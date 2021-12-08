«Дети предоставлены сами себе»: что известно о подростках, подозреваемых в поджоге дома учителя в Красноярском крае

В Емельяновском районе Красноярского края двоих 15-летних школьников подозревают в том, что они облили бензином и подожгли баню и сарай, принадлежащие местному учителю физики, а также попытались сжечь его дачный дом. По данным прокуратуры, подростки снимали происходящее на телефон и собирались выложить видео в соцсети. Как выяснил RT, несовершеннолетние учатся в коррекционном классе, а из-за того, что сейчас занятия проходят в дистанционном формате, оказались предоставленными сами себе и могли пойти на поджог от скуки. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

Сгорели сарай и баня

Двух 15-летних школьников обвиняют в том, что они трижды поджигали дом и хозяйственные постройки, принадлежащие местному учителю Михаилу Васильеву, в посёлке Памяти 13 Борцов, расположенном в Емельяновском районе Красноярского края. По данным следствия, это происходило с 27 октября по 1 ноября.

«Предварительно установлено, что двое школьников из хулиганских побуждений облили бензином и подожгли баню и сарай, сумма материального ущерба составила 100 тыс. рублей, — отметили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД «Емельяновский». — Затем несовершеннолетние пытались поджечь дачный дом, также стоящий на участке, однако их действия не были доведены до конца, так как дом был вовремя потушен прибывшими сотрудниками пожарной части».

«Ранее подростки на профилактических учётах органов системы профилактики... не состояли, к уголовной ответственности не привлекались. Указанные действия совершали с целью съёмки видеороликов для публикации в социальных сетях», — сообщили в прокуратуре Красноярского края. О том, что школьники снимали происходящее на телефоны, RT также рассказали несколько жителей посёлка.

Надзорным ведомством организована проверка, в рамках которой будет дана оценка причин и условий, способствовавших совершению поджогов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Поджигателям может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Ход и результаты расследования уголовных дел... поставлены на контроль прокуратуры края», — добавили в ведомстве.

«Не знали, чей дом»

Как выяснил RT, подозреваемые в поджогах подростки — это местные жители Борис и Сергей (имена изменены. —RT). Один из соседей, попросивший не называть его имени, рассказал, что Борис якобы состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и с ним регулярно проводятся профилактические беседы.

«Но так как он с рождения, скажем так, с особенностями, то ему хоть говори, хоть нет — бесполезно. Родители у него есть, но везде же за ним не уследишь. Окна бил в посёлке, кражи были несколько раз, но вот поджигать — вроде бы не поджигал ничего, — отметил собеседник RT. — Половина детей и подростков посёлка ходят в коррекционные классы, и что они могут выкинуть — никто не знает. Они подожгли или не они — это уже будут разбираться дознаватели».

В школу Борис, как и все «коррекционники», ходит пару раз в неделю, добавил житель посёлка. При этом он не учится у владельца сгоревших строений Михаила Васильева, который работает учителем физики и информатики 5—11-х классов в Стеклозаводской школе посёлка.

«Мальчики у меня не учатся, они на домашнем обучении. Знаю только, как они выглядят, и имена. Я вообще сомневаюсь, что они знали, чей это дом. Соседи потом сказали, что они снимали во время пожара. Дом почти весь сгорел, три стенки осталось. За 11 лет работы в школе я с таким столкнулся впервые», — рассказал RT Васильев.

В свою очередь, глава сельсовета Памяти 13 Борцов Наталья Воскобойник сообщила RT, что оба мальчика ходят в коррекционный класс поселковой школы: «Мальчики местные, из асоциальных семей. Очень много детей из коррекционных классов в посёлке живёт, так что посёлок сложный. Школа у нас очень трудная. Директора чуть ли не каждый год меняются».

Действительно, судя по информации интерактивного портала агентства труда и занятости населения Красноярского края, 26 ноября были опубликованы вакансии директора школы, младшего воспитателя (в чьи обязанности, в частности, входит «профилактика отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников»), специалиста и трёх учителей.

«В школе нет никаких кружков и вообще вечерних кружков при ДК, сейчас ещё коронавирус не даёт их проводить, поэтому дети предоставлены сами себе. К участковому уже обращались с просьбой проверить Бориса, который без дела болтается, — продолжает Наталья Кожевник. — Только сейчас для них начали дискотеки организовывать. Я за два года работы четыре спортивные площадки выиграла по грантам, сделала волейбольную, хоккейную площадки, тренажёры под открытым небом, но дети туда не ходят! Они сидят группками в своих телефонах. Игровые площадки есть, но не вижу, чтобы на них играли».

По словам главы сельсовета, до пожара дом пустовал и не был заперт, что могло спровоцировать детей на попытку проникновения.