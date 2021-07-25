«Совершенствуем постоянно и успешно»: Путин — о вооружении ВМФ России

В воскресенье, 25 июля, в России отмечается День Военно-морского флота. В честь 325-летия Российского регулярного флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте проводится Главный военно-морской парад страны, в котором примут участие 4 тыс. военнослужащих, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолётов и вертолётов морской авиации. Впервые в параде примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Примет Главный парад ВМФ президент России Владимир Путин. RT ведёт прямую трансляцию.