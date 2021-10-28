«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: локдаун в России | новая вакцина | извинения Моргенштерна | снова о мигрантах

В сегодняшнем стриме: в России установлены новые антирекорды заболеваемости и смертности от коронавируса: впервые за всё время пандемии зарегистрировано больше 40 тыс. инфицированных и больше 1150 умерших за сутки. Тем временем туроператоры фиксируют рекордный спрос на путёвки. В России могут появиться две назальные вакцины от COVID-19 на основе «Спутника V». Рэпер Моргенштерн извинился за высказывание о Великой Отечественной войне. Жители поселения Сосенское организовали отряды самообороны от мигрантов, проживающих в районе. Также в эфире две традиционные рубрики: «Бесит» Артемия Лебедева и «Укол зонтиком» Виталия Серуканова.