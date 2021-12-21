«Просто хочу, чтобы на улице спокойнее стало»: как продвигается расследование дела о пьяной драке у метро «Крылатское»

Выяснились новые подробности резонансного конфликта у метро «Крылатское». 17 ноября москвичка Евгения Журавлёва попыталась остановить избиение Михаилом Гарибшоевым его друга, но в итоге мужчина ударил её и нанёс серьёзные травмы. Как выяснил RT, от дальнейших побоев Журавлёву спасли проходившие мимо уроженцы Чеченской Республики. Сама Журавлёва почти месяц пролежала в больнице, а также не захотела идти на мировую: после ареста Гарибшоева его адвокат пытался связаться с Евгенией, но она отказалась с ним встречаться.

«Это просто нормальное поведение»

Стали известны имена молодых людей, спасших 39-летнюю москвичку Евгению Журавлёву, которая попыталась остановить драку двух мужчин. Как выяснил RT, конфликт остановили уроженцы Чечни Сайдаш Капланов, Адам Дамаев и Ваха Гериханов.

Напомним, вечером 17 ноября Евгения шла за продуктами в магазин, когда увидела, как у выхода из подземного перехода у станции метро «Крылатское» мужчина — как выяснилось позднее, 27-летний Михаил Гарибшоев — бьёт ногами лежащего на земле человека, уже не оказывавшего сопротивления. Прохожих на улице было много, но вмешаться никто не решался. Журавлёва подошла и попыталась остановить избиение, но Гарибшоев ударил женщину в лицо и сбил с ног.

От дальнейших побоев её спасли оказавшиеся рядом молодые люди — уроженцы Чеченской Республики.

Воспользовавшись суматохой, и Гарибшоев, и избитый им мужчина скрылись с места происшествия.

Инцидент снял на телефон кто-то из очевидцев и выложил в сеть. На следующий день храбрый поступок москвички стал одной из главных новостей Рунета. Впрочем, как рассказала Евгения, вскоре шум утих.

«Я всё это время спокойно в больнице лежала. Никто из официальных лиц самочувствием не интересовался, не приезжал. Только следователь был, взял у меня показания», — сообщила она RT.

В больнице Журавлёва провела почти месяц — лечила закрытый перелом руки и сотрясение мозга: «Только на днях выписалась, вернулась на работу». Женщина призналась, что не хочет лишнего внимания и не считает свой поступок чем-то экстраординарным. Об этом происшествии она не стала рассказывать даже знакомым и коллегам.

«Ко мне все относятся так же, но я никому не говорила, да и что тут говорить. Может, я дура такая, но я считаю, что это просто нормальное поведение, нельзя мимо проходить, когда людей обижают. Тут не стоит восхищаться и награды давать. Это как раз меня и огорчает, что для многих это, оказывается, подвиг», — говорит она.

Несмотря на травмы, Евгения не жалеет о своём поступке и, по её словам, поступила бы так же снова. «Даже после всего, что было, если мимо проходить буду и снова увижу, что так человека обижают, тоже вмешаюсь», — призналась она.

Для неё важно только, чтобы виновный не остался безнаказанным. «Я хочу, чтобы этого человека привлекли к ответственности. У меня самой дочь растёт, хочу, чтобы у нас на улицах спокойнее стало. А то получается, стоит выйти в магазин, как любой тебя по лицу ударить может», — говорит она.

Материалы передали в суд

Как выяснили СМИ, виновником драки оказался 27-летний Михаил Гарибшоев — уроженец Таджикистана, несколько лет назад получивший российское гражданство. Сообщалось, что он прописан в Ростовской области, при этом на момент драки жил в одном из городов Подмосковья. В Крылатское же он приехал увидеться с другом. Встреча сопровождалась обильной выпивкой, а закончилась пьяной дракой на улице, остановить которую и попыталась Евгения.

Сообщалось, что Гарибшоев ранее уже несколько раз привлекался к ответственности за подобные мелкие уголовные преступления. Полиции быстро удалось задержать мужчину — на момент, когда правоохранительные органы нашли его, тот был всё ещё пьян. 20 ноября в Кунцевском районном суде ему предъявили обвинение по ч. 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Слышала, что обвинение предъявлено. Думаю, ещё вызовут в суд. Но пока непонятно, когда это будет. Я слышала, что это может ещё время занять, но я надеюсь, в итоге суд вынесет справедливое решение, чтобы было неповадно так себя вести», — заявила Евгения.

Как сообщили RT в пресс-службе суда, пока Гарибшоева арестовали на два месяца. В СИЗО он пробудет минимум до 18 января. Материалы передали в Московский городской суд.

Максимальное наказание по вменяемой мужчине статье — семь лет лишения свободы.

Между тем Евгения Журавлёва отказалась идти на мировую и прощать своего обидчика.

«Пока в больнице была, со мной адвокат этого хулигана связывался. Предлагал встретиться. Наверное, хотели на мировую пойти, компенсацию денежную предложить. Но я сразу отказалась, даже слушать не стала. Я не для того тогда вступилась и получила травмы, чтобы потом мне за это платили», — сообщила она RT.