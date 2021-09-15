«Через полчаса могло быть поздно»: в МВД рассказали о спасении 10-летней девочки от педофила в Ленобласти

RT cтали известны подробности спасения десятилетней жительницы Ленинградской области, которую заманил к себе в квартиру 33-летний мужчина. Как сообщил руководитель поисковой операции, ребёнка удалось найти буквально за полчаса до возможного преступления: когда полицейские зашли в квартиру, подозреваемый уже затащил девочку в спальню. По словам отца ребёнка, мужчина смог завоевать доверие девочки через переписку в соцсетях, поэтому к нему в квартиру она поехала добровольно.

Десятилетнюю девочку из Ленинградской области удалось спасти из квартиры педофила буквально за полчаса до возможного преступления, рассказал в интервью RT начальник управления МВД по Гатчинскому району Александр Волков, который возглавлял поисковую операцию.

Девочку обнаружили в квартире 33-летнего мужчины в Санкт-Петербурге ночью 10 сентября — примерно через шесть часов после того, как она перестала выходить на связь с семьёй.

«Попытался сбежать»

Десятилетняя Юля (имя изменено) из посёлка Мыза-Ивановка Гатчинского района Ленинградской области пропала 9 сентября. Родители ребёнка забеспокоились после того, как девочка не вернулась из школы, где она училась во вторую смену.

«Юля всегда предупреждала нас, если задерживалась после школы, а тут не отвечала на телефон, хотя он был доступен, — рассказал RT отец ребёнка Дмитрий (имя изменено). — Жена стала звонить одноклассникам, я поехал искать дочь по нашему посёлку. Одна из её подруг рассказала, что она собиралась встретиться с каким-то взрослым мужчиной. Когда мы об этом узнали, то пошли в полицию».

Александр Волков говорит, что к моменту обращения родителей в полицию правоохранители уже полтора часа искали Юлю. Быстро организовать поисковую операцию удалось благодаря тому, что старший брат девочки обратился в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В свою очередь, волонтёры сообщили о пропаже полицейским и посоветовали родителям написать заявление.

«С учётом резонанса, который был в Кузбассе (где педофил изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. — RT), и вообще ситуации в целом в операции задействовали максимальное количество личного состава», — поясняет Александр Волков.

По словам полицейского, ребёнка удалось обнаружить благодаря тому, что оперативники вскрыли её переписки с незнакомым взрослым мужчиной. Кроме того, телефон ребёнка не был выключен.

«Примерно в 23 часа мы были уже у двери. Когда сотрудники зашли в квартиру, мужчина, конечно, не ожидал нас увидеть, пытался сбежать. Девочка уже была у него в кровати. Если бы мы опоздали хотя бы на полчаса, было бы поздно. Так что я горжусь своим личным составом, всё чётко и грамотно сделали», — сказал собеседник.

«Пообещал подарить краски»

Отец девочки рассказал, что подозреваемый, которого зовут Сергей, не успел физически ей навредить. Юля поняла, что попала в беду, когда находилась уже в квартире мужчины: из родного посёлка она уехала с ним добровольно. По словам Дмитрия, девочка очень общительная и доверчивая, всегда легко идёт на контакт с людьми. Переписка со взрослым завязалась у Юли на фоне общего увлечения.

«Юля увлекается рисованием, у неё неплохо это получается. Иногда она выкладывает в соцсети свои рисунки. Этот мужик стал писать ей, что ему понравилось её творчество, что он тоже рисует. Рассказал, что у него дома якобы есть какие-то очень хорошие краски. Я видел в переписке, что она высказывает свой восторг этими красками, пишет, что хотела бы себе такие же. Он предложил ей поехать к нему и забрать их, пообещал показать свои рисунки. Потом он стал переходить на личности: писал ей, что она красивая», — рассказал Дмитрий.

При этом он опроверг информацию о том, что подозреваемый присылал девочке неприличные фотографии. По его словам, мужчина притворялся перед ребёнком добрым другом.

Сергей договорился, что 9 сентября заберёт девочку пораньше с уроков из школы. Уговорил её сказать учителю, что она уедет с папой. Когда они приехали в квартиру, мужчина отобрал у Юли телефон и даже переписывался с её старшим братом от её имени.

«В какой-то момент Юля захотела уехать домой, но тот стал угрожать, что если она не будет слушаться, то он сбросит её с крыши. Она, конечно, очень испугалась, но уже не могла сама уйти», — рассказал отец ребёнка.

«Урок на всю жизнь»

Юля растёт в благополучной семье. Кроме рисования она увлекается танцами: на своей странице её отец постоянно публикует фотографии дочери с соревнований. По словам Дмитрия, сейчас девочка возвращается к обычной жизни: с начала этой недели она снова ходит в школу.

«Мы с ней, конечно, поговорили, объяснили, чем это всё могло закончиться. Но психолог посоветовал делать всё постепенно и в ближайшее время просто за ней понаблюдать и не давить расспросами. Её и так расспрашивают следователи. В школе учителя уже попросили детей пока не обсуждать с Юлей эту ситуацию», — говорит Дмитрий.

По его словам, они с супругой не будут читать переписки дочери в соцсетях, но договорились с девочкой, что теперь она будет рассказывать обо всех новых знакомствах, в том числе и в сети.

В свою очередь, Александр Волков добавил, что задача родителей — заранее рассказать своим детям о том, к чему могут привести знакомства со взрослыми людьми в соцсетях.

«Девочка сама довольно замкнутая, видимо, родители в какой-то момент что-то упустили. Когда мы её освободили, она была в шоке, очень напугана. Думаю, что это ей урок на всю жизнь. Пока она с ним переписывалась, то не понимала, что общение со взрослыми дядями может закончиться так плохо. Родителям совет: общаться чаще со своим ребёнком, заглядывать в телефон, смотреть переписки, если есть такая возможность. Если ребёнок тебе не доверяет свою переписку, значит, ты где-то что-то упустил», — считает оперативник.

Что касается задержанного Сергея, то его подозревают в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). 11 сентября мужчину арестовали по ходатайству следствия.

По данным управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области мужчина не был судим и раньше не попадал в поле зрения полиции.