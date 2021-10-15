RT выпустил анимационный VR-фильм, посвящённый детям блокадного Ленинграда

RT Creative Lab представляет анимационный фильм «Дети блокады. VR-рисунки» в рамках мультимедийного проекта #СтраницыПобеды. В основу фильма легли рисунки детей блокадного Ленинграда, оживлённые международной командой художников с помощью технологий виртуальной реальности.

В первые месяцы Великой Отечественной войны сотни тысяч детей были эвакуированы из Ленинграда. С началом блокады — 8 сентября 1941 года — в городе оставались около 400 тыс. детей дошкольного и школьного возраста. В конце октября дети приступили к занятиям в бомбоубежищах школ, пошли в детские сады.

Рисование помогало если не отвлечься, то справляться с ужасом блокады, постоянными мыслями о родных и близких — и непрестанным чувством голода. Эти рисунки, собранные работниками детских садов, детских домов и школ во время блокады, сохранили непосредственный взгляд детей на события военного времени, отразили их переживания и надежды.

Фильм, выпущенный в рамках серии «Война: Детские рисунки в VR-анимации», основан на рисунках из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Детские рисунки были «оживлены» с помощью технологий VR-анимации международной командой художников — Денисом Семёновым из России (Sa1ntdenis), Стюартом Кэмпбеллом из Австралии (Sutu), Владимиром Иличем из Германии (VRHUMAN) и Рози Саммерс из Великобритании. Помимо рисунков, Денис Семёнов использовал исторические фотоснимки, сделанные во время и по окончании блокады.



Серия работ «Война: Детские рисунки в VR-анимации» была впервые представлена в 2020 году в рамках проекта #СтраницыПобеды, запущенного RT в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Все работы можно увидеть на странице проекта в Facebook.

Также на russian.rt.com «Невероятный опыт»: как рисунки детей блокадного Ленинграда получили вторую жизнь в VR-анимации

Проект #СтраницыПобеды, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне, выходил с января по май 2020 года на пяти соцмедиаплатформах: «Бесконечное письмо» в Instagram, мини-документалки на YouTube, подкасты во «ВКонтакте», мини-арт-проекты на Facebook и почасовая хроника последних месяцев войны в Twitter.