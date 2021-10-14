400 м под крылом: почему жители Тёплого Стана жалуются на низколетящие авиалайнеры
- РИА Новости
- © Максим Блинов
В январе 2021 года жители московского района Тёплый Стан с удивлением обратили внимание на сильный гул низколетящего пассажирского самолёта. Казалось, что лайнер прошёл в сотне метров над крышей многоэтажки. А потом самолёты, летящие на высоте 400—700 м, стали появляться периодически, как будто где-то недалеко построили аэродром.
Выяснилось, что самолёты, как и прежде, приземляются во Внукове, но с 3 декабря 2020 года изменился маршрут захода на посадку: теперь он пролегает непосредственно над жилыми районами Москвы и области.
Связано это с переходом России на международные стандарты воздушного движения: из-за новых правил расчётов необходимой высоты полёта изменились и маршруты.
Как пояснил тогда первый замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько, преимущества перехода на международную систему должны ощутить пассажиры: например, время полёта в Московской зоне должно сократиться на 15%, а протяжённость маршрутов — на 21%.
Получилось, что если раньше жилые районы облетали (в частности, над территорией Хованского кладбища), то теперь лайнеры следуют напрямую. Москвичи обратились в Генеральную прокуратуру.
«В зону повышенного зашумления попадают районы города Москвы: Солнцево, Ново-Переделкино, Очаково, Ясенево, а также крупные населённые пункты Московской области: город Одинцово, город Троицк, Московский, Газопровод, Мосрентген, Мамыри, Апрелевка, Заречье, Птичное, Коммунарка, Жаворонки, Филимонки и другие», — говорится в жалобе генеральному прокурору РФ, которую подписали около 2 тыс. жителей Тёплого Стана.
Граждане сообщают, что уровень шума превышает нормы, мешает и спать, и просто нормально жить. Проверка Роспотребнадзора это подтвердила (копия письма есть в распоряжении RT).
Высоты по закону
Прежде чем жаловаться в прокуратуру, жители обращались в Росавиацию. В ответе от 30 августа заместитель руководителя ведомства Дмитрий Ядров сообщил: «Значениями уровня авиационного шума в указанном районе города Москвы Росавиация не располагает. Вместе с тем в настоящее время самолётные парки зарубежных и отечественных авиакомпаний оснащены только современными воздушными судами, уровень шума которых по сравнению с предыдущими поколениями воздушных судов значительно снижен».
Обращение жителей Генпрокуратура передала в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), от которой 6 октября на имя главы муниципального округа Тёплый Стан Елены Кузьменко пришёл ответ. В нём сообщается, что, согласно приказу Минтранса России от 24 июля 2020 года, на подходах к международному аэропорту Внуково установлены ограничения высот полётов: для районов Бирюлёво Западное, Бирюлёво Восточное, Царицыно Южное, Капотня — 1200 м, а для Тёплого Стана, Ясенева, Беляева, Конькова — 400 м.
«Ространснадзор взялся организовать фиксацию высот полётов и уровня шума, — рассказала RT Елена Кузьменко. — Будут установлены соответствующие микрофоны и прочее оборудование. Когда шум от низколетящего самолёта превысит норму, ведомство выставит штраф авиакомпании, равно как и при полёте ниже установленного коридора».
Каким образом повлияют на ситуацию выписанные штрафы, можно лишь догадываться: или авиакомпании вообще откажутся от полётов во Внуково, или вместе с жителями потребуют от Росавиации разработать иные маршруты.
Изменение высот
Жители Тёплого Стана не единственные пострадавшие от перехода на международные стандарты авиаперелётов. Аналогичным образом изменение маршрутов вблизи Шереметьева нарушило покой в Красногорском и Солнечногорском городских округах Подмосковья и в московском Митине.
Местные жители точно так же писали запросы в Росавиацию, Ространснадзор, региональный парламент и Госдуму, а также спецпредставителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.
Жители сообщали, что не могут спать ночами и отдыхать днём, упоминали ночные панические атаки, гипертонию, нервные расстройства, постоянный стресс.
В мае они обратились к президенту России Владимиру Путину — письмо подписали более 7 тыс. человек.
Несмотря на аналогичные уверения Росавиации о полном соответствии маршрутов действующим нормативам, с 9 сентября схемы взлёта и посадки самолётов в аэропорту Шереметьево были изменены.
В Росавиации тогда сообщили, что коррективы напрямую не связаны с обращениями граждан, а основаны на пожеланиях «пользователей воздушного пространства, то есть авиакомпаний».