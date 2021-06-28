«Дела лучше, чем были»: как вывезший своих детей из Швеции Денис Лисов обосновался в России

В апреле 2019 года в аэропорту Варшавы был задержан россиянин Денис Лисов вместе с тремя дочерьми. Власти Польши задержали его по требованию Швеции. Мужчину обвинили в том, что он выкрал своих родных дочерей из приёмной мусульманской семьи. В неё девочек передали по решению органов опеки, когда супруга Лисова попала в больницу. В Варшаве Лисовым предоставили убежище, а после выигранного суда разрешили вернуться на родину. Как они обустроились в России — в материале RT.

Два года назад в Варшаве задержали россиянина Дениса Лисова, который пытался вывезти своих несовершеннолетних детей на родину.

Ареста мужчины потребовали власти Швеции, где он проживал вместе с женой и дочерьми четырёх, шести и 12 лет. Когда супруга Лисова попала в больницу, органы опеки посчитали, что он не справляется с уходом за девочками и изъяли их из семьи, а затем передали на воспитание приёмным родителям.

Лисов с таким решением соцслужбы не согласился. Он выкрал дочек из приёмной семьи и попытался уехать в Россию через Польшу, но был задержан.

Адвокатам удалось доказать, что его три дочери должны проживать с ним. В ноябре 2019-го семье разрешили вернуться в родной Хабаровск. О том, как они живут сейчас — в интервью RT.

— Прошло уже почти два года, как вы вернулись в Россию. Вы смогли обустроиться?

— Ну дела у нас лучше, чем были. Всё входит в свою колею. Когда мы приехали, надо было сразу много чего решать: и со школой, и с детсадом, и с работой. Времени на раскачку не было. Одновременно пришлось заниматься оформлением документов — паспорта, свидетельства о рождении, страховки и так далее. Большое спасибо уполномоченному по правам детей по Хабаровскому краю Виктории Трегубенко. Она нам очень помогла. Благодаря её работе наши документы сделали в ускоренном порядке. А так бы это очень надолго затянулось. Правда, работу нашёл не сразу.

— Почему так вышло с работой?

— Сразу я не смог устроиться, потому что на оформление документов очень много времени уходило. Потом уже нашёл. Сначала сам на себя работал — устанавливал двери. В том году я уже устроился официально. Работаю техником: cмотрю, контролирую состояние зданий и сооружений и ремонтирую.

— Хватает ли вам на жизнь, чтобы содержать такую большую семью?

— На всё, что необходимо, хватает. Понятно, что хочется иметь больше возможностей. Я бы с радостью взял что-то дополнительное в плане работы. Но, к сожалению, тогда домашние дела некому будет делать.

— Три девочки, со всеми надо позаниматься, ещё и домашние дела. Справляетесь?

— У меня много времени уходит на быт. Понятно, что я один. Старшая дочь много помогает, но всё равно она учится. Прихожу с работы: дома готовка, стирка, уборка. Ещё с уроками помочь надо. Но справляемся вместе. Когда девочки подрастут, станут самостоятельнее, может, будет попроще. Требуется пока время.

— А как же бабушки и дедушки?

— Конечно, помогают по возможности. Мы часто видимся. Бабушки и дедушки счастливы, что внуки вернулись в Россию. Потому что им хочется, чтобы они рядом были. Они с девочками хорошо общаются.

— Как девочек приняли в новом коллективе, в школе и садике? Удалось ли им быстро адаптироваться?

© Фото из личного архива

— У них всё нормально. София хорошо учится, быстро влилась в коллектив, и учителя рады, что хорошо занимается, хорошее поведение, контакт с учителями и одноклассниками. Её все уважают. Она себя хорошо зарекомендовала и показала. Серафима закончила второй класс. Ей немного тяжеловато было — уроки делали вместе. Я всё объяснял, показывал. А так у неё сейчас тоже всё хорошо. Занимается, старается. Алиса в садик ходила. Трудностей не было. В этом году уже в первый класс пойдёт.

— Вам по-прежнему нельзя выезжать за границу?

— Всё как было, так и осталось — дети и я до сих пор в розыске. Если я заеду на территорию Евросоюза, то меня арестуют. Если с детьми, их заберут и отвезут в Швецию. Я не знаю, всегда это будет или нет. Не интересовался. Но, думаю, надолго. В Европе мне инкриминируют кражу детей, а это считается достаточно серьёзной статьёй.

— Есть ли ещё какие-то нерешённые юридические вопросы?

— Решаются вопросы для получения мной статуса отца-одиночки. Для этого я должен быть им не только по факту, но и по документам. Кроме того, из-за ковида оформление документов сильно затянулось. Думаю, к осени это закончится, и я смогу тогда оформить этот статус.

— А какие у вас планы на будущее, не считая получения статуса отца-одиночки?

— Оформление статуса отца-одиночки — это не цель, а определённый этап. Основная цель — жилищный вопрос. Мы сейчас живём в небольшой двухкомнатной квартире. Для нас тесновато. Надо расширяться. Многодетным семьям дают участки. Чтобы подать документы на оформление земли без жены, нужен статус отца-одиночки. Семья по сути есть, а мамы нет, и без неё ничего не решается. Мы сейчас в таком подвешенном состоянии.

— Вы хотите строить дом?

— Пока точно не знаю. Есть различные программы, и буду смотреть, какие нам подходят.

На решение жилищного вопроса нужны деньги. Это первоначальный, самый важный вопрос. Так просто никто жильё не даст. Под некоторые программы я уже не попадаю. Кредит тоже взять не могу — я один, мне никто его не даст. Поэтому постепенно решаем и этот вопрос.

— А вы общаетесь с женой? Она может вернуться в Россию?

— Очень редко связываемся. Не думаю, что это произойдёт.