Вернули прокурору: суд отказался рассматривать дело обвиняемой в мошенничестве секретарши юридической фирмы
- РИА Новости
- © Руслан Кривобок
Лефортовский районный суд Москвы отказался рассматривать дело против сотрудников юридической фирмы ООО «МЦПП», обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).
По версии следствия, они брали с клиентов деньги, но не оказывали услуги. При этом, как ранее сообщал RT, организатором большинства эпизодов (20 из 27) была признана 27-летняя секретарь Анастасия Смоланова, которая встречала посетителей на ресепшене и, со слов адвоката, «отвечала за чай, кофе и отправку корреспонденции».
Однако суд решил, что «обвинительное заключение было составлено с существенным нарушением требований уголовно-процессуального закона.
Как отмечается в постановлении суда (есть в распоряжении RT), «в деле отсутствуют свидетельства того, в чём заключались конкретные действия Смолановой А.М., направленные на совершения преступлений, выразившихся в совершении мошеннических действий путём обмана». Поэтому суд принял решение о возвращении данного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий рассмотрения его судом в случаях.
Стандартные обязанности
Ранее RT рассказывал об истории Анастасии Смолановой, которая с 2018 года работала секретарём на ресепшене в юридической фирме ООО «МЦПП»: встречала клиентов, приносила чай и кофе, носила корреспонденцию на почту.
Зимой 2020 года девушка неожиданно узнала, что предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).
Причём, по версии следствия, она является руководителем преступной группы юристов, которые выманивали у клиентов деньги.
Как пояснил адвокат Смолановой Олег Пахомов, все доказательства следствия строятся на том, что пострадавшие переводили деньги ей на карту. По словам Анастасии, это ей велели делать начальники.
«Сначала у нас на ресепшене был стандартный терминал, куда карту прикладывали. Потом он сломался, одно время переводили на карту жены Ахмеда, а потом попросили меня этим заниматься. Я думал в этом ничего противозаконного нет, тем более раньше жена начальника это делала», — объяснила она. Деньги Смоланова или сразу отдавала начальству, или использовала для оплаты счетов по указанию руководства.
Однако суд не принял эти доказательства, отмечает адвокат. «В обвинительном заключении отсутствуют сведения, за что осуществлялся перевод и в чём заключался обман», — цитирует постановление суда Пахомов.
Он отмечает, что в деле не указано, какую выгоду получала подзащитная от этих действий.
«То, что она совершала мошенничество, — субъективное мнение следствия, не подтверждённое фактами. Суд на это указал. И указал прокуратуре, что не может брать на себя функцию обвинения, — объясняет адвокат. — Суд смотрит на доводы, которые приносят обвинение и защита, а здесь, отправив дело, поставили суд перед выбором, чтобы он сам выдвинул обвинение, как считает нужным. Это недопустимо, и суд на это указал».
Просто халатность
Помимо Смолановой, по версии следствия, в преступную группу входили ещё несколько её коллег. Но и с ними тоже не всё ясно. В частности, суд обратил внимание, что, хотя говорится о действиях преступной группы, все они замешаны в разных эпизодах, не связанных друг с другом.
Как сообщил RT Никита Анненков, который работал управляющим ООО «МЦПП» в 2016—2018 годах (сейчас он также проходит по делу обвиняемым), на самом деле мошеннической деятельностью, скорее всего, занимался только один сотрудник — Мирзага Афсарага оглы Алиев, который уже был осуждён и получил три года условно.
После приговора, по мнению Анненкова, правоохранительные органы искусственно создали дело о преступной группе, воспользовавшись жалобами нескольких недовольных услугами клиентов.
«На сотни дел в год нашли несколько десятков за всё время. На мой взгляд, это скорей халатность, а не результат преступного умысла. И в любом случае отвечать за то, что творилось, должны фактические руководители, а не секретарша», — считает он.
После того как дело вернули в прокуратуру, защита Смолановой будет добиваться, чтобы из него изъяли эпизоды, связанные с переводом денег ей на карту.