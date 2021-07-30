Арестованы, но не осуждены: как россияне годами сидят в индийских тюрьмах и депортационных лагерях в ожидании приговора
- © Фото из личного архива
Затянувшаяся вечеринка
Илья Зорин, музыкант из Астрахани, более двух лет находится в индийском депортационном лагере. Ранее он уже рассказывал RT подробности своих злоключений. Зорин довольно часто бывал в этой стране как турист. Весной 2019 года на вечеринке, куда Илью пригласил знакомый индиец, прошёл полицейский рейд. Россиянина обвинили в торговле наркотиками и посадили в тюрьму в Ченнаи.
«На вечеринке было порядка ста человек. И из этой сотни выбрали человек 15: организаторов вечеринки, хозяев этой базы отдыха и по каким-то непонятным причинам — меня (потому что документы были в порядке, а при обыске ничего запрещённого, никаких веществ у меня не нашли). Даже в материалах дела этот факт указан», — рассказывает Илья.
В тюрьме россиянин провёл около месяца и вышел под залог. Но не на свободу, а в депортационный лагерь для иностранцев.
«Это не тюрьма, здесь нет надсмотрщиков. Здесь нет как таковых определённых правил поведения. То есть ты, в принципе, предоставлен сам себе, можешь делать что хочешь. Есть только кадеты, которые дежурят в башнях по углам лагеря. Они следят, чтобы никто не сбежал, не перепрыгнул через забор», — говорит Зорин.
Россиянин утверждает, что российские дипломаты посетили его всего один раз — спустя год после ареста.
«Да, мы его навещали. Наш сотрудник ездил в этот лагерь, общался с руководством, а также с коллектором — это лицо, которое возглавляет административную власть в округе, где находится лагерь. К нему обращались с просьбой улучшить условия содержания соотечественника и посодействовать скорейшему освобождению», — комментирует RT сложившуюся ситуацию генконсул РФ Олег Авдеев.
- © Фото из личного архива
«Он там на грани»
Незадолго до выходы из тюрьмы Илья узнал, что там сидит ещё один гражданин России — Александр Вьюхин.
Предприниматель из Екатеринбурга находится в тюрьме Ченнаи уже больше десяти лет.
Вьюхин часто летал в Индию для лечения по системе аюрведы. Для того чтобы оплачивать проживание и лечение, помогал местному бизнесмену торговать биодобавками. В 2011 году Александра арестовали вместе с индийцем и посадили в тюрьму по обвинению в торговле наркотиками.
«У него в то время было биполярное расстройство, есть официальное подтверждение. И у него нашли таблетки миртазапин (антидепрессант, применяемый при тревожных депрессиях разного генеза. — RT). Опять же, они продаются в аптеке свободно, ничего запрещённого нет. Просто в докладной написали, что это наркотики», — поясняет RT Сергей Вьюхин, сын Александра.
По рассказам родственников и правозащитников, условия в тюрьме просто ужасные. Заключённых могут разбудить среди ночи и начать избивать палками. Бизнесмен, из-за которого россиянин попал в тюрьму, покончил жизнь самоубийством. Вьюхин тоже неоднократно пытался свести счёты с жизнью.
«Он там на грани — неоднократно поступали сообщения о попытках самоубийства, о том, что ему не дают лекарств, которые ему назначены врачом. Медик в тюрьме тоже поставил диагноз, что человек находится в одной из тяжёлых форм психического расстройства», — утверждает Юрий Кирдюшкин, общественный деятель, глава движения «Путь домой».
Несмотря на десятилетие, проведённое в тюрьме, суда над Вьюхиным до сих пор не было. Его сын неоднократно просил помощи у консулов, но, по словам мужчины, получал лишь «дежурные ответы».
- Александр Вьюхин
- © Фото из личного архива
В генконсульстве России в Ченнаи, в свою очередь, утверждают, что делают со своей стороны всё возможное.
«Генконсульство подключилось к защите его интересов сразу же, начиная с 2011 года, — говорит генконсул РФ в Ченнаи Олег Авдеев. — В тесной координации с адвокатом Вьюхина мы следим за соблюдением процессуальных норм в отношении нашего гражданина. Адвокат неоднократно направлял в Верховный суд петиции о том, что специальный суд по наркотическим делам, который рассматривает дело, затягивает вынесение приговора. Верховный суд каждый раз давал предписание завершить рассмотрение дела в конкретный срок. И последний раз судебное разбирательство в отношении нашего соотечественника должно было завершиться к концу декабря 2020 года. Принимая во внимание сложившуюся в консульском округе сложную эпидемиологическую обстановку, генконсульство дважды — в 2020 и 2021 годах — обращалось к правительству штата с просьбой выпустить Вьюхина под залог. Однако эти обращения удовлетворены не были».
Дипломат отметил, что судебная система Индии крайне неповоротлива, в связи с чем уголовные дела могут рассматриваться годами.