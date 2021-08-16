«Заработал» более миллиона рублей: в Петербурге высокопоставленный борец с коррупцией задержан при получении взятки

В Санкт-Петербурге при получении взятки задержан и. о. главы службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максим Розсыпало. В ходе спецоперации борца с коррупцией взяли с поличным. На записи, опубликованной петербургским управлением СК, видно, как чиновник принимает бумажный конверт с деньгами. По версии следствия, с июля Розсыпало получил свыше 1 млн рублей за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей.

И.о. главы службы по противодействию коррупции Северо-Западного Таможенного управления ФТС России Максим Розсыпало задержан по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый мог находиться в сговоре со своими коллегами — их имена в официальном сообщении петербургского управления Следственного комитета не упоминаются, о новых задержаниях не известно.

«В июле текущего года подозреваемый вступил в преступный сговор с иными должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФТС России, направленный на систематическое получение от представителя коммерческой организации взяток за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления», — сообщили в СК.

По данным следствия, у Розсыпало был посредник, который непосредственно общался с неназванной коммерческой организацией и выдвинул предпринимателю предложение: $700 за каждый автомобиль, беспрепятственно пропущенный через таможню.

По подсчётам следователей, на этой схеме Максим Розсыпало заработал свыше 1 млн рублей, а через таможню были пропущены без проверки 20 машин.

16 августа сотрудники ФСБ взяли чиновника Федеральной таможенной службы с поличным. На видео оперативной съёмки, опубликованном петербургскими следователями, запечатлено, как Максим Розсыпало принимает конверт с денежными средствами.

После этого в помещение зашли сотрудники ФСБ, которые надели на мужчину наручники и сопроводили его в автолабораторию, где просветили руки задержанного ультрафиолетовой лампой.

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На ладонях чиновника обнаружили следы краски, которой были помечены купюры в конверте.

По вменяемой чиновнику статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения, отмечают в петербургском управлении СК. Следствие настаивает, чтобы Розсыпало был заключён под стражу, поскольку он может попытаться использовать своё должностное положение, чтобы повлиять на ход расследования.

Супруга задержанного Максима Розсыпало заявила корреспондентам «Пятого канала», что её мужа подставили. По её словам, он всегда исправно выполнял свои рабочие обязанности и не пошёл бы на должностное преступление.

«Это инородное тело в прожжённой системе, чужого человека правильно работающего, его просто убирают», — убеждена собеседница телеканала.

Максим Розсыпало руководил службой по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении с середины 2020 года, то есть в своей должности он успел проработать чуть больше года. По данным петербургских СМИ, о достижениях чиновника на этом посту ничего не известно, однако Розсыпало якобы славился любовью к спиртным напиткам, о чём хорошо знали его коллеги.

После задержания высокопоставленного сотрудника петербургской таможни в СМИ и соцсетях всплыли его старые фото. На них Розсыпало запечатлён якобы в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Супруга задержанного также прокомментировала «скандальные» снимки, заявив журналистам, что её муж — непьющий, а фото были постановкой. По словам жены Розсыпало, кадры были сделаны на рыбалке, куда Розсыпало позвали друзья, и не имеют никакого отношения к его профессиональной деятельности.

Это уже не первое громкое дело о коррупции за последний месяц — в конце июля в Ставрополе по подозрению во взяточничестве и организации преступной группы был задержан глава регионального управления ГИБДД Алексей Сафонов. В доме чиновника нашли золотые унитазы, многоярусные хрустальные люстры и крупные суммы наличных.

По данным следствия, Сафонов получил почти 20 млн рублей за обеспечение беспрепятственного проезда грузового транспорта по территории Ставропольского края. Предполагается, что он работал не один, а создал целую преступную группу из числа руководителей регионального управления ГИБДД с целью незаконного обогащения. Сафонова и его предполагаемых сообщников отправили под стражу.

Сам мужчина отрицает свою причастность к вменяемым преступлениям. Экс-глава ставропольского УГИБДД также настаивал, что не имеет отношения к дизайну обысканного следователями «дворца», ставшему предметом насмешек в соцсетях за безвкусное оформление.