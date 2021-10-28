Бывший коллега рассказал о характере подозреваемого в убийстве экс-банкира и его семьи
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- РИА Новости
«Мы были партнёрами по бизнесу около трёх лет назад, потом Андрей вышел из дела. Я никогда не видел его агрессивным, у меня сложилось хорошее впечатление о нём», — отметил собеседник RT.
По его словам, у Скрипкина есть жена и дочь, которые сейчас живут в Америке.
Ранее появилась информация, что подозреваемого в убийстве трёх человек Андрея Скрипкина нашли мёртвым в ИВС Витебска.
По предварительным данным, он мог совершить самоубийство.
Тела Михаила Яхонтова, его жены и их восьмилетнего сына были обнаружены в квартире на Мосфильмовской улице 26 октября.