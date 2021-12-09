«Потерпевшая заявила, что её обворовала другая женщина»: жительницу Москвы осудили за кражу после опознания по фото

В Подмосковье 22-летнюю Анастасию Иванову осудили за кражу, которую она, по её словам, не совершала. Адвокаты девушки уверяют, что в деле нет улик, доказывающих причастность их подзащитной к преступлению. Более того, потерпевшая пенсионерка на суде заявила, что видит Иванову впервые и что она гораздо выше преступницы ростом. Ранее следователи пытались обвинить девушку в другой краже и, несмотря на железное алиби, она провела пять месяцев в СИЗО. Иванова намерена обжаловать приговор.

Сергиево-Посадский городской суд Московской области приговорил к двум годам лишения свободы условно жительницу Москвы Анастасию Иванову за кражу, которую, как уверяет сама девушка, она не совершала. До этого Анастасия отсидела пять месяцев в СИЗО по ложному обвинению в краже у другой пенсионерки.

Алиби не помогло

По словам Анастасии, всё началось с поездки за город. В декабре 2020 года они с мужем Гасаном Адаевым сняли на несколько дней дом в СНТ «Рассвет» в подмосковном Сергиевом Посаде, а перед отъездом повздорили с хозяйкой дачи Натальей Афанасьевой.

«С 14 по 16 декабря 2020 года мы с мужем снимали у неё дом. Уезжая, повздорили с Афанасьевой из-за того, что муж курил в доме, и из-за мусора. Я написала ей отзыв, что дом не соответствует описанию, — рассказывает RT Иванова. — А 25 января ко мне неожиданно пришли полицейские и сказали, что я обвиняюсь в краже. По их словам, на меня указала Афанасьева и дала мои паспортные данные. Я была в шоке. За мусор так людей не подставляют».

Как пояснили москвичке следователи, 11 января 2021 года в 10 утра неизвестные мужчина и женщина обворовали соседку Афанасьевой, пенсионерку Татьяну Тимофееву.

Анастасия Иванова

Правоохранители пошли с обходом по соседям в поисках свидетелей, и Афанасьева предположила, что это могли сделать её гости, которые приезжали ещё в декабре.

«Следователи меня допросили. Я сказала, что была в Сергиевом Посаде только один раз — с 14 по 16 декабря. 11 января я была на работе, и у меня железное алиби», — рассказывает RT Иванова.

Однако правоохранители проверять слова девушки не стали. Суд избрал москвичке меру пресечения в виде заключения под стражу.

Настоящие преступники

Как рассказывает RT один из адвокатов Анастасии Ивановой, Камиль Закаригаев, в начале февраля к нему обратился супруг Анастасии Гасан Адаев. Он рассказал, что против жены фабрикуется уголовное дело, но у них есть доказательства в невиновности.

«15 февраля я предоставил следователю видеозапись, на которой в 09:56 Анастасия вошла в вестибюль станции метро Царицыно и поехала на работу. Также была видеозапись, на которой моя доверительница оказывает клининговую услугу вместе со своей коллегой до 16:30. Но, несмотря на это, мера пресечения в отношении Анастасии продлевалась и продлевалась — до июня. Она провела в СИЗО пять месяцев», — рассказывает RT адвокат. Видеозаписи имеются в распоряжении RT.

Ангелина Авдокимова

Летом 2021 года, рассказывает RT Закаригаев, полицейские задержали Ангелину Авдокимову, которая вместе со своим родственником Русланом Жуковским совершила несколько краж у пенсионеров в Истринском районе Подмосковья и внешне была очень похожа на Иванову.

Она, по словам адвоката, созналась в совершении преступлений на территории Сергиева Посада.

«Тимофеева даже опознала Жуковского и Авдокимову по фотографиям. В итоге с Насти сняли обвинения, а дело положили под сукно, — рассказывает Закаригаев. — В нём теперь нет никаких подозреваемых, и оно считается теперь висяком».

16 ноября 2021 года Истринский городской суд Московской области признал Авдокимову и Жуковского виновными по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) по эпизодам, совершённым в Истре.

Вот только злоключения Ивановой, по словам адвоката, после поимки настоящих преступников не закончились. Полицейские обвинили её в другом преступлении — краже денег 16 декабря 2020 года у пенсионерки Галины Комиссаровой.

Новый эпизод

Согласно новому обвинению (материалы дела имеются в распоряжении RT), 16 декабря 2020 года Иванова и Адаев пришли к пенсионерке Галине Комиссаровой и, представившись соцработниками, сообщили, что принесли для неё пособия.

Пока женщина отвлекала пенсионерку и заполняла анкету, мужчина украл у неё кошелёк, в котором было 57 тыс. рублей. После чего злоумышленники скрылись.

По словам адвоката Закаригаева, доказательств того, что на месте преступления в доме Тарасовой была именно Иванова, нет.

Согласно материалам дела, в доме Комиссаровой были найдены ручка, которой, по словам потерпевшей, писала преступница, и билеты банка приколов номиналом 5 тыс. рублей.

Однако ни ДНК Ивановой, ни её отпечатков пальцев на этих предметах не нашли. В доме был обнаружен след от ботинка 37 размера, который принадлежал преступнице. Но это не может быть ботинок Ивановой, так как у неё 41 размер ноги.

Кроме того, в суде был представлен биллинг телефона (документ имеется в распоряжении RT), согласно которому Иванова и её муж в доме Комиссаровой не появлялись.

Гасан Адаев

Сравнить найденные мужские ДНК с данными Адаева, говорит адвокат, пока не представляется возможным, поскольку он предпочёл не дожидаться ареста по непонятному обвинению и скрылся за границей. Сейчас Адаев находится в федеральном розыске.

В материалах дела имеются только документы опознания по фотографиям. Личных очных ставок не проводилось.

Сама Комиссарова утверждает, что лица мужчины не видела и опознать его не может. А Иванову увидела лично только на суде.

Руслан Жуковский

«На суде, когда Комиссарова подошла к Анастасии, то сразу заявила, что её обворовала другая женщина. Она раз сорок это повторила, сказала, что не хочет грех на душу брать. А судья ей на это сказала: «Если это не она, то кто вам будет деньги возвращать?» Таким образом она давила на потерпевшую», — говорит Закаригаев.

По словам адвоката, Комиссарова, увидев фото Ангелины Авдокимовой, заявила, что её обманула именно она.

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RT не удалось связаться с Галиной Комиссаровой. Но в разговоре с журналистами телеканала «Россия 24» пенсионерка ещё раз подтвердила, что преступление совершила не Иванова.

«Это не она. Та была намного меньше ростом», — утверждает женщина.

Однако, несмотря на слова потерпевшей, судья Лилия Баранова вынесла обвинительный приговор и приговорила Иванову к двум годам лишения свободы условно по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище) и по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество по предварительному сговору) .

«Мы в шоке, если честно. В основу приговора положили протоколы опознания по фотографиям Гасана и Насти, при этом подписей понятых на них нет. Вживую пенсионерка Настю не узнаёт. Значит, их легко могли подменить, — рассказывает RT Закаригаев. — Одним из понятых является родственник потерпевшей, который отбывает условное наказание. Это также нарушение».

По словам адвоката, он и его коллеги намерены обжаловать приговор. В ГУ МВД России по Московской области, куда RT направил официальный запрос, комментировать ситуацию не стали, поскольку следствие уже завершено и вынесен приговор.

В прокуратуре Московской области сообщили, что дополнительных проверок производится не будет, так как вина Ивановой считается доказанной.

RT будет продолжать следить за развитием событий.