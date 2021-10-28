«Казался уравновешенным парнем»: предполагаемый убийца экс-банкира и его семьи покончил с собой в белорусском ИВС

Задержанный в Белоруссии по подозрению в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин покончил с собой в витебском изоляторе временного содержания. Мужчину должны были этапировать в Москву. Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту гибели заключённого. По данным СМИ, Скрипкин на допросе сознался в тройном убийстве. Что известно о подозреваемом в убийстве семьи экс-банкира — в материале RT.

Подозреваемый в убийстве бывшего банкира Михаила Яхонтова и его семьи, по предварительным данным, покончил с собой в изоляторе временного содержания в Витебске. Об этом RT сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

«Следственный комитет сейчас проверяет обстоятельства гибели в ИВС в Витебске 55-летнего подозреваемого в убийстве семьи в Москве. Полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство», — рассказал RT начальник отдела информации и связи с общественностью Центрального аппарата СК Республики Беларусь Сергей Кабакович.

По данным источника RT в правоохранительных органах, речь идёт о Андрее Скрипкине, с которым Яхонтова связывали деловые отношения. Собеседник RT в следственных органах рассказал, что в четверг, 28 октября, Скрипкина должны были этапировать в Москву. Сообщается, что причиной его смерти стала асфиксия.

Пришёл решать вопросы

57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена Антонина Носырева и их восьмилетний сын были убиты в их квартире на Мосфильмовской улице. Тела во вторник, 26 октября, обнаружила старшая дочь Яхонтова.

По данным СМИ, Скрипкин якобы пришёл домой к Яхонтову, чтобы обсудить дела и потребовать у бывшего банкира вернуть ему крупную сумму денег: возможно, у убитого и предполагаемого преступника были общие долги.

Когда мужчина понял, что не добьётся от Яхонтова денег, он связал бывшего финансиста и всех, кто был в квартире, и расправился с ними. Предположительно, женщину и ребёнка он убил как свидетелей.

Михаил Яхонтов. Бывший топ-менеджер Смоленского банка.

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Эту версию подтверждает источник RT, знакомый с материалами дела. По его словам, сразу после совершённого убийства Андрей Скрипкин сумел покинуть Россию, добравшись до Белоруссии, откуда он впоследствии намеревался перебраться в одну из европейских стран.

«В этом деле, конечно, вызывает сочувствие убитый ребёнок, который, скорее всего, мирно спал на момент случившегося. Жена убитого, возможно, тоже никакого отношения к делам мужа не имела», — рассказал собеседник RT.

По его словам, Скрипкин был задержан 27 октября и его успели допросить. Мужчина рассказал, что убил бывшего банкира и его семью из-за «финансовых разногласий». В тот же день Кунцевский суд Москвы заочно арестовал мужчину.

В СМИ сообщалось, что при задержании у Скрипкина изъяли холодное оружие: немецкий кинжал и четыре охотничьих ножа. Кроме того, вместе с ним задержали водителя, который возил его в Белоруссии. У мужчины обнаружили с собой травматический пистолет. Сейчас следователи выясняют, причастен ли водитель к убийству семьи.

96 млн рублей долга

Как выяснил RT, Андрей Скрипкин почти 20 лет занимался бизнесом. В последние годы он был директором нескольких компаний по производству нефтепродуктов и оптовой торговле пищевыми продуктами, которые располагаются в Москве.

Один из бывших партнёров Скрипкина по бизнесу рассказал RT, что в работе тот всегда производил положительное впечатление на него и коллег.

«Мы были партнёрами по бизнесу около трёх лет назад, потом Андрей вышел из дела. Я никогда не видел его агрессивным, он всегда казался мне уравновешенным парнем. У меня сложилось хорошее впечатление о нём», — рассказал собеседник. По его словам, у Скрипкина есть жена и дочь, которые живут в Америке.

RT также попытался связаться с племянником Скрипкина, однако тот отказался общаться с журналистами.

По данным Федеральной службы судебных приставов, на Скрипкина заведено четыре исполнительных производства. Он задолжал более 96 млн рублей.

За последние четыре года на мужчину семь раз подавали в суд юридические и физические лица с требованием вернуть деньги по договорам займа и кредита.

Что касается связи Скрипкина с Михаилом Яхонтовым, то, по данным СМИ, мужчины были знакомы ещё в 2013 году, когда Яхонтов работал топ-менеджером в Смоленском банке.

Как сообщает портал Smolnarod, Яхонтов занимался кредитованием бизнеса Скрипкина. По некоторым данным, в этот период времени предприниматель владел компанией по оптовой продаже алкогольной продукции в Ногинске Московской области.

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«Миша его всегда лоббировал. После банкротства Смоленского банка, похоже, у них был совместный бизнес, который и мог внести разлад в их отношения. Зная его внешне, никогда бы не подумал, что он на такое способен», — заявил источник портала.

Сам Михаил Яхонтов за два месяца до своей смерти был официально признан банкротом. Он задолжал 8,4 млрд рублей кредиторам Смоленского банка.

В 2016 году Яхонтов вместе с тремя коллегами стали фигурантами уголовного дела о растрате в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 196 УК РФ). По версии следствия, владелец банка Павел Шитов и другие фигуранты дела заранее узнали о предстоящем отзыве лицензии у банка. Приостановив обслуживание счетов клиентов, топ-менеджеры приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество банка.

В марте 2019 года Яхонтова осудили на шесть лет колонии общего режима. Суд зачёл в срок время, которое он провёл под арестом во время следствия, по формуле «день в СИЗО — полтора дня в колонии». В 2020-м Михаил Яхонтов вышел на свободу.