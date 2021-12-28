На Новый год — в Сочи: как живёт главный российский курорт во время пандемии

За неделю до Нового года в сочинских отелях раскупили 90% номеров. Несмотря на пандемию, россияне охотно едут на отдых в Краснодарский край — местные власти считают, что даже система QR-кодов не приведёт к снижению турпотока. Корреспонденты RT побывали в Сочи в преддверии нового зимнего сезона, чтобы выяснить, как город живёт в условиях пандемии и чего ждать туристам, решившим отправиться туда на новогодние праздники.

На новогодние праздники в Сочи и на горнолыжные курорты Краснодарского края приедут отдыхать около 250 тыс. туристов — и это при том, что цены на проживание и ски-пассы выросли, а в регионе ввели систему QR-кодов. Местные власти считают, что ужесточение антиковидных мер в целом не отразится на турпотоке.

«Мы первый регион в стране, который стал требовать QR-коды при заселении в гостиницы. Нам ещё летом пророчили срыв сезона, но мы увидели некоторый отток (туристов) только в самом начале, потом всё восстановилось», — рассказал замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Новогодняя елка на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи

РИА Новости

© Александр Патрин

Соблюдать санитарные требования просят не только отдыхающих, к этому стремятся и сами организации, принимающие туристов. В 2021 году 45 сочинских отелей получили международный знак Safe Travels, подтверждающий соблюдение всех протоколов эпидемиологической безопасности, разработанных Всемирной организацией здравоохранения.

RT выяснил, как проходит зимний сезон на курортах Краснодарского края и что делают местные туристические организации, чтобы обезопасить туристов.

В отели — по QR-коду

Зимой в Сочи едут в основном за горнолыжным спортом на курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром». Чтобы покататься, QR-код не нужен: ски-пассы на канатные дороги могут приобрести все желающие, на склонах коды не проверяют. При этом их нужно предъявлять во всех заведениях: отелях, ресторанах, непродовольственных магазинах и развлекательных центрах.

«Дополнительно вводить QR-коды на проход на склоны мы не планируем, думаем, это излишнее требование.

У нас заселение по кодам, все покупки, кафе, рестораны… Если человек, приезжая, не может никуда толком сходить, вряд ли он вообще сюда поедет», — объяснил замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель на пресс-конференции накануне открытия зимнего туристического сезона.

Хотя антиковидные ограничения стали жёстче, представители туристического сектора рассчитывают, что это не ударит по бизнесу. По словам гендиректора горнолыжного курорта «Роза Хутор» Александра Белокобыльского, в худшем случае турпоток этой зимой упадёт на 10%. Он также признал, что цены на горный отдых в Сочи выросли, но объяснил подорожание высокой инфляцией в 2021 году.

«Ски-пасс у нас подорожал, но мы знаем, что в этом году у нас инфляция достаточно высокая — на уровне 8%, а ски-пассы при этом подорожали чуть более чем на 5%, — рассказал Белокобыльский, выступая перед журналистами 17 декабря. — Подорожало и проживание в отелях, но мы предлагаем пакеты, которые дают возможность приобрести тур за меньшие деньги».

Сейчас «единый» ски-пасс, дающий доступ на все три сочинских горнолыжных курорта, стоит 4,7 тыс. рублей — это цена за день катания для одного взрослого в период новогодних праздников.

Безопасность и здоровье туристов

RT побывал в нескольких сочинских отелях, а также на горнолыжных станциях и канатных дорогах местных курортов, чтобы посмотреть, как обеспечивают безопасность туристов. Санитарные меры здесь соблюдаются строго, например, в гондолу на канатке сажают только после её полной обработки. Сиденья остаются влажными, но сотрудники, проводящие дезинфекцию, говорят, что за свою одежду туристам бояться не нужно.

Дезинфекция на канатной дороге "Газпрома"

© RT

«Дезинфицирующий раствор, который мы используем, безопасен и для наших гостей, и для их снаряжения», — заверил RT дезинфектор, работающий на курорте «Газпром».

В отелях горнолыжного кластера, где побывали корреспонденты RT, гостей обеспечивают защитными масками и измеряют им температуру ещё на входе. А в знаменитой сочинской «Жемчужине» желающим даже предлагают пройти вакцинацию от COVID-19.

Зимой в Краснодарский край едут не только лыжники, но и желающие поправить здоровье, в том числе после перенесённого коронавируса. По данным администрации города, сейчас 24 сочинских санатория предлагают программы реабилитации для переболевших COVID-19.

«Эти программы способны восстановить здоровье независимо от тяжести перенесённого заболевания. На сегодняшний день порядка 10 тыс. человек уже прошли реабилитацию, думаю, до конца года мы примем ещё около 2—3 тыс. Есть очень доступные по цене программы, например, в санатории «Ивушка», — рассказал журналистам замдиректора департамента курортов администрации Сочи Кирилл Сазонов.

Новый облик города

Несмотря на большое количество туристов и интенсивное развитие городской инфраструктуры, в Сочи до сих пор много заброшенных и аварийных объектов, сетуют местные жители.

«Много зданий в запущенном состоянии находится. Вот есть замечательное место — санаторий Орджоникидзе, все местные его знают. Там такое место красивое, но сам санаторий не работает, стоит заброшенный», — рассказал RT сочинец Зураб.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский

© RT

Необходимость восстановления старых памятников архитектуры и других объектов в Сочи признаёт и мэр Алексей Копайгородский — на недавней пресс-конференции он сообщил, что износ большей части инженерной инфраструктуры города составляет 70%.

«Уже подписано постановление правительства, которое гарантированно обеспечит для всего города восстановление и реконструкцию инфраструктуры. Для нас это по уровню как вторая Олимпиада», — заявил глава города.

В администрации Сочи уточнили, что на реализацию программы комплексного развития города с 2023 по 2030 год будет направлено в общей сложности 138,7 млрд рублей.

«Деньги это огромные. Те здания, сооружения, которые будут создаваться и реконструироваться, — это наша огромная ответственность», — подчеркнул Копайгородский.

Год экологии

В середине декабря в Сочи также презентовали программу Года экологии, объявленного главой города в 2022-м. Мэр напомнил, что 80% территории Сочи составляют особо охраняемые природные территории, и назвал задачу по сохранению природы одной из ключевых для своей администрации.

«Нам повезло жить в городе с уникальными природными богатствами. И мы должны не только брать и пользоваться этим, но и отдавать, беречь и приумножать», — подчеркнул Копайгородский.

© RT

К участию в программе привлекут сочинскую молодёжь, экоактивистов и природоохранные организации, а амбассадорами Года экологии выступят телеведущая Екатерина Андреева, космонавт Олег Новицкий и актриса Валентина Рубцова. В честь открытия проекта в городском парке провели акцию по высадке краснокнижных сосен. В мероприятии принял участие и RT — одно из деревьев посадил наш оператор Иван.

Всего за 2022 год в городе планируют посадить 50 тыс. деревьев, будет расширена сеть питомников с саженцами, а пять территорий в городе получат статус особо охраняемых.

В администрации города добавили, что в Год экологии на улицах Сочи появятся автобусы, работающие на экотопливе, будет развиваться инфраструктура для электромобилей. Также в городе будет внедряться система раздельного сбора мусора.

«Из Сочи ежемесячно вывозится около 1 тыс. т мусора. Мы будем работать над тем, чтобы мусор утилизировался, а не вывозился на полигоны за пределами города», — пообещал мэр Алексей Копайгородский.