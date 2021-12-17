«Результат теста — отцовство 0%»: в Санкт-Петербурге мужчина оспаривает судимость за неуплату алиментов

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к шести месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. При этом он провёл генетическую экспертизу, которая показала, что он не является отцом ребёнка. Мужчина подозревает, что жена изменила ему на отдыхе в Египте. При этом, по словам адвоката, обжаловать вердикт мужчина вряд ли может, поскольку дело рассматривалось в особом порядке и он вовремя не обратился с иском для оспаривания отцовства.

Даниил Сидоренко (фамилия и имя изменены. — RT) познакомился со своей бывшей супругой Ольгой (имя изменено. — RT) на сайте знакомств в 2011 году. После нескольких свиданий в реальной жизни они стали жить вместе.

«Мы очень хотели детей, но всё почему-то не получалось. 9 ноября 2012 года мы должны были вместе полететь отдыхать в Египет, но накануне меня положили в больницу, и я сказал Ольге, чтобы она летела с подружкой», — вспоминает Сидоренко.

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Через месяц после путешествия в Египет Ольга сказала ему, что беременна. В феврале 2013 года они узаконили свои отношения и начали строить дом. Однако мальчик, говорит Сидоренко, «родился смуглее», чем он ожидал.

«Мы с женой тоже немного смуглые, вот я и думал, что смуглость просто «удвоилась». Мы даже шутили, что это сюрприз из Египта», — вздыхает Сидоренко.

Впрочем, по его словам, никаких подозрений у него не возникало. «Если бы я знал, что всё так обернётся, то собирал бы чеки. А так доверял и хотел с этой женщиной всю жизнь прожить», — объясняет Сидоренко.

Развод и алименты

Однако вскоре семейная идиллия сошла на нет. По словам Сидоренко, Ольга хотела, чтобы он больше времени проводил с семьёй, но приходилось много работать — нужны были деньги на строительство дома.

В итоге после череды ссор в ноябре 2015 года Даниил ушёл из семьи, но от сына, говорит он, не отказался — присылал деньги и навещал.

«Я снимал комнату, работал неофициально, потому что имею проблемы со здоровьем и тогда оформлял инвалидность. Решили, что после развода заключим мировое соглашение о выплате алиментов и условились, что каждый месяц буду переводить по 10 тыс. рублей. Своей карты у меня не было, и я переводил через знакомых и друзей», — рассказывает Сидоренко.

По словам мужчины, он исправно платил алименты, но в марте 2018 года у него сгорел автомобиль и начались сложности с работой. Алименты регулярно выплачивать не мог. В итоге накопился долг — и бывшая жена обратилась в суд.

12 октября 2020 года мировой судья судебного участка №192 города Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»).

Сидоренко уверяет, что в силу ряда причин погасить долг по алиментам он не смог, после чего жена потребовала привлечь его к уголовной ответственности. «Должных выводов для себя не сделал, алименты не выплачивал, в период с 24.10.2020 по 28.07.2021, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию, совершил неуплату средств неоднократно без уважительных причин в нарушение решения суда, чем умышленно создал задолженность по алиментным выплатам в сумме 104 653 рубля 17 копеек», — говорится в постановлении суда (имеется в распоряжении RT).

По словам Сидоренко, когда против него возбудили уголовное дело за неуплату алиментов, близкие родственники, раньше лишь намекавшие, что сын не слишком похож на него, стали открыто говорить, чтобы он сделал генетическую экспертизу.

«Мне мама и сестра посоветовали сделать генетический тест. В итоге втайне от супруги мы пошли в частный центр и сделали экспертизу. Две недели томительного ожидания — и результат: отцовство — 0%», — рассказывает RT Сидоренко.

Результат экспертизы мужчина принёс на очередное заседание суда, однако прикладывать его к материалам дела судья не стал и посоветовал поговорить с бывшей супругой и примириться до вынесения вердикта.

«У меня было 105 тыс. накоплено, я ей предложил положить деньги в ячейку и подписать договор — делаем новый ДНК-тест. Если я отец, она забирает деньги, если не я, то забираю я и она ко мне претензий не имеет. Она сказала, что ей не нужны мои деньги и наказать меня — дело принципа», — рассказывает RT Сидоренко.

2 ноября 2021 года Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей») и приговорил к исправительным работам на срок шесть месяцев с удержанием в доход государства ежемесячно 5% из заработной платы.

«Кто-то отдыхает и расслабляется в Египте, а кто-то потом несёт наказание, — говорит Сидоренко, который обратился к профессиональным адвокатам уже после решения суда. — Мы подали апелляцию, но эта судимость теперь испортит жизнь и моему племяннику, и будущим детям. Они ведь много где теперь работать не смогут».

Оспорить отцовство

Адвокат Сидоренко Алиса Смирнова рассказывает RT, что, скорее всего, оспорить судимость мужчины не удастся, так как на момент приговора факт отцовства ещё не был оспорен в суде.

«Он же признавал свою вину, и дело рассматривали в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. В таком случае приговор не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, оспаривать приговор можно только в части наказания, — поясняет RT Смирнова. — Кроме того, он вовремя не обратился в суд с иском для оспаривания отцовства. Тогда рассмотрение уголовного дела могло бы быть прекращено и обвинительный приговор не состоялся бы».

Юрист в области семейного права Юлия Чесалина считает, что в данном случае вердикт суда абсолютно законен.

«У суда не было ни права, ни возможности рассматривать в рамках уголовного дела наличие или отсутствие факта отцовства, потому что предмет спора другой. Но можно было приостановить слушания, раз были такие основания, и в другом процессе оспорить отцовство», — объясняет RT Чесалина.

По словам Алисы Смирновой, иск об оспаривании отцовства уже подан — суд начнёт его рассматривать 22 декабря. При этом бывшая жена также подала иск на лишение родительских прав Сидоренко.

«Абсурдная ситуация. Мы будем просить о приостановлении рассмотрения дела, так как если суд признает, что он не является отцом ребёнка, то иск о лишении прав уже не будет иметь смысла», — рассказывает RT адвокат.

По её словам, несмотря на результаты тестов, Даниил не отказывается общаться с ребёнком, так как он очень привязан к нему. Однако после получения иска об оспаривании отцовства мать запретила ребёнку общаться с отцом и его семьёй и сменила ему номер телефона.

RT связался с бывшей супругой мужчины, однако женщина комментировать ситуацию отказалась.