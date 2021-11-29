«Дела объединены в одно производство»: вологодского пенсионера арестовали по подозрению в убийстве трёх человек

В Вологде арестовали 64-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве трёх человек. Его поймали после того, как в ходе конфликта был застрелен 29-летний местный житель. В отделении задержанный сознался в содеянном и рассказал следователям ещё о двух жертвах. При обыске в принадлежавшем пенсионеру грузовике были обнаружены останки 38-летнего мужчины и 37-летней женщины. Следствие приняло решение объединить два дела в одно производство.

Вологодский городской суд арестовал 64-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве трёх человек. Его задержали после того, как вечером 26 ноября был застрелен 29-летний вологжанин. О нападении сообщил знакомый убитого, ставший свидетелем расправы. Он рассказал полицейским, что неизвестный пожилой мужчина выстрелил в спину его товарищу в ходе возникшего между ними конфликта.

«В дежурную часть УМВД России по г. Вологде поступила информация о том, что у одного из домов на 2-м Турундаевском переулке областного центра лежит мужчина без признаков жизни. Прибывшие на адрес полицейские обнаружили тело мужчины 1992 г.р. с огнестрельным ранением в спину», — говорится в официальном сообщении на сайте управления МВД по Вологодской области.

В ходе работы по этому делу полицейские обнаружили пенсионера в доме по соседству с местом преступления.

По данным местных СМИ, перед задержанием мужчину видели в центре города на Советском проспекте, одетого в женскую одежду: платье и сапоги на высоком каблуке. Вологодские журналисты полагают, что таким образом пенсионер мог попытаться «замаскироваться».

Задержание производилось силами МВД совместно с бойцами ОМОН регионального управления Росгвардии. Подозреваемый сдался силовикам без сопротивления и в отделении сознался в убийстве ещё двух человек. Данная информация подтвердилась при обыске дома пенсионера и прилежащих к нему построек, в том числе гаража. Возле него был припаркован автомобиль ЗИЛ-5301, принадлежащий задержанному, в его кузове оперативники обнаружили останки двух человек.

«По месту жительства и в принадлежащих ему строениях было организовано проведение тщательных осмотров, затруднённых захламлённостью различными изделиями... В ходе дальнейшей работы с подозреваемым в автомашине ЗИЛ-5301, принадлежащей задержанному, оперативники обнаружили останки двух человек. В результате проведённой экспертизы было установлено, что данные останки принадлежат мужчине 1983 г.р. и женщине 1984 г.р., жителям Грязовецкого района», — сообщили RT в региональном управлении МВД.

В местном управлении Следственного комитета пояснили, что убитых удалось опознать по документам — предполагаемый убийца не избавился от них, а спрятал в своём доме.

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Вологодские следователи также обнародовали видеозапись с обыска на участке задержанного — на ней видно, что дом, принадлежащий пенсионеру, наполовину разрушен, а прилежащая территория завалена различным мусором. На снегу возле гаража среди хлама видны следы крови. На кадрах оперативной съёмки показано, как сотрудники, проводящие обыск, уносят с участка чёрные пластиковые мешки.

В соцсетях жители Вологды, рассказали, что мужчина, подозреваемый в убийствах, жил в одиночестве, и на его дом часто покушались местные жители. Одна из вологжанок пишет, что завалы у дома пенсионера регулярно «разграблялись» — она полагает, что преступник расправился с жертвами вследствие конфликта, возникшего на этой почве.

«То, что там ходили все, кому не лень, и тащили у него всякое барахло, это было видно. Они уже внаглую с саночками туда ходили», — прокомментировала новость об убийстве в одном из пабликов местная жительница Наталия.

Глава Грязовецкого района, в котором проживали жертвы пенсионера, Сергей Фекличев заявил RT, что не может предоставить информацию по личностям убитых или рассказать подробности их биографии.

«Имена мне неизвестны, но знаю, что они вели асоциальный образ жизни. Дело свежее, информация пока продолжает поступать», — пояснил собеседник RT.

Следователи завели уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

«По указанию руководителя регионального управления СКР уголовные дела об указанных фактах соединены в одно производство, которое передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел», — отмечают в СУ СК по Вологодской области.

Расследование дела продолжается, по решению суда будут проведены необходимые экспертизы.