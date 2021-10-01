Вернули прокурору: суд отказался рассматривать дело обвиняемой в мошенничестве секретарши юридической фирмы

Суд отказался рассматривать дело 27-летней Анастасии Смолановой, которая, по версии следствия, работая секретаршей на ресепшене в офисе юрфирмы, придумала схему обмана клиентов. Клиенты компании пожаловались, что юристы брали с них деньги, а услуги им не оказывали. Оплата перечислялась на личную карту девушки, а она потом снимала деньги и отдавала их начальству. Однако суд посчитал, что этих доказательств недостаточно для обвинения Смолановой в руководстве ОПГ, и вернул дело прокурору.

Лефортовский районный суд Москвы отказался рассматривать дело против сотрудников юридической фирмы ООО «МЦПП», обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следствия, они брали с клиентов деньги, но не оказывали услуги. При этом, как ранее сообщал RT, организатором большинства эпизодов (20 из 27) была признана 27-летняя секретарь Анастасия Смоланова, которая встречала посетителей на ресепшене и, со слов адвоката, «отвечала за чай, кофе и отправку корреспонденции».

Однако суд решил, что «обвинительное заключение было составлено с существенным нарушением требований уголовно-процессуального закона.

Как отмечается в постановлении суда (есть в распоряжении RT), «в деле отсутствуют свидетельства того, в чём заключались конкретные действия Смолановой А.М., направленные на совершения преступлений, выразившихся в совершении мошеннических действий путём обмана». Поэтому суд принял решение о возвращении данного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий рассмотрения его судом в случаях.

Стандартные обязанности

Ранее RT рассказывал об истории Анастасии Смолановой, которая с 2018 года работала секретарём на ресепшене в юридической фирме ООО «МЦПП»: встречала клиентов, приносила чай и кофе, носила корреспонденцию на почту.

Зимой 2020 года девушка неожиданно узнала, что предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

Причём, по версии следствия, она является руководителем преступной группы юристов, которые выманивали у клиентов деньги.

Как пояснил адвокат Смолановой Олег Пахомов, все доказательства следствия строятся на том, что пострадавшие переводили деньги ей на карту. По словам Анастасии, это ей велели делать начальники.

«Сначала у нас на ресепшене был стандартный терминал, куда карту прикладывали. Потом он сломался, одно время переводили на карту жены Ахмеда, а потом попросили меня этим заниматься. Я думал в этом ничего противозаконного нет, тем более раньше жена начальника это делала», — объяснила она. Деньги Смоланова или сразу отдавала начальству, или использовала для оплаты счетов по указанию руководства.

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Однако суд не принял эти доказательства, отмечает адвокат. «В обвинительном заключении отсутствуют сведения, за что осуществлялся перевод и в чём заключался обман», — цитирует постановление суда Пахомов.

Он отмечает, что в деле не указано, какую выгоду получала подзащитная от этих действий.

«То, что она совершала мошенничество, — субъективное мнение следствия, не подтверждённое фактами. Суд на это указал. И указал прокуратуре, что не может брать на себя функцию обвинения, — объясняет адвокат. — Суд смотрит на доводы, которые приносят обвинение и защита, а здесь, отправив дело, поставили суд перед выбором, чтобы он сам выдвинул обвинение, как считает нужным. Это недопустимо, и суд на это указал».

Просто халатность

Помимо Смолановой, по версии следствия, в преступную группу входили ещё несколько её коллег. Но и с ними тоже не всё ясно. В частности, суд обратил внимание, что, хотя говорится о действиях преступной группы, все они замешаны в разных эпизодах, не связанных друг с другом.

Как сообщил RT Никита Анненков, который работал управляющим ООО «МЦПП» в 2016—2018 годах (сейчас он также проходит по делу обвиняемым), на самом деле мошеннической деятельностью, скорее всего, занимался только один сотрудник — Мирзага Афсарага оглы Алиев, который уже был осуждён и получил три года условно.

После приговора, по мнению Анненкова, правоохранительные органы искусственно создали дело о преступной группе, воспользовавшись жалобами нескольких недовольных услугами клиентов.

«На сотни дел в год нашли несколько десятков за всё время. На мой взгляд, это скорей халатность, а не результат преступного умысла. И в любом случае отвечать за то, что творилось, должны фактические руководители, а не секретарша», — считает он.

После того как дело вернули в прокуратуру, защита Смолановой будет добиваться, чтобы из него изъяли эпизоды, связанные с переводом денег ей на карту.