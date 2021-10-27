«Действия сексуального характера»: воспитателя из Нижнего Новгорода арестовали по подозрению в педофилии

В Нижнем Новгороде заключили под стражу 36-летнего воспитателя детсада №298, подозреваемого в педофилии. Родители его воспитанников обратились в полицию после того, как дети рассказали о приставаниях со стороны педагога. Количество заявивших о домогательствах продолжает расти: родители рассказали RT, что дети долго молчали, поскольку педагог просил оставить происходящее в секрете.

В Нижнем Новгороде по обвинению в педофилии арестовали воспитателя детского сада №298 Андрея Фомичёва. Несколько его воспитанников признались родителям, что Фомичёв совершал в их отношении действия сексуального характера — трогал за интимные места во время тихого часа, заставлял снимать бельё и просил не рассказывать о происходящем взрослым.

Как сообщили в нижегородском управлении Следственного комитета, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

«По версии следствия, подозреваемый, работая воспитателем детского сада, неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина признал.

Арест 36-летнего воспитателя, работавшего с детьми на протяжении последних 14 лет, шокировал родителей его подопечных. До этого они знали Фомичёва как профессионального педагога и хорошего тренера — в свободное от работы в детском саду время он занимался с детьми футболом в спортивной школе «Радий», а летом проводил там лагерные смены.

По словам собеседника RT в правоохранительных органах, изначально информация о поведении педагога поступила из его группы в детском саду: мама одного из мальчиков рассказала, что ребёнок пожаловался на странное поведение воспитателя во время тихого часа. Женщина обратилась в полицию, а вскоре с аналогичными заявлениями в МВД пришли ещё двое пострадавших.

Впоследствии о домогательствах со стороны Фомичёва узнали и родители, которые водили своих детей в летний футбольный лагерь, где работал педагог.

«Маленький секретик»

Валентина, мать одного из пострадавших детей (имя изменено по просьбе героини), рассказала RT, что в отряде футбольного лагеря, где Андрей Фомичёв работал младшим тренером, занимались самые маленькие дети — от четырёх до семи лет. О том, что тренера обвинили в сексуальных домогательствах, женщина узнала от знакомой, которая водила своего ребёнка в детсад №298.

«Мой ребёнок пострадал от действий этого педагога, когда посещал летний футбольный лагерь, — рассказывает Валентина. — Когда общие знакомые рассказали мне о ситуации в группе детсада, я провела со своим ребёнком беседу».

«Сначала он объяснил, что у них (с Фомичёвым. — RT) было оговорено, что это их «маленький секретик», который родителям знать необязательно. Я попросила ребёнка рассказать, что за секретик, чего я не знаю о тех днях, когда он был в лагере. Ребёнок оговорился, что поведение преподавателя было «немножко странным». За это «странное» я зацепилась, и в итоге сын рассказал мне о домогательствах», — поделилась женщина.

Валентина отметила, что точное количество детей, пострадавших от действий Фомичёва, остаётся неизвестным. Однако, по её словам, жертвами сексуальных домогательств педагога могли стать сотни детей. Летние футбольные сборы с участием Фомичёва проводились много лет подряд, в каждой смене было минимум 15 детей.

«Это деликатная тема, но за все эти годы могли пострадать как минимум 500 детей, — говорит собеседница RT. — Сейчас уже выяснилось, что приставания с его стороны были ещё со времён, когда он только начал работать в детском саду».

Например, поясняет Валентина, старший сын её знакомой ходил к Фомичёву на тренировки по футболу. Когда стало известно о домогательствах, мальчик признался, что тоже прошёл через это.

«Ребёнок был в первом выпуске спортивного лагеря на «Радии», а это было несколько лет назад», — говорит женщина.

Увлечённый педагог

Однако далеко не все верят, что педагог мог приставать к своим подопечным. Александра (имя изменено по просьбе героини) познакомилась с Андреем Фомичёвым как с воспитателем детского сада, который посещала её дочь. Женщина настаивает, что он всегда работал как профессиональный, увлечённый педагог.

«Мы три года назад у него выпустились. У меня дочь. Я работой Фомичёва очень довольна, дочь с радостью всегда ходила в садик. И я видела, как дети — и мальчишки в том числе — к нему липнут, уходить домой не хотят. Если бы он совершал что-то противоправное, дети бы к нему так не относились», — считает женщина.

Собеседница RT добавила, что общалась и с другими родителями, в том числе водившими своих детей к Фомичёву на тренировки. По словам Александры, ни один из них не слышал от своих детей о ненормальном поведении бывшего тренера.

«Против Андрея Сергеевича я не скажу ни слова, ибо как воспитателем я им восхищаюсь. И без неопровержимых доказательств не поверю, что он мог что-то подобное сделать», — заключила женщина.

Позиция спортивной школы

После того как в адрес Фомичёва выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, спортивная школа «Радий», где мужчина много лет преподавал футбол, убрала его имя с сайта. Старую версию страницы по-прежнему можно найти в сети.

Директор школы Иван Татаринцев заявил РЕН ТВ, что руководство спортивной организации ранее не фиксировало никаких жалоб на тренера — тот якобы просто снимал у школы зал, в котором проводил платные занятия с детьми, а также участвовал в летних сменах спортивного лагеря.

Мать пострадавшего от действий Фомичёва ребёнка Валентина считает, что спортивная школа выбрала «удобную позицию» и пытается откреститься от своего педагога и выдвинутых в его адрес обвинений, чтобы избежать скандала.

«Я, как родитель, привела ребёнка в государственную школу, где лица, которые допускаются к работе, проходят медицинские проверки, с ними работают методисты, проверяющие их педагогическую деятельность. И у меня нет никаких сомнений, что человек, который компетентен, не может позволить себе такое по отношению к детям», — подчёркивает женщина.

Бывший коллега Фомичёва по работе в «Радии» Алексей заявил RT, что Андрей всегда производил впечатление хорошего педагога и тренера, а при общении с ним другие сотрудники школы не замечали никаких странностей.

«Мы с Фомичёвым вместе работали в спортивной школе «Радий» лет пять назад, он пришёл туда раньше меня. Тренировали группы по футболу, он тренировал детей помладше. Он производил впечатление обычного, абсолютно адекватного человека, который старается, работает. Поэтому, когда я узнал, в чём его обвиняют, был, конечно, в полном шоке. Правда это или нет, я не знаю, но по этому человеку и по живому общению с ним я бы никогда не сказал, что он способен на подобное», — рассказал собеседник RT.