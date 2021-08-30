Пребывание пожизненно нежелательно: МВД навсегда закрыло въезд в Россию комику Идраку Мирзализаде

МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России стендап-комика Идрака Мирзализаде. В августе шоумен был приговорён к десяти суткам административного ареста из-за шутки, которую правоохранительные органы сочли ксенофобской и оскорбительной для русского народа. Сам комик отказался признать себя виновным, хотя и извинился перед теми, кого его шутка могла задеть. Адвокат Мирзализаде заявил RT, что его клиент может обжаловать решение МВД.

МВД приняло решение о пожизненном запрете на пребывание России стендап-комика Идрака Мирзализаде, 29-летнего жителя Белоруссии, после того как суд признал оскорбительной его шутку про русских.

«Министерством внутренних дел России принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде пожизненно», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в МВД, в последние годы комик неоднократно приезжал в Россию, а в марте этого года получил вид на жительство.

Поводом для решения о запрете на въезд в страну стало публичное выступление Мирзализаде, в котором он «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

В ведомстве считают, что нахождение Мирзализаде в России угрожает общественному порядку, «правам и интересам других лиц». В МВД пообещали, что в ближайшее время комика уведомят о принятом решении.

Адвокат Мирзализаде Сергей Бадамшин рассказал RT, что пока ни он, ни его клиент не получили официального уведомления.

«Получим уведомление, изучим. При наличии оснований обжалуем», — сказал он.

«Вину не признаю, но раскаиваюсь»

В конце июля этого года столичная прокуратура завела против Идрака Мирзализаде административное дело о возбуждении ненависти и вражды, а также об унижении человеческого достоинства (20.3.1 КоАП РФ).

«В ходе прокурорской проверки установлено, что мужчина публично произнёс высказывания, содержащие... признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды её неполноценности. Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей, в открытом доступе для неопределённого круга лиц», — сообщили в столичном надзорном ведомстве.

К такому выводу прокуратура пришла после проведённой экспертизы выступления комика. Речь идёт о выступлении Мирзализаде на ютуб-шоу «Разгоны», которое было опубликовано ещё в марте этого года.

Комик рассказывал, с какими трудностями он столкнулся, когда искал квартиру в Москве, поскольку арендодатели отказывались иметь с ним дело, как только слышали его «непривычное имя». В ходе этого монолога стендапер нелестно отозвался о русских людях.

9 августа Таганский районный суд признал вину Идрака Мирзализаде и приговорил его к административному аресту на десять суток. В суде комик извинился перед теми, кого могли оскорбить его слова, но не признал себя виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

«Вину не признаю, но раскаиваюсь... Выдернутое из контекста, это действительно звучит неподобающе. И для неподготовленного зрителя это звучит ужасно. И я перед людьми, которые увидели это и неправильно меня поняли, извиняюсь. Я понимаю, как это может звучать. В этом я раскаиваюсь», — сказал комик.

Сторона защиты отметила, что прокуратура проводила экспертизу не оригинального выпуска шоу, а отрывка из выступления в соцсетях. 19 августа Мирзализаде покинул изолятор временного содержания.

Отмена выступлений

На осень у комика было запланировано несколько выступлений в России, однако их уже начинают отменять. Так, 2 сентября Мирзализаде должен был выступить в стендап-клубе в Москве в рамках юмористического фестиваля.

«Фестиваль «Панчлайн» идёт уже несколько дней. Выступление комика снято с программы организаторами фестиваля по причине отсутствия артиста в стране. Комик предупредил организаторов», — сообщила RT администрация клуба.

Что касается коллег Мирзализаде по стендап-сцене, то пока большинство из них не готовы комментировать журналистам решение МВД. Например, комик Дмитрий Романов сообщил RT, что отказывается говорить со СМИ «по понятным причинам».

Идрак Мирзализаде начинал карьеру комика в белорусском КВН. Основатель клуба в Белоруссии Андрей Муковозчик считает, что ошибка Мирзализаде в том, что он неправильно выбрал аудиторию для своей шутки.

«Я не берусь обсуждать решение российских властей. Но комик должен понимать, какую шутку он может рассказать в тесном кругу друзей, а какую — широкой аудитории. То, что происходит в бане, не должно выноситься на Красную площадь. Если ты этого не понял, тебе это объясняют методами, которые тебе наверняка не понравятся», — сказал собеседник.

Российский комик Елена Борщёва считает, что Мирзализаде никак не ожидал подобных последствий.

«В стендапе ты шутишь про себя и через себя. У нас, например, есть комики с ДЦП, которые шутят про людей с ДЦП. Они имеют на это право. Но если над ним будет шутить кто-то, кто не понимает на себе их проблем, конечно, это никому не понравится и все будут возмущаться», — сказала Борщёва.

По её словам, в России Мирзализаде уже признали как хорошего комика — это видно по тому, что его выступления востребованы среди российских зрителей.

«С юмором становится всё сложнее. Где бы ты ни пошутил, нужно думать: «а ты никого не обидел, не затронул ли чьих-то чувств?». Понятно, что на YouTube много что можно себе позволить. Но оказалось, что и на этой площадке всё-таки не обо всём можно шутить, — поделилась собеседница. — Я не могу сказать, правильно его выгнали (из страны. — RT) или нет. То, что он хороший комик — это точно. На его концерты люди приходят, покупают билеты».