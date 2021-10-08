Квартира арестована: RT узнал подробности дела бывшей жены Иосифа Пригожина, лишившейся жилья

МВД расследует уголовное дело в отношении микрофинансовых организаций, присвоивших две квартиры бывшей жены продюсера Иосифа Пригожина Елены и её семьи. Об этом RT рассказал адвокат Виталий Бородин, представляющий интересы женщины. Сама Елена с нынешним мужем, сыном и дочерью, а также пожилой матерью, после сделок с МФО фактически оказалась бездомной. Что происходит в резонансном деле, разбирался RT.

Бывшая жена продюсера Иосифа Пригожина Елена, их дети Дмитрий и Даная и пожилая мать женщины фактически стали бездомными с весны прошлого года.

«Мы лишились единственного жилья. Мама тоже. Нас приютили друзья, позволили нам воспользоваться их загородным домом, сейчас проживаем там все вместе. Мама тоже с нами. Летом она на даче жила, но сейчас там холодно», — рассказала RT Елена Пригожина.

По словам бывшего супруга Елены продюсера Иосифа Пригожина, его родственников просто выставили на улицу.

«Представьте себе, моя бывшая тёща, Светлана Андреевна, ей 81 год, приходит домой, вставляет ключ в дверь и не может попасть в свой дом, её вышвыривают просто», — рассказал RT Иосиф Пригожин.

Причина — займы в микрофинансовых организациях (МФО), которые брала семья. Сами Пригожины и их адвокат Виталий Бородин уверены: под видом кредиторов действовали мошенники, обманом вынудившие семью продать им недвижимость путём заключения фиктивных сделок.

«Эти лица (МФО, куда обращались Пригожины. — RT) осуществляют криминальную, мошенническую деятельность. Они занимаются отъёмом недвижимости, рейдерским захватом по предварительному сговору. Эксперты нашего «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» увидели состав преступления в их действиях и смогли доказать это следствию, добившись возбуждения уголовного дела», — объясняет RT Бородин.

Как выяснил RT, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа фактических руководителей МФО по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Постановления о возбуждении дела имеется в распоряжении RT. По словам адвоката, сейчас все материалы переданы в главное следственное управление МВД.

«В банке кредит не давали»

История о том, как бывшая супруга известного продюсера лишилась недвижимости, широко освещалась в СМИ. Изначально после развода с знаменитым продюсером у Елены Пригожиной и её семьи было три квартиры — две в одном доме в центре Москвы, на улице Покровке, и ещё одна — в районе Чертаново.

В какой-то момент дети Елены и Иосифа, сын Дмитрий и дочь Даная, захотели жить подальше друг от друга, рассказывала женщина в программе одного из федеральных телеканалов. Пригожины продали одну из двух квартир на Покровке и сначала хотели купить недвижимость. Но затем решили вырученные средства, более 30 млн рублей, вложить в семейный бизнес — грузоперевозки на юге России.

Первые четыре года, рассказывает Елена, всё шло нормально. Но затем понадобились деньги — как говорит женщина, на ремонт машин, — и они решили взять на эти цели кредит. В банках, по словам Пригожиной, ей отказали, поскольку она была в предпенсионном возрасте.

Тогда она случайно узнала о микрофинансовой организации и решила обратиться туда. В МФО 4 млн рублей Елене выдали без вопросов под залог второй из остававшихся у неё квартир на Покровке.

Какое-то время женщина исправно платила кредит.

Но затем, рассказывала Пригожина журналистам, внезапно объявился её отец. С матерью Елены мужчина на тот момент давно находился в разводе, сама Пригожина также не общалась с ним много лет. Отец, продолжает Елена, потребовал от неё деньги за свою долю в квартире в Чертаново, где на тот момент проживала её мать. «Сказал, что либо мы эту долю выкупаем, либо он продаст её чужим людям, пригрозил, что подселит каких-то плохих людей, которые будут над мамой издеваться», — рассказывала Пригожина.

Чтобы найти деньги на выкуп, семья снова обратилась в МФО. Заём в размере 2,25 млн руб. оформили под залог доли Дмитрия, сына Елены и Иосифа, в чертановской квартире.

«Подсунули другой договор»

Следующие два года, по словам Елены, всё шло нормально — несмотря на то, что в организации деньги ей выдали под огромные проценты, 36% годовых, ей удавалось исправно платить по несколько сотен тысяч в месяц.

Как говорила Елена в интервью, деньги на выплаты они получали от бизнеса. Всего семья выплатила 6 млн руб. Но затем, после двух просрочек, МФО решила не идти на уступки. Пригожины лишились двух квартир — и на Покровке, и в Чертаново. Обе они отошли микрофинансовым структурам. Кроме того, Елена ещё и осталась должна им около 4 млн рублей.

Суд встал на сторону МФО, постановив Елене с семьёй и её 81-летней матери Светлане Соколовой освободить недвижимость.

Причём обо всём происходящем Пригожины, по их словам, до последнего не знали — как заявляла дочь Елены Даная, первые шесть заседаний вообще прошли без их ведома. О том, что квартиры им больше не принадлежат, члены семьи узнали, лишь когда представители МФО вместе с приставами выселили её бабушку, мать Елены, из квартиры в Чертаново. Вскоре после этого постановление о выселении вручили и самим Пригожиным.

Елена с семьёй и адвокат Виталий Бородин, представляющий их интересы, уверены: женщину уговорили на сделку обманным путём. Они утверждают, что под видом договора займа сотрудники МФО незаметно для Пригожиной подсунули ей на подпись совсем другой договор — купли-продажи недвижимости.

«Совершили мошенничество»

«В начале им предлагали одни услуги, а когда подписывали документы, им всучили совсем другую бумагу, они подписали её не глядя и оказались без своей недвижимости в Москве стоимостью более 100 млн рублей (имеется в виду рыночная стоимость объектов. — RT)», — рассказывает Виталий Бородин. По словам адвоката, Пригожины — не единственные жертвы данной МФО. «Это настоящая организованная преступная группа, нам известно минимум об 11 других людях, пострадавших от их деятельности», — говорит Бородин.

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Дело удалось возбудить не сразу, говорит Иосиф Пригожин. «Понадобилось много времени, мы куда только не обращались: писали письма в МВД, в прокуратуру, судьям», — вспоминает продюсер. Пригожин и сам пытался решить проблему с долгами бывшей семьи.

«Я лично встречался с этими мошенниками, культурно с их главным пообщался. Говорю: «Я понимаю, что люди лопухнулись. Но давайте мы найдём какое-то решение, давайте я закрою долг». Он отвечает: «Нет-нет, а как же 40% годовых?». Я сказал, что этого не будет в принципе. Тогда эти люди начали хамить и угрожать мне», — рассказывает Пригожин.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, «не установленные следствием лица из числа фактических руководителей ООО «Константа Реал-Эстейт», ООО «Бенефит» и ООО «КортИс» (организации, выдавшие займы Пригожиным, — RT) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана группой лиц по предварительному сговору квартиры Пригожиной Е. и квартиры Пригожина Д. и Соколовой С. общей кадастровой стоимостью 20 876 390 рублей, что является особо крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению».

Пока идёт расследование, по крайней мере одной из квартир Пригожиных — той, что на Покровке — продажа не грозит, её арестовали в рамках уголовного дела. «На неё стоит запрет на регистрационные действия в Росреестре, никто не может ей пользоваться», — говорит Елена Пригожина.

В микрокредитных организациях факт возбуждения уголовного дела RT не прокомментировали.