Спасшие от избиения у метро в Москве женщину оказались уроженцами Чечни

Трое мужчин, которые помогли остановить избиение женщины у метро в Москве в середине ноября, оказались уроженцами Чечни.

Инцидент произошёл вечером 17 ноября.

39-летняя москвичка Евгения Журавлёва увидела, как у метро «Крылатское» один прохожий избивает другого.

После того, как женщина сделала замечание и вмешалась в конфликт, избивавший мужчину напал на неё и ударил по лицу.

Журавлёва упала, сломала руку и получила сотрясение мозга.

Избиение в итоге остановили трое молодых людей из Чечни — Сайдаш Капланов, Адам Дамаев и Ваха Гериханов, которые затем сдали зачинщика драки полиции. Им оказался уроженец Таджикистана Михаил Гарибшоев.

Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Позднее Кунцевский районный суд Москвы отправил Гарибшоева в СИЗО на два месяца, до 18 января 2022 года.