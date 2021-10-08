«Рискуя собой»: Бастрыкин поручил наградить девушку, которая вызвала полицию на место избиения парня в метро

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил наградить ведомственной медалью «За содействие» девушку, которая вызвала полицию на место избиения молодого человека в метро. В ведомстве пояснили, что она нажала тревожную кнопку в поезде, а затем, не боясь пострадать от нападавших, бросилась вслед за ними и указала на них полиции. Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Во время задержания они угрожали полицейским.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о награждении медалью «За содействие» женщины, которая помогла задержать злоумышленников, избивших 4 октября в столичном метро 25-летнего Романа Ковалёва.

«Женщина не растерялась и первым делом нажала тревожную кнопку в поезде. Невзирая на то, что она могла пострадать сама от рук агрессивной компании, она бросилась вслед за ними из вагона и указала на злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов. Самоотверженный поступок женщины, которая, рискуя собой, выполнила свой гражданский долг, не позволив сбежать подозреваемым, не остался без внимания руководства Следственного комитета», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Отмечается также, что действия женщины помогли найти преступников по горячим следам.

Имя и фамилию женщины правоохранители пока не раскрывают. Идёт следствие.

Жестокое нападение

Как ранее рассказывал RT, 6 октября в сети появилось видео, снятое в одном из вагонов поезда на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская».

На записи, сделанной одной из очевидцев, видно, как трое мужчин жестоко избивают молодого человека, и наносят ему удары ногами по голове, когда он лежит на полу в луже в собственной крови и не оказывает сопротивления.

При этом на видео слышно, как один из нападавших выкрикивает угрозы в адрес пассажиров, требуя не вмешиваться.

После публикации записи выяснилось, что ЧП произошло 4 октября. Одна из пассажирок сделала мужчинам замечание за слишком шумное поведение. В ответ мужчины начали её оскорблять. За девушку заступился 25-летний Роман Ковалёв, и тогда хулиганы напали на него.

В столичном главке МВД сообщили, что дебоширы были задержаны менее чем через десять минут после того, как очевидцы сообщили полиции о происшествии.

По данным СМИ, нападавшие — уроженцы Дагестана: 22-летний Магамаали Хангомедов, 21-летний Ибрагим Мусалаев и 26-летний Гасан Залибеков.

Сейчас они находятся в СИЗО. 6 октября Черёмушкинский суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В центральном аппарате Следственного комитета России сообщают, что, согласно собранным на данный момент сведениям, действия агрессивно настроенных нападавших подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса РФ.

«После того, как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. С позиции следствия, эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления. Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, при задержании нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

«В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)»,— отмечается в сообщении

СК России направило ходатайство о передаче уголовного дела, возбуждённого органами полиции по статье УК РФ о хулиганстве, в органы Следственного комитета.

«За доблесть и отвагу»

После драки Романа Ковалёва доставили в больницу. Он рассказал журналистам, что в тот вечер ездил знакомиться с родителями своей невесты Анны. Она рассказала RT, что у Романа «сломан нос и кость под глазом».

Как отмечал сам Ковалёв в беседе с журналистами, когда спадут отёки, ему предстоит операция — будут вправлять нос. Также есть вероятность, что придётся корректировать зрение.

Анна рассказала RT, что Роман приехал в столицу из Воронежской области и работает в Москве барменом. Коллега Романа, Александр, рассказал, что пострадавший молодой человек — «хороший парень, добрый и отзывчивый».

«На него это похоже, что он заступился за девушку, он из тех, кто не остался бы в стороне. Не знаю, связывалась ли девушка с ним, но я думаю, что эта ситуация афишируется, она попробует с ним связаться», — сказал он RT.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о награждении Ковалёва ведомственной медалью «Доблесть и отвага». 7 октября он поручил подготовить соответствующие документы.