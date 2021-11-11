«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: атака мигрантами | брат Хабиба сбил полицейского | антиваксеры

В сегодняшнем стриме: миграционный кризис на белорусско-польской границе только набирает обороты. Больше 2 тыс. беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана оказались у границы Польши, которая не хочет пускать их в Евросоюз. При этом мигранты заявляют, что их цель — попасть в Германию. Обстановка накаляется с каждым днём, некоторые СМИ уже сообщают о смертях в импровизированном лагере беженцев на территории Белоруссии. Станут ли мигранты поводом для нового кризиса в Европе? Антиваксеры нашли новый объект для травли. Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян сочли разжигающим социальную рознь. Причём раскачивают эту тему из-за границы. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман вместе с другом совершили наезд на полицейского в Дагестане, а затем улетели в Москву. Их задержали в Шереметьеве. Также в эфире — традиционная рубрика «Бесит» Артемия Лебедева.