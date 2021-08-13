Разрушить нельзя сохранить: почему Сочи рискует потерять похожую на руины дачу царского полковника Квитко

Дореволюционная дача полковника Квитко в Сочи видела битву красных и белых в Гражданскую войну, служила трудовой колонией для несовершеннолетних преступников, базой отдыха НКВД, госпиталем во время Великой Отечественной и санаторием «Красный штурм» в послевоенные годы. Она могла бы стать одним из центров притяжения людей, которым интересна сложная история России XX века. Но пока здание постепенно превращается в руины, а местным энтузиастам грозит преследование за незаконную реставрацию. Специальный корреспондент RT Екатерина Винокурова отправилась на дачу Квитко, чтобы разобраться в её судьбе — прошлой и будущей.

Полчаса от Центрального района Сочи, горный серпантин. Людей в самую жару на улицах немного, но стоит открыть в машине окно — всё вокруг взрывается трещанием цикад, спрятавшихся в непроходимых лесах.

Никаких знаков на нужном съезде нет, но по ларьку «ООО «Красный штурм». Продукты 24 часа» понимаю: я почти на месте.

«Красный штурм» — это одна из легенд о даче полковника Квитко, куда я направляюсь. Дача была построена в начале XX века полковником царской армии Андреем Квитко для своей супруги. Революция положила конец их спокойной жизни, и они бежали в Италию. Умерли близ Рима, а дача в Гражданскую войну стала одним из штабов армии белогвардейцев генерала Деникина. Когда Красная армия теснила белогвардейцев, на этой даче засели четверо деникинцев. По легенде, самому молодому из них предлагали сдаться, но он отказался, и состоялся тот самый «красный штурм». Говорят, тела четверых деникинцев были похоронены тут же, в парке.

За поворотом возникает итальянский замок — как будто за десяток шагов переносишься в средневековый итальянский город. Пока я не подхожу близко, сквозь глухую плотную зелень, в которой верещат цикады, кажется, что замок жив: средневековые бойницы, маленькие башенки, окна с арками. Но вот ещё десяток шагов — и петля времени заканчивается: везде трещины, стёкол нет, главная лестница покрыта трещинами, а стены уродуют граффити, в том числе рекламирующие продажу наркотиков. Полностью закрасить граффити запрещают чиновники, впрочем, об этом — чуть ниже.

Малолетние преступники, Берия, НКВД, санаторий, призраки

Внутри замка уже никаких иллюзий нет: почти всё разрушено. На полу ещё лежит итальянская плитка, по которой Квитко с супругой спускались по вечерам послушать приехавшего в гости Шаляпина. Потолки рухнули, комнаты завалены обломками. Цела узкая винтовая лестница, по которой я опасливо поднимаюсь сперва на второй этаж, но от былых хозяйских спален ничего не осталось, а потом ещё выше — на крышу, где тоже уцелела старая итальянская плитка. Оттуда открывается потрясающий вид на Сочи и море — у полковника был хороший вкус. Кстати, согласно ещё одной легенде, где-то здесь зарыты сокровища полковника — но пока их никто не нашёл.

После Гражданской войны национализированную дачу отдали под трудовую колонию Луначарского для несовершеннолетних преступников. Дети спали на наскоро сделанных нарах, на соломе, ели баланду и перевоспитывались трудовой повинностью.

Одно время тут жил Берия — дача Сталина находилась неподалёку. Тогда и свернули колонию для подростков.

Потом советская власть придумала даче новое предназначение — тут стали отдыхать сотрудники НКВД во время эпохи репрессий, а потом в здании располагался штаб Смерша. С этим периодом связана ещё одна тёмная легенда здания: якобы несколько пьяных сотрудников НКВД изнасиловали и убили девочку, дочь сотрудницы, её мать отомстила за дочь, а потом наложила на себя руки. Когда в здании был штаб Смерша, тут проводились допросы, а подозреваемых держали в подвалах и, возможно, расстреливали здесь же, в заброшенном парке.

Дача полковника А. В. Квитко

© RT

Все эти тёмные истории создали даче репутацию «нехорошего места», а по ночам сюда ходят «охотники за привидениями», желающие увидеть призраки белогвардейцев, повесившейся матери, жертв эпохи террора.

В Великую Отечественную войну дача стала госпиталем, а в 1960-е это мрачное место отдали под детский санаторий, что в 90-е годы сыграло с дачей Квитко злую шутку. После распада Советского Союза она оказалась частью подведомственного Минздраву санатория «Юность» и начала приходить в упадок: здание стало разрушаться, для заселения использовали другие корпуса. Территорию вокруг дачи стали продавать по кускам, и сейчас дача с остатками парка и рушащимся бывшим домиком для прислуги зажата между горным обрывом, многоквартирным домом и элитными санаториями.

Музей? Детский санаторий? Элитный отель?

Высокий атлетичный мужчина — предприниматель Алексей Александров — встречает меня на треснувших ступенях. Он с 2017 года загорелся идеей реставрации дачи Квитко, что стоило ему конфликта с региональными властями при равнодушии власти федеральной.

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Стоимость реставрации дачи Александров посчитал в 2018 году. По его словам, восстановление дома, согласно проекту, который он тогда предложил руководству санатория «Юность», он оценивал в 20 млн рублей, а дома прислуги — в 5 млн рублей. Денег предприниматель не просил, он предлагал сам найти инвестиции, а потом заключить договор совместного пользования, в рамках частно-государственного партнёрства.

«Я когда-то работал в МВД, потом развил в Подмосковье бизнес по найму персонала на аутсорсинг. На те же стройки мы предоставляем подрядчику рабочих, которых привозим утром, увозим вечером, их проживание и питание организуем сами. У меня есть дома и квартиры в Москве, была спокойная жизнь, а потом я приехал отдыхать в Сочи — и просто «заболел» идеей отреставрировать эту дачу», — рассказывает Александров.

Я спрашиваю, какое из помещений дачи у него самое любимое, он отвечает: «Все».

Александров с женой и младшим ребёнком теперь живут в бытовке и рассказывают туристам на неофициальных экскурсиях историю дачи Квитко. Всё, о чем у него получилось договориться с руководством санатория «Юность» — это заключить в 2019 году договор на «поддержание имущества в надлежащем состоянии».

Суть проекта Александрова: восстановить стены, крышу, потолки в первозданном виде и сделать из бывшей дачи Квитко музей истории этого дома, через который можно будет получить представление о всей истории XX века.

«Каждая комната, в моём представлении, должна рассказывать посетителям об определённом историческом пласте: вот — комната с дореволюционной мебелью, потом — Гражданская война, потом — нары и солома, где жили дети из трудовой коммуны Луначарского, далее — НКВД, кабинет Берии, госпиталь Великой Отечественной, советский детский лагерь, и одна комната — руины 90-х, — объясняет мужчина. — Такие экскурсии будут интересны школьникам: к нам сейчас приезжают группы из сочинских школ. Я им рассказываю про то, как молодой парень-белогвардеец решил до последнего отстреливаться, только чтобы не предать идеалы. О том, как дети из трудовой колонии ушли на фронт защищать Родину. И вижу: дети начинают задумываться о том, что такое патриотизм, идеалы».

Для взрослых, по замыслу Александрова, можно устраивать тут лекторий под открытым небом. Для смешанных туристических групп — сделать детскую площадку со старинными играми: лапта, городки, а для взрослых — реставрировать старые винные погреба полковника и проводить после экскурсии дегустации. То есть, чтобы исторический памятник получил новую жизнь в соответствии со своим статусом. Также в отреставрированных залах можно будет проводить небольшие мероприятия.

Александров считает, что в концепции музея можно будет вывести дачу Квитко на самоокупаемость: «Мне самому что нужно — деньги на еду, и всё, по сути, прибыли мне тут не надо».

Дача полковника А. В. Квитко

© RT

Дача Квитко имеет статус «Памятник истории и культуры Краснодарского края». Проблема в том, что если её не реставрировать, то она постепенно будет разрушаться, и статус в итоге снимут, сделав заключение, что дом проще снести. Тогда можно будет просто продать эту землю в частные руки, без лишней нагрузки в виде памятника истории, который только помешает новым собственникам построить тут апарт-отель — как уже построены по соседству.

Концепция, которой придерживается Минздрав и руководство санатория «Юность», иная: они хотят отреставрировать здание под детский лагерь, продолжая советскую традицию. Проблем тут много: во-первых, разрушены все коммуникации. Во-вторых, нынешний размер дачи и территории вокруг уже не соответствует современным представлениям о том, как должен выглядеть и функционировать детский санаторий. Море тут относительно далеко: не менее получаса на автобусе (без пробок). Крутой обрыв с видом на Курортный проспект Сочи небезопасен для детей, а само помещение даже после реставрации будет очень небольшим, с учётом того, что, кроме детей, тут должны жить вожатые и персонал.

Есть и этически спорная составляющая у проекта восстановления детского санатория. Как уже говорилось, в 20-е годы тут была трудовая колония для несовершеннолетних преступников. Также есть мрачный период работы штаба СМЕРШ, есть «Красный штурм». В советское время к этому относились проще, но в современном мире принято учитывать историю здания перед тем, как передавать его под детский отдых, и детский лагерь на месте бывшей детской колонии выглядит субъективно очень спорной идеей.

Александров видел и два других альтернативных проекта, связанных с идеей сделать тут гостиницу. Первый вариант — это строительство новых зданий апарт-отелей, а на месте первого этажа — детской площадки. Этот вариант предусматривает снос второго этажа и крыши дачи Квитко. Второй вариант — реконструкция самого здания в люксовый отель, но для этого, опять же, придётся полностью перестроить внутренние помещения, разрушить часть стен под коммуникации и историческая ценность, равно как и возможность доступа туристов, потеряется.

В итоге дача Квитко превратилась для того же Минздрава в объект «нести тяжело — выкинуть жалко».

«Будет реставрация»

В Управлении государственного имущества RT сообщили, что земельный участок под дачей полковника Квитко был зарегистрирован и поставлен на кадастровый учёт только в ноябре 2020 года и относится к категории земель населённых пунктов, предназначенных для застройки и развития населённых пунктов.

Между тем, директор санатория «Юность» Юрий Оболенцев сообщил RT, что дачу полковника Квитко сохранят и восстановят для приёма отдыхающих. С его слов, в течение этого года пройдут необходимые проектно-изыскательные работы и только после них планируется реставрация.

«Это будет один из санаторных комплексов. Раньше там уже располагался детский санаторий «Красный штурм», — пояснил Оболенцев. — Планируем восстановить дачу, чтобы она соответствовала своим прежним задачам».

Дача полковника А. В. Квитко

© RT

Позиция Минздрава содержится в официальном ответе ведомства на запрос RT.

«Полномочия собственника в отношении указанного имущества осуществляет Министерство здравоохранения РФ и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в пределах своей компетенции. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), —пишет Минздрав. — В то же время, на данный момент ФГБУ «Санаторий «Юность» Минздрава России предпринимает необходимые действия (в том числе, выступая в качестве истца в суде) по оформлению права постоянного (бессрочного) пользования учреждения земельным участком. Меры по реставрации объекта будут приняты незамедлительно после оформления земельного участка».

«В дальнейшем рассматривается возможность использования объекта в качестве спального корпуса санатория. Дополнительно информируем, что с предпринимателем Алексеем Александровым учреждением был заключён безвозмездный договор на охрану памятника, но так как он без согласования начал проводить работы по реставрации объекта, ему была направлена претензия, ответ на которую так и не был получен. В связи с этим договор с предпринимателем не продлевался», — добавляют в ведомстве.

Редакция RT также запросила комментарий мэрии Сочи, однако на момент выхода публикации ответ не был получен. При этом объект находится на земле в собственности федеральных властей, поэтому мэрия едва ли сможет, даже при желании, изменить судьбу дачи.

Наркоманы, закрытость, трещины

Пока что Алексею Александрову грозит преследование за «незаконную реставрацию». С его слов, управление Государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края указало, что из-за незаконной реставрации в отношении инициаторов ремонта в здании могут возбудить уголовное дело.

«Приезжала комиссия краевая, но вместо помощи я получил претензии и перспективу судебного преследования. Во-первых, мы с сыном бесплатно установили деревянные перекрытия на втором этаже: люди, которые лезут на второй этаж и на крышу, подвергают свои жизни риску, так как старые перекрытия сгнили и разрушены. Мы просто положили деревянный временный пол, чтобы туристы не рисковали разбиться. К реставрации это не имеет отношения. Вторая претензия — это то, что я закрашивал наркоманские граффити. Этот дом привлекает не только «охотников за привидениями», но и наркоманов, — Александров показывает надписи «Нужен курьер», «Продам соль» и другие. — Закрашивать их тоже нельзя: могут счесть незаконной реставрацией, так как краску придётся нанести поверх старых стен или счистить надписи вместе со старой штукатуркой».

Дача полковника А. В. Квитко

© RT

Пока чиновники разбираются, санаторий ветшает. Старые стены треснули, и каменные глыбы бывшего забора дореволюционной постройки рискуют при оползне или сильном подтоплении просто упасть на головы людям на Курортном проспекте Сочи.

Ситуацию можно разрешить, созвав комиссию не из чиновников, а из экспертов, при участии Минкульта, так как речь идет о судьбе памятника истории и культуры. Можно привлечь к решению проблемы и обычных людей, жителей Сочи, спросить, что бы они хотели видеть: апарт-отель, дом-музей или детский санаторий, с указанием всех плюсов и минусов каждой концепции.

Но вот для этого нужна федеральная воля, чтобы решения принимались не в тишине кабинетов, а открыто, с конкуренцией всех проектов. Федеральной воли со стороны Росимущества, Минкульта и Минздрава нет. Как уже говорилось, проект детского санатория на этом месте выглядит, мягко говоря, очень спорно. Альтернативные же проекты и какой-то конкурс чиновникам, кажется, неинтересны.