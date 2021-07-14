«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: однополые браки в РФ, Путин об Украине, протесты в Грузии, избиение мальчика в Киргизии

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RT
Ведущий Анатолий Кузичев вместе с гостями в студии «Прекрасной России бу-бу-бу» обсудит требование ЕСПЧ признать в России однополые браки. Кто навязывает ЛГБТ-повестку? Почему Грузия в глазах просвещённых демократий не прошла проверку европейскими ценностями? Владимир Путин опубликовал статью об историческом единстве народов России и Украины. В Киргизии избили мальчика только за то, что он русский и православный. Готовы ли мы защищать русский мир? А также — авторский комментарий Артемия Лебедева о том, что его «Бесит» на этой неделе. В рубрике Виталия Серуканова — интервью с бывшим координатором штаба Навального* в Волгограде Алексеем Волковым.


* «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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