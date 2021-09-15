«Плохо срежиссированная игра с правосудием»: Ефремову отказали в смягчении приговора за смертельное ДТП

Кассационный суд не смягчил приговор Михаилу Ефремову, осуждённому на семь с половиной лет лишения свободы за смертельное ДТП, виновником которого актёр стал летом 2020 года. В кассационной жалобе адвокаты артиста просили пересмотреть наказание, ссылаясь на состояние здоровья Ефремова, хорошее поведение в колонии и многочисленные заслуги до аварии. Прокурор же настаивал, что Ефремов больше «не может принести пользу обществу».

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову, отбывающему срок за смертельное ДТП, виновником которого он стал в 2020 году. Защита актёра настаивала, что наказание необходимо смягчить ввиду наличия у него ранее не учтённых судом проблем со здоровьем.

В частности, адвокаты указали на обострение астмы, которое началось у Ефремова в колонии, а также на выявленное у актёра органическое расстройство личности, спровоцированное алкогольной зависимостью и вызванными ей заболеваниями. Кроме того, защита обратила внимание суда, что актёр компенсировал ущерб семье водителя, погибшего в ДТП с его участием, и раскаялся в совершённом преступлении.

В кассационной жалобе на приговор адвокаты упомянули и тот факт, что Ефремов является обладателем многих наград, благодарностей, занимался благотворительностью, а сотрудники ИК-4 в Белгородской области, где артист отбывает наказание, характеризуют его положительно.

«Молюсь за упокоение»

Михаил Ефремов участвовал в заседании онлайн. В своей речи в суде актёр подчеркнул, что в полной мере осознал вину за содеянное. Он пожаловался, что каждую ночь «так или иначе видит аварию», в которой по его вине погиб человек.

«Образ Сергея Захарова ни на минуту не покидает меня, я молюсь за упокоение его души», — заверил артист.

Он объяснил своё пристрастие к спиртному тем, что в 2020 году скончалась его мать, а также он «потерял театральную маму» — художественную руководительницу театра «Современник» Галину Волчек. По словам Ефремова, из-за этого его жизнь «дала трещину» и он начал много пить.

Кроме того, артист раскритиковал своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего его интересы в суде первой инстанции и впоследствии лишённого адвокатского статуса из-за непрофессиональной работы и попытки скандализировать процесс по делу Ефремова.

«Как чёрт из табакерки, появился адвокат Эльман Пашаев, добился домашнего ареста, началось своеобразное адвокатское шоу, — рассказал актёр. — Я до сих пор не могу себе простить того, что я не остановил своего защитника в агрессивных и резких высказываниях в сторону потерпевших».

Тем не менее суд отказался принять доводы Ефремова и его адвокатов. Прокурор в ходе заседания просил оставить приговор без изменений, отмечая, что актёр больше «не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья».

«Игра в три напёрстка»

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы семьи Сергея Захарова — жертвы ДТП с участием Ефремова, поддержал решение кассационного суда. В беседе с RT юрист назвал поведение актёра и его представителей на последнем заседании «плохо срежиссированной игрой с правосудием».

«Попытка выдавить слезу рассказами о плохом здоровье, о том, что господин Ефремов каждый день молится за Сергея Захарова, признание того, что я пытался образумить Михаила Ефремова во время процесса (говорил, что нельзя поливать грязью потерпевших), но Пашаев не давал ему услышать моих слов, — вся эта игра в три напёрстка была раскрыта, и поэтому суд оставил решение о сроке в том же виде», — заявил юрист.

По мнению Добровинского, актёру не повезло с адвокатами: «Единственным, кто пытался договориться мирным путём и кто вообще обратился к потерпевшим и ко мне, был адвокат Алёшкин, которого тут же адвокаты Ефремова устранили».

Напомним, в сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП, повлёкшем смерть человека. В июне 2020-го актёр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пересёк на джипе двойную сплошную на Садовом кольце и протаранил фургон «Лада», ехавший по встречной полосе. Водитель авто, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм.

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание до семи с половиной лет. В ходе судебного процесса адвокат артиста Эльман Пашаев неоднократно делал скандальные заявления, утверждая, что за рулём джипа находился не Ефремов, и даже выражал мнение, что управление машиной артиста могли перехватить хакеры.