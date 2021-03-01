Дача полковника Квитко: как в Сочи собираются восстанавливать особняк начала XX века

В Хостинском районе Сочи местные предприниматели попытались своими силами восстановить дачу полковника Андрея Квитко, построенную в начале XX века. Бизнесмены, заключившие соглашение с собственником, организовали экскурсии в здание и планировали превратить его в музей. Однако собственники расторгли договор, обвинив предпринимателей в незаконной реставрации. Владельцы дачи планируют сделать из неё детский санаторий, который функционировал здесь в советские времена.

«Замок выглядел как наркопритон»

Полковник Андрей Квитко, герой Русско-турецкой войны, построил дачу для своей жены в 1916 году. После революции вся семья эмигрировала. В замке сначала была колония для несовершеннолетних, а затем — детский санаторий.

После распада Советского Союза дача Квитко стала принадлежать санаторию «Юность», но историческое здание оказалось заброшенным — отдыхающих заселяли в более новые корпуса.

С 2018 года дачу пытались восстанавливать местные предприниматели, чтобы водить туда экскурсии. Для этого меценаты заключили договор с санаторием, согласно которому они следили за порядком на даче на безвозмездной основе.

«Замок выглядел как наркопритон — изрисованный граффити, заваленный мусором, со следами пожара, — вспоминает один из предпринимателей, Алексей Александров. — Мы восстановили сгоревшие перекрытия, вынесли мусор, замазали граффити с рекламой наркотиков. Сюда стали приезжать и взрослые, и дети».

Согласно данным со страницы, посвящённой даче Квитко, в соцсетях, на тот момент замок успели посетить несколько туристических групп, а внутри проводились свадебные фотосессии и съёмки фильма.

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© @domkvitko_sochi

В конце 2020 года руководство санатория обнаружило, что экскурсоводы нарушили соглашение, и потребовало остановить все восстановительные работы на даче, а также прекратить водить туда туристов.

«По соглашению действительно значилось, что мы не имеем права что-то менять, — признаёт Александров. — Но мы-то хотим, чтобы дачу Квитко признали музеем! Здесь гостили Юсуповы, Голицыны, Романовы, выступал Шаляпин, её посещали Берия и Сталин, здесь располагалось управление Смерша. А по мнению собственника, следует закрыть широкий доступ ко всему ансамблю памятника и создать элитный гостиничный комплекс».

«Планируется реставрация»

Со слов Александрова, управление Государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края указало, что из-за незаконной реставрации в отношении инициаторов ремонта в здании могут возбудить уголовное дело. Тем временем санаторий официально расторг договор с предпринимателем и его единомышленниками.

«Нам запрещено памятник охранять, вести там какую-либо восстановительную деятельность, а также рассказывать о его исторической значимости, — добавил Алексей Александров. — Я боюсь, что это конец дачи Квитко».

Между тем директор санатория «Юность» Юрий Оболенцев сообщил RT, что дачу полковника Квитко сохранят и восстановят для приёма отдыхающих.

С его слов, в течение этого года пройдут необходимые проектно-изыскательные работы и только после них планируется реставрация.

«Это будет один из санаторных комплексов — раньше там уже располагался детский санаторий «Красный штурм», — пояснил Оболенцев. — Планируем восстановить дачу, чтобы она соответствовала своим прежним задачам».

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© @domkvitko_sochi

Как пояснили в Минздраве РФ, на данный момент санаторий «Юность» находится в процессе оформления права на бессрочное пользование земельным участком. Как только вопрос с землёй, на которой стоит дача Квитко, будет решён, можно будет начинать реставрацию будущего спального корпуса санатория, отметили в ведомстве.

«Согласно Градостроительному кодексу, мы не можем производить в здании никаких работ, пока стоит вопрос с землёй под ним, так как в бессрочное пользование земля до сих пор не передана. Но это уже вопрос к Росимуществу», — добавил Оболенцев.

В Управлении государственного имущества RT сообщили, что земельный участок под дачей полковника Квитко был зарегистрирован и поставлен на кадастровый учёт только в ноябре 2020 года и относится к категории земель населённых пунктов, предназначенных для застройки и развития населённых пунктов.

Кроме того, по данным Росимущества, земля, на которой располагается дача Квитко, находится в водоохранной зоне Чёрного моря, что также накладывает ряд ограничений на территорию вокруг памятника архитектуры.

«Будем обсуждать новый договор»

По словам Александрова, санаторий готов перезаключить договор с предпринимателями на прежних условиях — они следят за чистотой и порядком на даче Квитко, но попыток реставрации больше не предпринимают.

«В марте должен приехать юрист, представляющий санаторий, и мы будем обсуждать новый договор», — рассказал RT предприниматель.

Instagram

© @domkvitko_sochi

На даче Квитко также ожидают комиссию из краевого управления государственной охраны, которая оценит возможный ущерб от восстановительных работ, проведённых по инициативе экскурсоводов.

«Новые перекрытия в башне замка мы пока не убирали, потому что всё равно много желающих — молодых и отчаянных — туда залезть и полюбоваться видами, а старые конструкции могли этого не выдержать», — добавил Александров.