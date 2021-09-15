«Плохо срежиссированная игра с правосудием»: Ефремову отказали в смягчении приговора за смертельное ДТП
- РИА Новости
- © Пресс-служба Мосгорсуда
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову, отбывающему срок за смертельное ДТП, виновником которого он стал в 2020 году. Защита актёра настаивала, что наказание необходимо смягчить ввиду наличия у него ранее не учтённых судом проблем со здоровьем.
В частности, адвокаты указали на обострение астмы, которое началось у Ефремова в колонии, а также на выявленное у актёра органическое расстройство личности, спровоцированное алкогольной зависимостью и вызванными ей заболеваниями. Кроме того, защита обратила внимание суда, что актёр компенсировал ущерб семье водителя, погибшего в ДТП с его участием, и раскаялся в совершённом преступлении.
В кассационной жалобе на приговор адвокаты упомянули и тот факт, что Ефремов является обладателем многих наград, благодарностей, занимался благотворительностью, а сотрудники ИК-4 в Белгородской области, где артист отбывает наказание, характеризуют его положительно.
«Молюсь за упокоение»
Михаил Ефремов участвовал в заседании онлайн. В своей речи в суде актёр подчеркнул, что в полной мере осознал вину за содеянное. Он пожаловался, что каждую ночь «так или иначе видит аварию», в которой по его вине погиб человек.
«Образ Сергея Захарова ни на минуту не покидает меня, я молюсь за упокоение его души», — заверил артист.
Он объяснил своё пристрастие к спиртному тем, что в 2020 году скончалась его мать, а также он «потерял театральную маму» — художественную руководительницу театра «Современник» Галину Волчек. По словам Ефремова, из-за этого его жизнь «дала трещину» и он начал много пить.
Кроме того, артист раскритиковал своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего его интересы в суде первой инстанции и впоследствии лишённого адвокатского статуса из-за непрофессиональной работы и попытки скандализировать процесс по делу Ефремова.
«Как чёрт из табакерки, появился адвокат Эльман Пашаев, добился домашнего ареста, началось своеобразное адвокатское шоу, — рассказал актёр. — Я до сих пор не могу себе простить того, что я не остановил своего защитника в агрессивных и резких высказываниях в сторону потерпевших».
Тем не менее суд отказался принять доводы Ефремова и его адвокатов. Прокурор в ходе заседания просил оставить приговор без изменений, отмечая, что актёр больше «не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья».
«Игра в три напёрстка»
Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы семьи Сергея Захарова — жертвы ДТП с участием Ефремова, поддержал решение кассационного суда. В беседе с RT юрист назвал поведение актёра и его представителей на последнем заседании «плохо срежиссированной игрой с правосудием».
«Попытка выдавить слезу рассказами о плохом здоровье, о том, что господин Ефремов каждый день молится за Сергея Захарова, признание того, что я пытался образумить Михаила Ефремова во время процесса (говорил, что нельзя поливать грязью потерпевших), но Пашаев не давал ему услышать моих слов, — вся эта игра в три напёрстка была раскрыта, и поэтому суд оставил решение о сроке в том же виде», — заявил юрист.
По мнению Добровинского, актёру не повезло с адвокатами: «Единственным, кто пытался договориться мирным путём и кто вообще обратился к потерпевшим и ко мне, был адвокат Алёшкин, которого тут же адвокаты Ефремова устранили».
Напомним, в сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП, повлёкшем смерть человека. В июне 2020-го актёр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пересёк на джипе двойную сплошную на Садовом кольце и протаранил фургон «Лада», ехавший по встречной полосе. Водитель авто, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм.
Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание до семи с половиной лет. В ходе судебного процесса адвокат артиста Эльман Пашаев неоднократно делал скандальные заявления, утверждая, что за рулём джипа находился не Ефремов, и даже выражал мнение, что управление машиной артиста могли перехватить хакеры.