Жених из «Одноклаcсников»: как продавец из Подмосковья отдала более 2,5 млн рублей брачному аферисту

47-летняя жительница Подмосковья отдала более 2,5 млн рублей на «освобождение из тюрьмы жениха», с которым познакомилась в соцсетях. Мужчина говорил, что хочет завести семью и детей, а в колонии, где он сидит, ему угрожает смертельная опасность. В итоге невеста взяла кредиты в четырёх банках для спасения любимого и перевела необходимую сумму. После этого «жених» и его подельники исчезли, а потерпевшей пришлось начать процедуру банкротства.

«Искал всю жизнь»

В октябре прошлого года жительнице Подмосковья Елене (имя изменено), которой на тот момент было 46 лет, в сети «Одноклаcсники» написал незнакомый мужчина. Согласно заявленным данным — её ровесник из Краснодара Александр Волков.

Сама Елена — вдова, муж умер шесть лет назад. Женщина живёт в коммуналке и работает (точнее — работала) продавцом в магазине.

Незнакомец писал, что, случайно увидев её фото, понял: именно такую женщину он «всю жизнь искал».

«В интернете никогда не знакомилась. На специализированных сайтах не регистрировалась. Даже просто в чатах не болтаю. А «Одноклассники» завела только для общения с узким кругом близких людей, — рассказывает Елена RT. — Конечно, всё это было непривычно и странно. Что-то ответила. Он начал писать, рассказывать о себе. И писал так две недели. Потом предложил перейти в WhatsApp и общаться голосом».

По словам Елены, Александр рассказал, что живёт в Краснодаре. Там у него мебельный магазин и точки на рынке. Свой дом. Разведён, но детей нет. Судя по фотографиям в «Одноклассниках», Александр любил спорт, путешествия — на странице снимки с друзьями на рыбалке, в поездках.

«Ты та, что пленила моё сердце, и теперь ты его хозяйка. Так что я целиком и полностью принадлежу только тебе. В удивительное мгновенье, когда я увидел твои глаза и улыбку, я понял, что буду самым счастливым мужчиной во всём мире», — писал ей Александр.

Елена говорит, что постепенно привязалась к его сообщениям и звонкам, ей стало казаться, что она знает этого человека очень давно.

«Он звонил утром и поздно вечером, — вспоминает Елена. — Потом объяснил почему».

Через месяц знакомства Александр признался: сидит в колонии и может звонить между ежедневными обходами-построениями.

«Сказал, что осуждён за ДТП с жертвами. Дали четыре года, из которых половину уже отсидел, — рассказывает Елена. — И, мол, поймёт, если прерву общение».

Новая информация, по словам Елены, её не смутила: всё в жизни бывает, главное — человек хороший. А разговаривал Александр, как ей показалось, вполне культурно и на настоящего уголовника не походил.

Он писал женщине, что из зоны его никто не ждёт: ни жены, ни детей, ни каких-то других родственников у него нет, поскольку он детдомовский. Они стали строить планы, как Елена его дождётся, как переедет к нему. Как они усыновят двоих детей — возьмут из краснодарского детдома, в котором он сам вырос.

«Лап, у нас будет мальчик и девочка. Я хочу вот такую девочку, щас покажу», — писал Александр, прикрепляя видео с ребёнком.

Деньги «на УДО»

По словам Елены, чтобы «приблизить счастье», Александр решил заняться оформлением условно-досрочного освобождения (УДО) и попросил у неё денег на взятку администрации колонии и выплату компенсации потерпевшим — без этого УДО не положено.

По словам женщины, Александр объяснял: хоть он и обеспеченный человек, его банковский счёт всё ещё арестован, продать городскую квартиру в Краснодаре (второе жильё, помимо дома) некому. В итоге он попросил Елену взять более 100 тыс. рублей в кредит в Сбербанке и перевести другу. А когда она выполнила просьбу, разыграл настоящий спектакль.

Как вспоминает Елена, во время очередного обсуждения будущей совместной жизни она услышала лязг двери, крики и ругань, после чего звонок прервался. Спустя некоторое время женщине на мобильный позвонил мужчина, который представился другом Александра Димой. Он рассказал, что они сидят вместе, что Сашу избили надзиратели и что сейчас он в тюремном лазарете.

Целую неделю, по словам женщины, Дмитрий звонил ей и рассказывал, какой смелый её жених, как его уважают все зеки, и советовался, как лечить Сашу. От волнений и переживаний, говорит женщина, она похудела на пять килограммов. А затем позвонил Александр и попросил ещё денег на улаживание конфликта с надзирателями, которые якобы могли его убить.

В итоге Елена оформила кредиты ещё и в Почта Банке, Тинькофф Банке и ВТБ 24 на сумму около 2,4 млн рублей. Как только женщина перевела эти деньги на карту, которую ей указал Александр, жених исчез.

Фейковый аккаунт

«Сначала я не волновалась. Понятно, в колонии могут быть проблемы со звонками. Пыталась сама звонить по имеющимся номерам, но они уже не отвечали. Через две недели тишины я начала его искать», — рассказывает Елена RT.

По её словам, она загрузила фото со страницы в сервис поиска картинок и обнаружила ещё несколько аккаунтов в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте» с точно такими же фотографиями на страницах, зарегистрированных на разных мужчин из разных городов. Все аккаунты оказались фейковыми, кроме одного, с которого и были украдены фото профиля, а также снимки с рыбалки и из путешествий.

«Их обладателем оказался Сергей из Петербурга. Я написала и оставила свой телефон. Мне перезвонила жена этого Сергея. Она подтвердила, что аккаунт настоящий, но принадлежит совсем другому человеку, не Александру Волкову», — вспоминает Елена.

Елена уверена, что обманувший её человек и в самом деле в тот момент отбывал заключение.

«Во время почти всех наших разговоров слышались характерные звуки. Грубые мужские голоса, ругань», — вспоминает Елена.

От жениха и его друзей остались лишь фейковые аккаунты, четыре телефонных номера и номера двух банковских карт.

По открытым источникам Елена выяснила, что номера мобильных относятся к Ставрополью.

Поэтому сначала она отправляла свои заявления в правоохранительные органы Ставропольского края. В отдел полиции по месту своего жительства, как положено в таких ситуациях, её заявление попало в феврале 2021 года.

«Дала показания дознавателю. С тех пор прошло больше семи месяцев — никакой информации от полиции мне не поступало», — рассказывает Елена.

18 октября RT направил запрос в ГУ МВД по Московской области. 21 октября пришёл ответ: «В производстве следователя Следственного отдела ОМВД России по Можайскому г.о. находится уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту мошеннических действий в отношении местной жительницы. В ходе расследования установлены владельцы номеров телефонов, по которым общались правонарушители, а также данные банковских карт, на чьи имена были открыты счета. В Можайский городской суд направлены материалы для разрешения получения информации о телефонных звонках с телефонов мошенников. Вынесены постановления на проведение обысков. В настоящее время сотрудниками полиции на территории Ставропольского края проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержание злоумышленников».

«Многие абсолютно беззащитны»

Адвокат Фёдор Богатырёв считает, что вернуть деньги уже невозможно. «Полученные от жертвы средства обычно уже потрачены. Зачастую попросту ушли в воровской общак и оттуда уже не вернутся. В случае эффективного расследования, возможно, оперативники и следователи установят какое-то имущество преступника и наложат на него арест», — комментирует Богатырёв.

Хотя вероятность возврата даже части денег почти нулевая, обращение в правоохранительные органы в подобных историях необходимо, отмечает он.

Иначе, по словам юриста, потерпевший сам рискует быть обвинённым в мошенничестве в отношении банка — как будто взял деньги, заведомо понимая, что не вернёт. Поэтому необходимо, чтобы было заведено уголовное дело, по которому он будет признан потерпевшим.

По словам Елены, оставшись один на один с неподъёмным кредитом, она начала процедуру личного банкротства, которая окончательно завершится в начале 2022 года. Но потери, ограничения, неудобства, связанные с банкротством, тут не самое главное. Елена до сих пор болеет. В конце декабря она была на грани суицида. Лежала в психоневрологическом стационаре. И всё ещё проходит курс амбулаторного лечения — принимает сильные антидепрессанты. С работы пришлось уйти. Незадолго до публикации этого материала женщина снова была госпитализирована.

Подобных историй по стране сотни. Например, ранее RT рассказывал, как врач из Подмосковья взяла ради «жениха» 15 млн рублей в десяти банках.

Психолог Татьяна Хрущёва

© Фото из личного архива

«Мошенники рассылают один и тот же текст по сотням адресов. И кто-то обязательно клюнет, — объясняет RT механизм клинический психолог Татьяна Хрущёва. — А вопрос, почему успешный молодой красавец заинтересовался именно ею, у женщины часто вообще не возникает. Ну так мы устроены. В глубине души любая уверена, что она самая-самая и достойна самого лучшего».

Татьяна Хрущёва оказывала психологическую помощь не только Елене, но и другим жертвам подобных мошенников.

«Комплименты, внимание, ласковые слова пробивают защиту. Женщина попадает в сказку, которую ждала. Влюбляется. А эйфория влюблённости меняет гормональный фон, рассеивает внимание, притупляет способности критически мыслить. Многие реально становятся абсолютно беззащитны, — рассказывает психолог. — Когда жулик видит, что жертва в нужной стадии, он включает абьюзерство: давит на чувство долга, вызывает чувство вины. Подспудно призывает «вести себя как хорошая девочка», а у многих с детства вбито, что они должны быть именно хорошими девочками. А хорошая девочка не бросает любимого в сложной ситуации, жертвует собой и всё такое прочее. Мошенники на этом очень тонко и умело играют. В том, что это на самом деле никакой не любимый, а фантом, который она сама себе нарисовала вокруг фейкового текста и голоса по телефону, она в эйфории отчёт себе не отдаёт».