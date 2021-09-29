Проводятся проверки: что известно о гибели двух солдат-срочников на Урале

На Урале выясняют обстоятельства гибели солдата-срочника, который свёл счёты с жизнью. По данным СМИ, он покончил собой перед заступлением в наряд. Кроме того, накануне был найден мёртвым ещё один военнослужащий из этой воинской части. Он, как пишут СМИ, заблудился в лесу и, чтобы найти дорогу, залез на ЛЭП, где получил смертельный удар током. В комитете солдатских матерей сообщают, что часть образцовая и отсюда жалоб на службу не поступало.

На Урале правоохранительные органы совместно с представителями командования Екатеринбургского гарнизона выясняют обстоятельства гибели 19-летнего военнослужащего.

«Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По предварительным данным, военнослужащий покончил с собой перед заступлением в наряд. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По информации URA.RU, солдат-срочник проходил службу в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Свободный в Свердловской области.

«Погибший солдат работал в военной части поваром. Умер от огнестрельного ранения», — рассказал анонимный источник издания.

Также сообщается, что погибший 19-летний Михаил Пащчук был призван на службу в июле из небольшого городка в Пензенской области.

27 сентября в этой же военной части пропал другой военнослужащий — по информации источников СМИ, 20-летний рядовой Иван Катлинских.

На следующий день его нашли мёртвым в 300 м от линии электропередачи в лесу. Он забрался на опору ЛЭП, чтобы осмотреться, но получил смертельный удар током.

В сети появилось видео с места гибели солдата. На кадрах видно, что на земле в траве около ЛЭП лежат армейский ремень с ножнами для штык-ножа, отдельно нож и автомат Калашникова (АК-74) без боеприпасов. Кроме того, на видеозаписи показывают участок с выжженной травой. Автор видео поясняет: «Вот он здесь горел».

Погибший срочник, как выяснили журналисты, был из села Бердюжье Тюменской области. Портал Е1.RU сообщает, что после окончания школы Иван поступил в агропедагогический колледж в посёлке Голышманово, который закончил летом 2021 года.

После выпускного Катлинских ушёл в армию. Классная руководительница Лариса Верещагина охарактеризовала его как спокойного парня.

«В школе он у нас очень тихий был, спокойный. Замкнутый парнишка, неконфликтный. До армии его встречала — бодренький был», — приводит слова Верещагиной портал 72.ru.

Узнав о трагедии, одноклассники решили помочь семье Катлинских и организовали сбор средств. По их словам, молодой человек всегда был один, ни с кем не общался и о том, что происходило с ним в армии, не говорил.

«Он всегда был один. Особо ни с кем не общался», — рассказала бывшая одноклассница Катлинских.

Также сообщается, что молодой человек жил с мамой и отчимом. Семья считалась благополучной.

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Сообщается, что траты на транспортировку тела и похороны взяли на себя военные.

Председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева рассказала, что воинская часть, в которой погибли солдаты, всегда была на хорошем счету — жалоб на неё не поступало ни от родителей, ни от призывников.

Юрист комитета Александр Латынин в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал матерей солдат, которым сложно в армии, обращаться в организацию.

«Я прошу, чтобы мамы по данному поводу обращались к нам. Когда ребёнок откровенно кричит: «Мама, помоги, мне тяжело здесь, я не могу, я сойду с ума» — я говорю о проблемах с адаптацией, это психиатрическое заболевание, чисто воинский диагноз. А мама вместо того, чтобы обратить внимание, чтобы с ним работал психолог, уговаривает потерпеть: «Ты адаптируешься, всем тяжело, будь мужчиной». Происходит то, что мы видим. Ребята бегут, заканчивают жизнь суицидом. Это неправильно».

Также стало известно, что Комитет солдатских матерей России планирует выяснить обстоятельства гибели двух военнослужащих в Свердловской области. Об этом заявил юрист организации Александр Латынин.

«Проверку будем стопроцентно проводить. Первое — пообщаемся с родителями, какие тревожные звоночки были у их детей, нужно узнать причину. Второе — работа с органами военной юстиции, вплоть до командировки в данную воинскую часть», — приводит слова Латынина агентство Интерфакс.