«Лучшее событие в жизни»: как прошёл чемпионат EuroSkills Graz 2021

Российская команда заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Как 22-летняя сварщица обошла парней-соперников, в каком возрасте один из призёров самостоятельно построил гараж и какими качествами должна обладать медсестра-чемпионка — в репортаже RT.

В конце сентября в Австрии состоялись соревнования по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Европейские первенства проводятся каждые два года, чередуясь с мировыми чемпионатами. Конкурс организован под эгидой WorldSkills Europe — международного некоммерческого движения, объединяющего специалистов из 31 страны Старого Света.

В соревнованиях участвуют представители не только рабочих, но и инженерных, высокотехнологичных специальностей, а также так называемых компетенций будущего — Future Skills. В этом году эксперты определяли лучших по 48 компетенциям, от хлебопечения и бетонных строительных работ до мобильной робототехники и эстетической косметологии. Цель таких чемпионатов — повысить уровень профессионального образования и подготовки кадров на базе лучших мировых практик.

Участникам конкурса EuroSkills не должно быть больше 25 лет. Отдельных требований к диплому не выдвигается, но все члены сборных имеют или ещё получают профессиональное образование. И конечно, чтобы попасть в национальную команду, молодые люди должны доказать уровень своего мастерства на соревнованиях внутри страны, справиться с отборочными заданиями, пройти психологический тест и собеседование.

В европейском и мировом чемпионатах можно принять участие только один раз. Второго шанса не будет, понимают участники сборных, и тренируются по восемь часов шесть дней в неделю.

Эти усилия не напрасны. Победитель получает если не всё, то многое: например, предложение о работе от присутствующих на площадке представителей международных компаний, уникальный опыт, возможность делиться знаниями уже в качестве преподавателя или тренера и денежный приз (например, взявшему золото на европейском уровне полагается 700 тыс. рублей).

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В этом году европейское первенство проводилось в австрийском Граце. Соревнования, в которых приняли участие более 400 молодых профессионалов из 31 страны, проходили на территории специально построенной к мероприятию Деревни навыков — своего рода Олимпийской деревни.

11 больших корпусов, светлые помещения поделены ограждениями на площадки для каждой категории участников. В каждом секторе — полностью оборудованное рабочее место с инструментами, макетами и компьютерами. Условия максимально приближены к «боевым»: так, в компетенции «Ландшафтный дизайн» надо работать с реальными растениями, землёй, плиткой, а для «Кровельных работ по металлу» подготовлен деревянный макет крыши, на которой участники должны выполнять задание. Конкурсные задания заранее не известны.

Россия состоит в международном движении WorldSkills девять лет, из них восемь — участвует в европейских и мировых чемпионатах, на которых неоднократно лидировала. На EuroSkills Graz 2021 наша сборная, состоящая из 57 человек, заняла первое место по количеству медалей и числу баллов. RT поговорил с некоторыми из финалистов.

«От сварки я получаю удовольствие»

Площадка, где проводятся соревнования в компетенции «Сварочные технологии», закрыта от зрителей красным пластиковым щитком. Сквозь ограждение почти ничего не видно — только тёмное размытое пятно сварочной маски и яркие снопы искр. Участникам надо пройти задание из четырёх частей: выполнить сварку под рентген образцов из стали, сварить конструкцию под гидравлические испытания, изготовить изделия из нержавеющей стали и алюминия.

В этой категории соревновались семь человек, одной из них была 22-летняя москвичка Диана Багаутдинова. В итоге она обошла парней-соперников и принесла России золотую медаль. Это первый случай за всю 70-летнюю историю мирового движения, когда победу в этой компетенции одержала девушка.

Вообще, специальность Дианы в Московском колледже архитектуры и строительства — «монтаж и проектирование систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха», но во время практики по сварочной технологии преподаватель заметил, что у студентки получаются ровные швы, и она решила сосредоточиться именно на этом. «От сварки я получаю удовольствие», — рассказывает девушка.

Диана говорит, что иногда сталкивается со стереотипами о том, что сварщиками должны быть только мужчины: «Что тут ответить? Кто-то резко против того, чтобы женщины работали в мужских профессиях, а кто-то, наоборот, восхищается. Я думаю, что мы ничем не отличаемся от спортсменов, ведь это тоже физическая работа. Единственное, я думаю, что сварщицам подойдут виды работ, где не приходится часто поднимать тяжести, например аргонодуговая сварка».

© Пресс-служба Ворлдскилс Россия

«Все думают, что если сварщик, то значит обязательно мужчина. Но любая профессия никак не описывает человека как личность. Те сварщики, с которыми я общался за 11 лет своей работы, интеллигентные ребята. Большой архаизм, когда при слове «сварщик» представляется неопрятный чумазый человек. Конечно, мы работаем с металлом, это не стерильные условия. Но воспринимать специалистов по сварке как низкоквалифицированных рабочих неправильно, потому что сварка — очень важный процесс, от которого всё зависит», — добавляет международный эксперт Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные технологии» Михаил Павленко.

Он вместе с молодым человеком Дианы — Владимиром Бабошкиным (кстати, европейским и мировым чемпионом по сварке) — помогал девушке готовиться к соревнованиям в Граце. Оба приехали в Австрию поддержать россиянку. «Готовить девочку было совсем не сложно, скорее непривычно. У Дианы действительно хорошо получается варить», — отмечает Павленко.

Диана, Владимир и Михаил основали в Москве школу сварки Russia Welding Team, где обучают тонкостям работы с электродом и металлом всех желающих. Среди их учеников — сотрудники «Ростеха», «Росатома» и «Роскосмоса».

«Опытные и взрослые сварщики приходят к нам в школу и поначалу в силу нашего возраста думают о нас с Дианой и Михаилом как о простых студентах. Но когда видят наш профессионализм и навыки, то прислушиваются», — рассказывает Владимир Бабошкин.

Также Диана работала мастером в московском колледже, проводила практику для студентов-сварщиков, но из-за подготовки к европейскому первенству работу пришлось отодвинуть на второй план. Теперь она намерена вернуться к преподавательской деятельности: развивать свою школу и, возможно, запустить видеоуроки для сварщиков, которые не могут очно учиться у них. «Ещё я продолжу варить и оттачивать своё мастерство. Я думаю, что делать что-то руками — круто. Когда я пошла в колледж, то планировала выпуститься простым проектировщиком, но так вышло, что я стала сварщиком — и ни разу об этом не пожалела», — говорит чемпионка EuroSkills.

«Быть рядом с пациентом»

В компетенции «Медицинский и социальный уход» от России выступала 17-летняя Екатерина Садыкова, студентка Казанского медицинского колледжа по специальности «сестринское дело». В профессию она пошла по семейным стопам: её дедушка работает хирургом, бабушка преподаёт в медицинском колледже, мама — терапевт. В движение Ворлдскиллс Россия Екатерина пришла, когда ей было 13 лет. В 2018 году она заняла первое место в национальном чемпионате, в 2019 году стала участницей сборной России.

В Граце участникам надо было справиться с восьмью модулями, каждый из которых посвящён определённой медицинской ситуации. «Пациенты» — специально подготовленные профессиональные актёры — изображали людей с деменцией, сахарным диабетом второго типа, рассеянным склерозом. Представители национальных сборных должны были продемонстрировать профессиональный уход за пациентами, вынужденными носить стому, перенёсшими операции по замене тазобедренного сустава и по пластической хирургии. Кроме того, участникам требовалось написать план перед каждым модулем и сделать информационный постер на тему инфекционных заболеваний, которые также тоже оценивались экспертами разных стран.

© Пресс-служба Ворлдскилс Россия

Специалисты по медицинскому и социальному уходу в дальнейшем могут работать в домах престарелых, больницах, социальных приютах и хосписах. «Это оказание поддержки пациенту, адаптация к жизни с новым диагнозом, улучшение качества его жизни, оказание паллиативной помощи, восстановление после оперативных вмешательств. Я тот человек, который постоянно должен быть рядом с пациентом, который может оказать в том числе и эмоциональную поддержку», — объясняет свои задачи Екатерина.

Эксперты оценивали, как участники организуют работу, выполняют медицинские манипуляции, общаются с пациентами и справляются с непредвиденными ситуациями.

Екатерина Садыкова заняла первое место. «На чемпионате я находилась в таком состоянии, что не думала о том, что сложно, а что нет. Просто старалась принимать всё позитивно. А сейчас я просто счастлива», — признаётся девушка.

«Эта золотая медаль — первая в нашей компетенции за всю историю Ворлдскиллс Россия. Победа на чемпионате EuroSkills Graz 2021 — результат слаженной непростой работы серьёзной команды: эксперта, тренеров и психологов, которые должны не только просто научить конкурсанта, но и найти к нему персональный подход, учитывая его воспитание и ценности. Мы гордимся этой победой. Я планирую работать и дальше на таком высоком уровне, обмениваться опытом с зарубежными коллегами и, конечно, готовить новых чемпионов», — говорит международный эксперт по компетенции «Медицинский и социальный уход» Елизавета Белькова.

«Судьбоносное событие»

Ещё один золотой медалист из российской сборной, 19-летний житель Подмосковья Артём Муляр, попал в движение Ворлдскиллс Россия, когда ещё учился в Московском государственном образовательном комплексе по специальности «мехатроника и робототехника». Причём изначально ему предложили совершенствоваться по компетенции «Звукорежиссура», но потом, как рассказывает молодой человек, случайно записали во «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

«Я не жалею об этом, даже благодарен такому судьбоносному событию, и рад, что занимаюсь именно фрезеровкой. Так совпало, что мой дедушка — фрезеровщик, но до того момента, как я сам попал в эту профессию, я никогда не интересовался особенностями его работы», — говорит Артём.

Фрезеровка на станках с числовым программным управлением — это обработка материала специальным инструментом —фрезой, которая превращает заготовку в определённую деталь. «Детали, которые сделал фрезеровщик, можно использовать практически во всех сферах жизни, начиная от сборки самолёта и машин и заканчивая изготовлением детских игрушек», — добавляет член российской сборной.

© Пресс-служба Ворлдскилс Россия

На EuroSkills Graz 2021 от участников требовалось изготовить высокоточную деталь из стали или сплава на основе алюминия согласно чертежу, который стал известен только во время выступления. Представитель сборной по этой компетенции должен уметь читать чертёж, писать программу для станка, знать операции обработки и используемый режущий инструмент, а также уметь применять измерительный инструмент и управлять станком с ЧПУ.

Свою победу Артём называет «самым лучшим событием в жизни» и опровергает стереотип о фрезеровке как грубом труде: «Сейчас благодаря инновациям физическая работа несложная: нужно просто поставить заготовку в станок. Но умственная работа — непростая, ведь все операции нужно программировать», — объясняет он.

«Выдержали прессинг»

24-летний Пантелей Калугин из Санкт-Петербурга представлял Россию в компетенции «Столярное дело». Он закончил колледж «Краснодеревец» в северной столице и — параллельно с подготовкой к европейскому чемпионату — Лесотехнический университет. Сейчас работает в московском колледже «26 КАДР». На соревновании в Граце он завоевал бронзовую медаль.

На крупных кистях молодого человека — не до конца зажившие царапины от стамески. «Это я за три дня соревнований набил. Ничего страшного», — объясняет он.

К работе с деревом Пантелей тянулся с детства: «постоянно что-то сооружал», а в 14 лет сам построил гараж и сруб для колодца. К первенству в Граце Калугин готовился три года — отрабатывал конкурсную программу, вместе с наставником-экспертом придумывал новые способы крепления и соединения деталей.

Заданием для соревнующихся столяров было прочитать и начертить полноразмерный чертёж, изготовить по нему оконную раму с подрамником. Своим результатом Пантелей, по его словам, очень доволен: «Я пять лет ждал этой медали». После возвращения с чемпионата молодой человек планирует отдохнуть, наладить личную жизнь, на которую во время тренировок почти не оставалось времени, — и тренировать подрастающее поколение.

© Пресс-служба Ворлдскилс Россия

По словам Роберта Уразова, генерального директора Агентства Ворлдскиллс Россия, этот чемпионат оказался особенным во многих смыслах. Европейское первенство в связи с пандемией коронавирусной инфекции переносили дважды: с сентября 2020 года на начало 2021-го, а потом и на сентябрь нынешнего года. Впрочем, следующие соревнования не должны выбиться из графика: чемпионат мира в Шанхае пройдёт в 2022 году, а первенство Европы — кстати, его будет принимать Россия — состоится в 2023-м. Впервые чемпионат будет организован сразу в двух городах. Соревнования по основным компетенциям проведут в Санкт-Петербурге, а в Великом Новгороде конкурсанты продемонстрируют свои навыки в компетенциях будущего.

Российская команда из-за коронавирусных ограничений лишилась возможности выезжать на международные тренировки, которые ранее проводились совместно с иностранными коллегами, а зарубежные тренеры, соответственно, не могли приезжать и работать с отечественными молодыми профессионалами.

«Мы сильно волновались, потому что момент, связанный с международными коммуникациями был, по сути, провален в связи с пандемией, — говорит Роберт Уразов. — В прошлом году мы готовились непонятно куда, просто не знали, будет ли чемпионат и когда. Когда участник не видит свою конечную цель, это очень тяжело психологически. Представьте, вы готовитесь месяцами, а вам говорят, извините, всё было зря, мы всё отменяем. Но ребята этот прессинг выдержали, а национальная сборная Ворлдскиллс Россия все равно выиграла. Мы завоевали 13 золотых медалей, шесть серебряных и восемь бронзовых в основных соревновательных компетенциях, и четыре золота, два серебра и две бронзы в презентационных. Мы первые и по медалям, и по очкам, и по количеству золотых медалей».