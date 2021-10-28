Бывший коллега рассказал о характере подозреваемого в убийстве экс-банкира и его семьи

В интервью RT бывший партнёр Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи, рассказал, что тот производил впечатление «уравновешенного парня».

«Мы были партнёрами по бизнесу около трёх лет назад, потом Андрей вышел из дела. Я никогда не видел его агрессивным, у меня сложилось хорошее впечатление о нём», — отметил собеседник RT.

По его словам, у Скрипкина есть жена и дочь, которые сейчас живут в Америке.

Ранее появилась информация, что подозреваемого в убийстве трёх человек Андрея Скрипкина нашли мёртвым в ИВС Витебска.

По предварительным данным, он мог совершить самоубийство.

Тела Михаила Яхонтова, его жены и их восьмилетнего сына были обнаружены в квартире на Мосфильмовской улице 26 октября.