясняет Даниил. — Мне рекомендовали обратиться с заявлением, вызвать дорожного инспектора, чтобы зафиксировали происшествие, и возместить расходы на ремонт автомобиля, если получится. Я не стал этого делать. Во-первых, я уехал от ямы, не остался там стоять, так как безопасность важнее. Во-вторых, все эти разбирательства стоили бы мне ещё больше, чем я бы в итоге выиграл».

Изначально так построили

О ямах в этом же районе ЦКАД-5 RT рассказала жительница рабочего посёлка Калининец Наро-Фоминского городского округа Татьяна В.

РИА Новости

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«Я работаю в Краснознаменске и езжу по этому участку ЦКАД каждый день, — делится своими наблюдениями с RT женщина. — Водители там въезжают в эти ямы постоянно. Недавно я сама влетела в одну такую на развязке в районе деревни Кобяково. Это тоже рядом с нами. Хорошо, никуда машину не кинуло. Этот участок ЦКАД изначально так построили. Его даже толком ещё не открыли, а ямы уже были. Я жалуюсь в разные инстанции. Выбоины заделывают, но через какое-то время они вновь появляются».

Другой житель Калининца Сергей Н. рассказывает RT, что в районе его посёлка вдоль трассы на ЦКАД часто стоят машины с пробитыми колёсами.

«Как этот участок сдали в авральном порядке перед прошлым Новым годом, так и началось, — уверяет он. — Каждые две-три недели появляются новые выбоины. Их заделывают, но асфальт опять проваливается, и так уже год. Я местный, но тоже в них попадал. Ехал в шесть утра с ночной смены, пробил покрышку, погнул диск. Ни сил, ни времени, ни желания не было вызывать ГИБДД. Поставил запаску, купил колесо. А представьте, есть те, кто первый раз там на скорости едет».

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Житель Звенигорода Владимир К. испортил колесо в другом районе ЦКАД-5 — на развязке недалеко от города.

«Посередине трассы на пересечении ЦКАД и дороги на Звенигород была огромная яма, — вспоминает Владимир. — Всю осень её ремонтировали и рядом стояли ограждающие конусы. Потом их снесла какая-то фура, и мы по старой памяти объезжали эту яму. А тут я рано утром ехал на работу, задумался и попал в неё левым передним колесом. Пробил покрышку, погнул диск. Если бы я занялся ремонтом, то сильно бы опоздал, поэтому кое-как вернулся домой, пересел на другую машину и добрался до офиса».

Вечером Владимир почитал в интернете, как действовать в такой ситуации. Выяснилось, что по ОСАГО его случай не является страховым и следовало, оставаясь на трассе, вызвать ГИБДД и составить заявление, чтобы взыскать убытки с дорожников.

«Как я понял, вся эта процедура небыстрая. Мне было дешевле самому всё это починить, чем тратить время и деньги на суды. В соцсетях я вижу, что некоторые пытаются жаловаться, но получают отписки. После жалоб появляются временные конусы, ямы заделывают на какое-то время, а потом они опять образовываются в тех же местах», — говорит мужчина.

Жалоба на бездействие

Руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов объяснил RT, что не только автовладелец, попавший в яму на дороге, может написать заявление в полицию, но и любой гражданин, который её увидел.

«Следует обратиться в ближайший батальон ГИБДД с заявлением об имеющейся проблеме. Если в течение месяца нет ответа или устранения недостатков, можно направить жалобу на бездействие полиции в прокуратуру, — рассказывает RT Ахметжанов. — Сотрудники ГИБДД, получив данные о повреждениях на дороге, должны обратиться в организацию, содержащую дорогу, чтобы дорога была приведена в надлежащее состояние. Если требование не будет выполнено, то полицейские могут возбудить дело об административном правонарушении в отношении этой организации».

Автовладельцы, которые получили повреждения на дороге и намерены взыскать ущерб, также составляют заявление в ГИБДД. После оформления происшествия сотрудники полиции могут дать документ, подтверждающий, что повреждение было связано с состоянием проезжей части, находящейся на балансе определенной организации.

Затем можно обращаться к этой организации с приглашением эксперта на осмотр повреждений и требовать компенсаций в судебном порядке, отмечает юрист.

Однако, по его словам, обращений в суд по таким делам мало, так как водители самостоятельно меняют колёса и не требуют возмещения ущерба из-за слишком сложной и длительной процедуры.

Координатор «Общества синих ведёрок» Петр Шкуматов

РИА Новости

© Александр Натрускин

По мнению координатора движения «Общество синих ведёрок» Петра Шкуматова, 40% аварий происходит с сопутствующим фактором неудовлетворительного качества дорожного покрытия.

«Большинство ездит на недорогих машинах и в случае пробития колёс платит за их замену или починку из своего кармана, — рассказывает эксперт. — Это означает, что такие случаи даже не фиксируются, хотя их немало. В итоге возникает порочный замкнутый круг, когда те, кто допустил образование ямы на дороге, не несут за это никакой ответственности. Если вы ни за что не отвечаете, какая у вас мотивация использовать бетон в три раза дороже, чем его более дешёвый аналог, даже если вы знаете, что дорога, из него построенная, развалится через месяц? Единственная мотивация — возможная претензия со стороны ГИБДД, если случай был зафиксирован».

В качестве решения проблемы Шкуматов предлагает приравнять инцидент с пробитием колеса в яме к дорожно-транспортному происшествию.

«В конце прошлого года мы предложили механизм, по которому инцидент с пробитием колеса в яме должен рассматриваться как ДТП и выплата по нему производиться по ОСАГО, — объясняет Шкуматов. — Согласно нашему опросу, для порядка 60% водителей проблема с пробитием колёс на дорогах актуальна, и они готовы доплачивать небольшую сумму для того, чтобы у них была возможность получить покрытие ущерба после попадания в яму. Основной плюс этого механизма даже не в том, что водитель получит компенсацию, а в том, что страховая компания будет иметь возможность регрессного требования по отношению к дорожникам. То есть сможет подать иск в отношении дорожников для взыскания ущерба, причинённого клиенту. В этом случае дорожники не останутся безнаказанными, поэтому у них наконец-то появится мотивация применять более совершенные и надёжные технологии содержания дорог».

Проводят ремонт в установленные сроки

По данным СМИ, за строительство участка ЦКАД-5 отвечает ООО «Кольцевая Магистраль» (дочерняя компания ООО «ИФСК «АРКС»). Компания заключила долгосрочное инвестиционное соглашение с государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») в декабре 2014 года.

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В официальных ответах «Автодора» на жалобы автовладельцев (есть в распоряжении редакции) написано, что в соответствии с условиями данного соглашения исполнитель (ООО «Кольцевая Магистраль») обязан обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги, выполнение работ и оказание услуг по её содержанию с даты её ввода в эксплуатацию и до прекращения соглашения, а также должен на свой риск и за свой счёт выполнить все действия, необходимые для устранения любых недостатков подготовки территории строительства, содержания, ремонта, капитального ремонта, эксплуатации, которые были выявлены с даты завершения строительства до окончания эксплуатации.

В официальных ответах на жалобы автовладельцев в ГК «Автодор» отмечали, что состояние дорожного покрытия, а также линии освещения попадают под действие гарантийных обязательств исполнителя по инвестиционному соглашению, однако восстановительные работы он не выполняет.

«Восстановительные работы не были выполнены исполнителем в полном объёме в установленные сроки и не завершены по настоящее время. Государственной компанией в соответствии с условиями ДИС и законодательством Российской Федерации принимаются все возможные меры по принуждению исполнителя к выполнению принятых обязательств в возможно короткие сроки», — сообщали автовладельцам представители компании в декабре 2021 года.

При этом 24 декабря 2021 года Арбитражный суд города Москвы вынес решение о взыскании с ГК «Российские автомобильные дороги» в пользу ООО «Кольцевая Магистраль» денежных средств в размере 534,1 млн рублей, а также госпошлину 200 тыс. рублей.

Из материалов дела следует, что ООО «Кольцевая Магистраль» привлекало для реализации строительно-монтажных работ по строительству ЦКАД подрядчиков и субподрядчиков. В частности, компании ООО «Мособлинжспецстрой», ООО «МОИСС» и ООО «СТДС». Однако заказчик до сих пор не оплатил принятые в рамках соглашения работы по строительству дороги.

В ГК «Автодор» на запрос RT не пояснили, по какой причине компания не оплатила принятые работы на участках ЦКАД-5, но отметили, что решение суда первой инстанции не вступило в законную силу.

«Государственная компания продолжит защиту своих прав и законных интересов в установленном законом порядке», — заявили в компании.

При этом в пресс-службе сообщили, что «подрядчиком (эксплуатирующей организацией) проводится ремонт в установленные нормативные сроки».

В ООО «ИФСК «АРКС» и в ООО «Кольцевая Магистраль» на вопросы RT не ответили.

RT также направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой инициировать проверку по поступившей от автовладельцев информации, изложенной в запросе, а также принять меры прокурорского реагирования в случае выявленных нарушений.