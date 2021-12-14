«Невозможно постоянно подстраивать маршруты полётов»: почему над спальными районами Москвы грохочут лайнеры

В ответ на запрос RT в Росавиации признали, что плотная застройка вокруг МКАД не всегда позволяет проложить маршруты взлётов и посадок самолётов в обход населённых пунктов. Как одни страдают от повышенного уровня шума, а другие едва не лишились купленного жилья, а главное, чем всё это может закончиться, — в материале RT.

«Купить квартиру на траектории самолётов было осознанным выбором»

На полпути от МКАД до аэропорта Внуково недалеко от Киевского шоссе стоит ЖК «Филатов Луг». Красивые современные высотки, детские площадки, футбольное поле и т. д. Комплекс был готов к заселению с 2019 года, но пока пустует. 1640 семей не могут получить ключи от купленных квартир. Уже после завершения строительства выяснилось, что 22-этажные дома перекрывают сигнал радару слежения за самолётами — получается мёртвая зона. Прокуратура требовала от застройщика разобрать здания хотя бы до 15 этажей. Разбирательства тянулись два года, и лишь 25 ноября 2021-го суд снял с жилого комплекса все ограничения — позволил ввести его в эксплуатацию в первозданном виде. Решение вступит в силу 15 декабря, а заселение должно начаться до конца года. Но чтобы это стало возможным, пришлось построить новый радиолокационный комплекс.

Дольщики, понятно, счастливы. Даже несмотря на то, что гул двигателей идущих на посадку авиалайнеров теперь — неотъемлемая часть их жизни. Пока корреспондент RT осматривал новостройку, лайнеры пролетали каждые пять минут. Приближение улавливалось по звуку.

«Это ещё небольшие пассажирские, а когда идут здоровые Boeing или грузовой типа «Руслана», то рёв стоит дай боже», — заметил житель примыкающего к многоэтажкам посёлка Картмазово.

Впрочем, для жильцов «Филатова Луга» это не станет неожиданностью — всё было известно заранее. Равно как и купившим квартиры в соседнем районе Саларьево. Тут каждый второй держит на смартфоне приложение Flightradar24 — развлекаются, изучая информацию о самолёте, который гудит почти прямо над головой. По словам случайного собеседника в местном кафе, обычно идущие на посадку во Внукове лайнеры проходят Саларьево на высотах около 500 м.

Жилых комплексов, построенных буквально под крылом самолёта вдоль Киевского и Боровского шоссе, уже не счесть. «Конечно, купить квартиру на траектории движения самолётов при моём ограниченном бюджете было осознанным выбором, — прокомментировал RT ситуацию житель 25-этажной башни ЖК «Мещерский лес». — Вон в Котельниках никакого аэропорта нет, а квартиры сильно дешевле. Потому что рядом рынок «Садовод», и район превращается в мигрантское гетто. А к самолётам быстро привыкаешь».

Аналогичная ситуация в Лобне и других быстрорастущих районах вблизи Шереметьева.

Самолёт над Тёплым Станом

На улице внутри МКАД



Но одно дело — осмысленно поселиться в зоне взлёта — посадки, и совсем другое — когда эта зона неожиданно сама пришла в твой спальный квартал.

«Наше Митино всегда было одним из самых тихих и спокойных районов. И от аэропортов далеко, ближайший (Шереметьево) минимум в 14 км, — рассказывает бывший муниципальный депутат Владимир Демидко. — Когда же весной 2019 года вдруг услышали гул самолётов, страшно удивились. Сначала думали, что случайность. А потом оказалось, что в Шереметьеве достроили третью полосу. И взлёт с неё пошёл через Митино. Двигатели на форсаже выдают гул куда сильнее, чем при посадке. Полёты идут круглосуточно. Например, два часа ночи, а у тебя за окном рвёт вверх грузовик DHL так, что стёкла звенят».

По словам Демидко, в самом начале ведомства, отвечающие за маршруты полётов, всерьёз не восприняли их жалобы. «Отписывались, что действуют по закону. Потом на личной встрече нам говорили, мол, аэропорт развивается, интенсивность воздушного движения растёт, примите как данность и смиритесь», — вспоминает он.

«Потом Роспотребнадзор сделал замеры и подтвердил превышение допустимого уровня шума. В Митине живёт около 200 тыс. человек, плюс был зацеплен кусок Красногорска — возмущённого народу много. Мы долго боролись и в итоге победили, в сентябре этого года маршрут изменили. Облетать стали с другой стороны — трасса стала немного длиннее, но уже обходит густонаселённые районы», — рассказал Демидко.

Не «густонаселённые районы» — это деревни, коттеджные посёлки. Понятно, что их жителям тоже мало радости и они пишут жалобы. Но там речь идёт о сотнях, а не сотнях тысяч человек.

Сейчас аналогичная история происходит в Тёплом Стане на улицах, в отличие от Митина, расположенных вообще внутри МКАД (RT уже рассказывал об этом). В тот день, когда корреспондент RT приехал в Тёплый Стан, в Москве случился снегопад. Однако гул снижающегося лайнера был слышен даже сквозь метель. Как объяснили чиновники от авиации, с 3 декабря 2020 года изменился маршрут захода на посадку во Внукове. Якобы это связано это с переходом России на международные стандарты воздушного движения: иные нормативы расчёта высот полёта и т. п.

В итоге если раньше маршрут шёл над территорией Хованского кладбища, то теперь — непосредственно над Тёплым Станом на высотах 400—700 м. Аналогично ситуации в Митине, и тут Роспотребнадзор зафиксировал значительное превышение допустимого уровня шума. В сентябре 2021 года более 2 тыс. жителей Тёплого Стана подписали жалобу в Генеральную прокуратуру. Чтобы узнать результат работы по этому обращению, RT пришлось написать запрос.

«Действующие схемы маневрирования в районе аэродрома Москва (Внуково) разработаны, проверены, утверждены в установленном воздушным законодательством порядке. В соответствии с рекомендациями документов международной организации IKAO (Международная организация гражданской авиации. — RT) аэропортом разработан и внедрён комплекс противошумных мероприятий. Кроме того, в целях снижения негативного воздействия авиационного шума на существующую городскую застройку в сентябре 2021 года введены в действие корректировки схем маршрутов вылета с аэродрома Москва (Внуково) — прибытия в аэродром Москва (Внуково)», — ответ прокуратуры.

Cкриншот из группы «Тёплый Стан»

Возможно, какие-то корректировки действительно были проведены. По словам местных жителей, заходить на посадку над Тёплым Станом стали немного реже. Однако продолжили — корреспондент RT тому свидетель.

Также мы направили запрос в Росавиацию, поинтересовались как так вышло, что Тёплый Стан, спальный район внутри МКАД, вдруг оказался в зоне захода на посадку аэропорта Внуково?

«Высокая плотность жилищной застройки территорий, значительное количество запретных зон, зон ограничения полётов, наличие близко расположенных аэродромов не позволяет АО «Международный аэропорт Внуково» устанавливать маршруты вылета и захода на посадку воздушных судов в воздушном пространстве за пределами границ населённых пунктов», — ответ ведомства.

Строительство же новых жилых кварталов прямо под гудящими лайнерами в Росавиации объяснили тем, что так называемая седьмая подзона приаэродромной территории для аэропорта Внуково не установлена (информацией об установлении таковой для аэропорта Шереметьево ведомство не располагает). Первые шесть зон касаются запретов на размещение объектов, которые могут повлиять на безопасность полётов. А седьмая зона подразумевает негативное физическое воздействие уже на сами наземные объекты. Тот же повышенный шум. В частности, в седьмой зоне запрещено строить жилые дома.

Самолёт над Тёплым Станом

Съеденный аэропорт

Проехав по жилым комплексам Новой Москвы вдоль Киевского и Боровского шоссе, корреспондент RT не преминул посетить и посёлок Внуково. Казалось бы, здесь, на улицах с характерными названиями 1-я Рейсовая или Штурманская должны стоять непрерывный гул и лежать тень от крыльев. На самом же деле присутствие аэропорта тут совсем не ощущается. Просто этот посёлок застраивался очень давно с учётом трасс полётов — лайнеры обходят его стороной.

Когда в 1960-х под лозунгом «Летайте самолётами Аэрофлота» в СССР началось бурное развитие гражданского авиасообщения, интенсивность полётов была совсем иной. Главное, и московские аэропорты находились на значительном удалении от городской застройки — столицу облетали над лесами и полями. А дальше город начал наступать.

«Город мог наступать сам максимум в XVIII веке, а сегодня существует планирование, — замечает эксперт по градостроительству и территориальному планированию Союза архитекторов России Александр Антонов. — Однако у нас в данном случае всё пущено на самотёк. Пока жилая недвижимость остаётся главным инвестиционным инструментом, будет приоритет жилищного строительства перед всем остальным».

В 2010 году прекратил принимать самолёты московский аэропорт Быково. В 2011 году был снесён аэровокзальный комплекс, а сама площадка исключена из Государственного реестра гражданских аэродромов РФ. Причина отнюдь не в старинной взлётной полосе: аэропорт вполне успешно обслуживал небольшие пассажирские лайнеры, вертолёты, имел возможность при необходимости принять даже Ил-76 или Ту-154 — использовался как резервный.

«Населённый пункт его съел, — констатирует генеральный директор ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачёв. — Там вокруг настроили 10—12-этажные дома. Шум двигателей над головами уже даже второй вопрос. Физически невозможно безопасно ни сесть, ни взлететь».

«Единственный московский аэропорт, которому пока ничто не угрожает, — Домодедово»

По словам Горбачёва, если застройка Новой Москвы продолжится нынешними темпами, то уже через 10—15 лет Внуково прекратит своё существование как обычный аэропорт: там останутся лишь правительственные самолёты да бизнес-авиация.

«Метро тянут, Новую Москву расширили почти до Подольска. Когда застроили Солнцево, там тоже были скандалы из-за низколетящих лайнеров. Невозможно постоянно подстраивать маршруты полётов, — комментирует Горбачёв. — Аналогичная ситуация вокруг Шереметьева — оно тоже под угрозой. Лобня, Химки, Сходня. Полёты сейчас идут через Зеленоград. Пожалуй, единственный московский аэропорт, которому пока ничто не угрожает, — Домодедово».

ЖК «Филатов Луг»

RT

При этом Александр Антонов предполагает, что со временем могут начаться проблемы и с жителями изначально «шумных» новых кварталов.

«Не забывайте о купивших квартиры в тех же ЖК «Саларьево» или «Филатов Луг», — обращает внимание Антонов. — Это сегодня они готовы мириться с повышенным шумом, а завтра им надоест. Вызовут Роспотребнадзор, сделают замеры. И никакие аргументы о том, что они знали, где покупали квартиры, тут не пройдут — санитарные нормы-то для жилых зон им обязаны обеспечить».

Теоретически можно превентивно перенести аэропорты ещё на пару десятков километров подальше от города — чтобы с запасом. Именно так поступили в Ростове-на-Дону в 2017 году. Но смешно же будет, если новое Внуково придётся вынести куда-нибудь в Калужскую область.