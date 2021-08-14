«Условия были очень тяжёлыми»: на Дальнем Востоке расследуют дело о лишении свободы моряков на рыболовецких судах

Полицейские на Дальнем Востоке проверяют информацию об избиениях рыбаков на плавзаводах «Святой Владимир» и «Багратион». По словам моряков, охранники применяют физическое и психологическое насилие к нанятым рыбакам, отбирают телефоны и удерживают их на судах. Кроме того, правоохранители уже расследуют уголовные дела об истязаниях и незаконном лишении свободы членов экипажей. Между тем не все работавшие на этих судах моряки подтверждают эту информацию.

На Дальнем Востоке полиция проводит проверку в связи с появившейся в соцсетях информацией о том, что на рыболовецких суднах администрация жестоко обращается с нанятыми сотрудниками. Местные СМИ сообщают, что охранники, которые работали на плавзаводах «Святой Владимир» и «Багратион», регулярно избивали моряков, отбирали у них документы и телефоны, удерживали на судах силой.

Как сообщили RT в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, проверка проводится совместно с силами Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте, более точная информация о её результатах появится к началу следующей недели.

В ведомстве также заявили, что в середине июля Камчатский линейный отдел МВД на транспорте возбудил уголовное дело об истязании (ст. 117 УК РФ) после заявления одного из бывших сотрудников компании «Эльбрус», которой принадлежат суда.

В свою очередь, в следственном управлении СКР на транспорте возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы членов экипажей (п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ) на судах «Святой Владимир» и «Багратион», а также на судне «Рустика», которое принадлежит компании «Бринер».

«Предварительно установлено, в период времени с 2017 по июль 2021 года работники ООО «Эльбрус» и ООО «Бринер» на борту водных судов — плавзавода «Святой Владимир», «Багратион» и рефрижератора «Рустика», осуществляющих промысел рыбной продукции в акватории Тихого океана, незаконно лишили свободы членов экипажей указанных судов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — сообщили в пресс-службе следственного управления.

«Условия были очень тяжёлыми»

Сообщения о жестоком обращении с нанятыми рыбаками стали появляться в соцсетях в конце июля этого года. Так, паблик dps.control передаёт, что моряки на «Святом Владимире» и «Багратионе» не первый год страдают от так называемых «надзирателей» — старшего комсостава судов. В частности, у нанятых матросов отбирают телефоны, чтобы они не могли пожаловаться на условия работы.

«Мыться на судне можно только раз в 10 дней исключительно холодной водой. Когда наш подписчик забирал с корабля рыбу, мужчины чуть ли не со слезами на глазах просили его забрать их оттуда», — говорится в сообщении портала.

В комментариях к публикации пользователи пишут о том, что среди людей, которые занимаются рыболовным промыслом, компания «Эльбрус» якобы давно известна крайне плохим обращением по отношению к нанятым сотрудникам.

Так, жительница Владивостока Дарья К. рассказала RT, что её муж на себе испытал психологическое давление и жестокость со стороны так называемых «безопасников», которые следят за дисциплиной в рейсе. Александр К. больше полугода проработал на корабле «Святой Владимир» матросом.

«Муж нашёл объявление о том, что на корабль требуются рыбообработчики. Позвонил в компанию, приехал в офис, ему сказали, что рейс начнётся уже на следующий день — это было 9 июня прошлого года. От мужа потребовали только паспорт, ни медкомиссию, ни каких-либо других обследований или собеседований он не проходил», — рассказывает собеседница RT.

Дарья вспоминает, что без труда нашла в сети плохие отзывы о самой компании и условиях труда и поделилась опасениями с мужем, однако её супруг решил рискнуть и согласился на работу.

«Во время рейса мы созванивались примерно раз в месяц: чаще всего я звонила в офис компании, просила срочно соединить меня с мужем. Сам он на связь выходил редко: почти сразу у них забрали телефоны, якобы чтобы не отвлекались от работы. Только после окончания рейса муж рассказал, что условия были очень тяжёлыми: практически всех матросов били «безопасники», — говорит Дарья.

Александр решил забыть об этом опыте, «как о страшном сне», и не стал обращаться ни в полицию, ни в профсоюз моряков. Тем более, по словам Дарьи, компания не обманула её мужа и выплатила обещанные по договору деньги: каждый месяц на карту начислялись 30 тыс. рублей, два раза приходили выплаты по 15 тыс. рублей, а также комиссия за личную выработку рыбообработчика — 70 тыс. рублей. После рейса на «Святом Владимире» Александр больше не работает в море.

«Безопасники» могли дать моряку затрещину»

Первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук в беседе с RT сообщил, что ни один из моряков не обращался в организацию с жалобой на компанию «Эльбрус» или на условия работы на её судах.

Опытный рыбак из Владивостока Илья А. рассказал RT, что среди моряков компания «Эльбрус» давно имеет сомнительную репутацию. Однако, несмотря на это, в каждый рейс компания успешно набирает по несколько десятков членов экипажа.

«Эта компания очень известна в наших кругах: уже не первый год ходят разговоры о том, что там строгая дисциплина и тяжёлые условия работы. Но люди туда идут, потому что там устраивают на работу с одним только паспортом. Несколько моих друзей пошли туда моряками, чтобы заработать деньги, сделать себе полный пакет документов и устроиться в нормальную рыболовную компанию», — утверждает Илья.

В свою очередь, моряк Виталий В. заявил, что сам он несколько лет назад устроился старшим трюмным на корабль «Багратион» по всем правилам и предоставил не только паспорт, но и другие необходимые документы. Его рейс продлился с апреля до конца года с одной недельной стоянкой в порту. По словам Виталия, на тяжёлые условия работы жалуются в основном новички в рыбацком деле и те, кто не в состоянии соблюдать дисциплину.

«Лично у меня сложились отличные отношения с охраной на судне. Да, приходилось много работать, и работать, как на галере — об этом всех предупреждали ещё перед рейсом. Тем, кто не приспособлен много работать в море, казалось, что это каторга», — говорит Виталий.

По его словам, администрация на судне наказывала рыбаков за опоздания. На судне моряки работают в две смены по 20—30 человек. Как только первая смена заканчивает работу, вторая должна тут же занять своё место, прерывать процесс рыбной ловли и обработки нельзя, пояснил он.

«При этом некоторые опаздывали или вообще не умели работать. Я видел, что за это «безопасники» могли дать моряку затрещину, но чисто по-отцовски — ничего более. Я знаю, что на эту компанию люди жалуются не первый раз, но сам лично ничего плохого сказать о них не могу», — подытожил моряк.