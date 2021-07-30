Арестованы, но не осуждены: как россияне годами сидят в индийских тюрьмах и депортационных лагерях в ожидании приговора

Россияне Илья Зорин и Александр Вьюхин в разное время были задержаны в Индии по обвинению в распространении наркотиков. Их вина до сих пор не доказана, так как дела обоих всё ещё не дошли до предметного рассмотрения судом. При этом Вьюхин содержится под стражей уже десять лет, Зорин — более двух. Проект RT «Своих не бросаем» пообщался с попавшими в беду россиянами и их родственниками. Об обстоятельствах, которые привели их в индийские застенки, и о том, с чем приходится сталкиваться нашим соотечественникам каждый день, — в материале RT.

Затянувшаяся вечеринка

Илья Зорин, музыкант из Астрахани, более двух лет находится в индийском депортационном лагере. Ранее он уже рассказывал RT подробности своих злоключений. Зорин довольно часто бывал в этой стране как турист. Весной 2019 года на вечеринке, куда Илью пригласил знакомый индиец, прошёл полицейский рейд. Россиянина обвинили в торговле наркотиками и посадили в тюрьму в Ченнаи.

«На вечеринке было порядка ста человек. И из этой сотни выбрали человек 15: организаторов вечеринки, хозяев этой базы отдыха и по каким-то непонятным причинам — меня (потому что документы были в порядке, а при обыске ничего запрещённого, никаких веществ у меня не нашли). Даже в материалах дела этот факт указан», — рассказывает Илья.

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В тюрьме россиянин провёл около месяца и вышел под залог. Но не на свободу, а в депортационный лагерь для иностранцев.

«Это не тюрьма, здесь нет надсмотрщиков. Здесь нет как таковых определённых правил поведения. То есть ты, в принципе, предоставлен сам себе, можешь делать что хочешь. Есть только кадеты, которые дежурят в башнях по углам лагеря. Они следят, чтобы никто не сбежал, не перепрыгнул через забор», — говорит Зорин.

Россиянин утверждает, что российские дипломаты посетили его всего один раз — спустя год после ареста.

«Да, мы его навещали. Наш сотрудник ездил в этот лагерь, общался с руководством, а также с коллектором — это лицо, которое возглавляет административную власть в округе, где находится лагерь. К нему обращались с просьбой улучшить условия содержания соотечественника и посодействовать скорейшему освобождению», — комментирует RT сложившуюся ситуацию генконсул РФ Олег Авдеев.

© Фото из личного архива

«Он там на грани»

Незадолго до выходы из тюрьмы Илья узнал, что там сидит ещё один гражданин России — Александр Вьюхин.

Предприниматель из Екатеринбурга находится в тюрьме Ченнаи уже больше десяти лет.

Вьюхин часто летал в Индию для лечения по системе аюрведы. Для того чтобы оплачивать проживание и лечение, помогал местному бизнесмену торговать биодобавками. В 2011 году Александра арестовали вместе с индийцем и посадили в тюрьму по обвинению в торговле наркотиками.

«У него в то время было биполярное расстройство, есть официальное подтверждение. И у него нашли таблетки миртазапин (антидепрессант, применяемый при тревожных депрессиях разного генеза. — RT). Опять же, они продаются в аптеке свободно, ничего запрещённого нет. Просто в докладной написали, что это наркотики», — поясняет RT Сергей Вьюхин, сын Александра.

По рассказам родственников и правозащитников, условия в тюрьме просто ужасные. Заключённых могут разбудить среди ночи и начать избивать палками. Бизнесмен, из-за которого россиянин попал в тюрьму, покончил жизнь самоубийством. Вьюхин тоже неоднократно пытался свести счёты с жизнью.

«Он там на грани — неоднократно поступали сообщения о попытках самоубийства, о том, что ему не дают лекарств, которые ему назначены врачом. Медик в тюрьме тоже поставил диагноз, что человек находится в одной из тяжёлых форм психического расстройства», — утверждает Юрий Кирдюшкин, общественный деятель, глава движения «Путь домой».

Несмотря на десятилетие, проведённое в тюрьме, суда над Вьюхиным до сих пор не было. Его сын неоднократно просил помощи у консулов, но, по словам мужчины, получал лишь «дежурные ответы».

Александр Вьюхин

© Фото из личного архива

В генконсульстве России в Ченнаи, в свою очередь, утверждают, что делают со своей стороны всё возможное.

«Генконсульство подключилось к защите его интересов сразу же, начиная с 2011 года, — говорит генконсул РФ в Ченнаи Олег Авдеев. — В тесной координации с адвокатом Вьюхина мы следим за соблюдением процессуальных норм в отношении нашего гражданина. Адвокат неоднократно направлял в Верховный суд петиции о том, что специальный суд по наркотическим делам, который рассматривает дело, затягивает вынесение приговора. Верховный суд каждый раз давал предписание завершить рассмотрение дела в конкретный срок. И последний раз судебное разбирательство в отношении нашего соотечественника должно было завершиться к концу декабря 2020 года. Принимая во внимание сложившуюся в консульском округе сложную эпидемиологическую обстановку, генконсульство дважды — в 2020 и 2021 годах — обращалось к правительству штата с просьбой выпустить Вьюхина под залог. Однако эти обращения удовлетворены не были».

Дипломат отметил, что судебная система Индии крайне неповоротлива, в связи с чем уголовные дела могут рассматриваться годами.